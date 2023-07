Giải mã MV Seven: Jung Kook hoá người hùng cứu thế giới, nhưng Han So Hee mới chính là thế giới của anh!

Ngày 14/7 vừa qua, màn ra mắt cá nhân được mong chờ nhất của em út nhóm nhạc toàn cầu - Jung Kook đã chính thức được trình làng. Jung Kook đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp bằng đĩa đơn Seven, kết hợp nữ rapper mới nổi Latto và đặc biệt, mời mỹ nhân đình đám xứ Hàn Han So Hee tham gia diễn xuất. Sản phẩm ra mắt của Jung Kook ngay lập tức trở thành chủ đề được quan tâm nhất, xô đổ nhiều kỷ lục mới. MV Seven được quay tại thành phố Los Angeles, kết hợp bối cảnh vừa xa hoa vừa bụi bặm, đầy chất nghệ. Jung Kook đưa đến thông điệp tình yêu mạnh mẽ đầy đam mê, luôn hướng về người trong lòng.

“Yêu em 7 ngày 1 tuần, từ thứ 2 đến chủ nhật"

Lựa chọn bản phối kết hợp chủ yếu âm thanh guitar acoustic trầm ấm với giai điệu thuộc thể loại UK Garage (nhạc điện tử thịnh hành ở Anh những năm 90), Jung Kook thành công mang đến ca khúc catchy, dễ gây nghiện ở lần nghe đầu tiên. Dù được viết hoàn toàn bằng tiếng Anh, Seven vẫn nhanh chóng “phá đảo" các BXH nhạc số Hàn, leo top 1 MelOn sau 15 tiếng ra mắt, đủ chứng minh sức thuyết phục khán giả nghe nhạc vì chính bài hát. Đặc biệt, phần ca từ nhấn mạnh tình yêu mãnh liệt của Jung Kook khiến fan không khỏi nức nở.

Seven là tình yêu mãnh liệt, luôn muốn cận kề của Jung Kook

Trong họp báo ra mắt MV, Jung Kook đã chia sẻ về cảm hứng sáng tác nên Seven, lời bài hát chứa đựng khao khát luôn muốn ở bên người mình yêu, từ Thứ 2 đến Chủ nhật. Một tình yêu lãng mạn, ước mong gắn kết ngập tràn được Jung Kook lặp đi lặp lại trong phần điệp khúc: “Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật; Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu; Bảy ngày trong tuần… Anh sẽ yêu em.”

Han So Hee là “thế giới” cần được bảo vệ của Jung Kook

Gần 4 phút của Seven xoay quanh một chủ đề Jung Kook làm lành cùng nàng thơ Han So Hee

Câu chuyện được chia rõ theo từng ngày trong tuần, mở đầu với Thứ 2, Han So Hee và Jung Kook tranh cãi nảy lửa ở bữa tối, khung cảnh ấm áp nhưng ngay lập tức đổ vỡ - đèn chùm rớt khi cả hai quăng cho nhau ánh mắt nóng giận. Sau đó là chuỗi ngày Jung Kook làm lành với nàng thơ của mình. Gần 4 phút của Seven xoay quanh một chủ đề duy nhất: Làm người yêu giận thì thế giới loạn hết lên!

Ngay sau khi cặp đôi tranh cãi, các tai hoạ bắt đầu ập đến

Màu sắc MV sau phân cảnh cãi nhau ở nhà hàng đều đan xen hài hoà các mảng sáng - tối, bối cảnh thành thị phảng phất nét cổ điển kết hợp với tạo hình nhân vật của Jung Kook mang đến cảm giác nam idol là một người hùng đường phố. Ý tưởng Seven thể hiện Jung Kook như đang giải cứu thế giới, nhưng điều cần cứu lấy ở đây lại là mối quan hệ với nàng thơ Han So Hee.

Bối cảnh thành thị được trưng dụng trong MV Seven

Mưa gió bão bùng những ngày Han So Hee giận Jung Kook

Phòng giặt ngập nước chực chờ nuốt chửng người bên trong

Suốt 7 ngày, mỗi lần Jung Kook muốn đến gần Han So Hee, khung cảnh xung quanh đều trở nên hỗn loạn. Anh chàng treo mình lơ lửng bên ngoài tàu, ở phòng giặt ngập nước chực chờ nuốt chửng người bên trong, cầm bó hoa đuổi theo Han So Hee thì gặp tai nạn, ra đường mưa to bão bùng. Chi tiết điểm nhấn, tạo nên bầu không khí khác biệt hoàn toàn trong Seven chính là phân cảnh Jung Kook “bật nắp quan tài, nói lời yêu em". Để dỗ người yêu, anh chàng làm tất cả, kể cả giả chết.

Để dỗ người yêu, Jung Kook làm tất cả, kể cả giả chết

Sau tất cả mọi nỗ lực, Jung Kook cũng đã “cứu” được thế giới của chính mình. Khoảnh khắc anh chàng làm lành với người yêu, cùng Han So Hee tay trong tay, bầu trời ngưng mưa.

Bầu trời ngưng mưa khi Han So Hee nắm tay Jung Kook làm lành

MV Seven chính xác là thước phim minh hoạ hiệu quả nhất thông điệp tình yêu Jung Kook truyền tải trong lyrics. Dù là lần đầu đóng cặp cùng nữ diễn viên thế hệ mới được chú ý nhất, Jung Kook không hề lép vế mà còn thể hiện được năng lực diễn xuất đáng khen ngợi. Biểu cảm ứng biến linh loạt, nét duyên dáng, hài hước vừa đủ giúp Jung Kook kể câu chuyện đa dạng cảm xúc hơn, cân bằng yếu tố drama. Phản ứng hoá học của cặp đôi khiến dân tình “rần rần". Không thể phủ nhận, Jung Kook và Han So Hee đồng điệu trong từng cử chỉ. Từ tranh cãi gay gắt đến làm lành bằng một lần nắm tay ngọt ngào, người xem như trải qua đủ cung bậc cảm xúc khi yêu, để cuối cùng được chìm đắm trong cái kết ấm áp.