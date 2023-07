Jung Kook tung teaser gay cấn cùng nàng thơ Han So Hee trong MV mới, phá kỷ lục 1 triệu lượt xem sau 10 phút!

Đúng 0h ngày 13/7 (theo giờ Hàn Quốc), Jung Kook đã chính thức "thả xích" teaser cho MV solo đầu tay Seven. Đúng như thông tin được truyền thông Hàn xác nhận trước đó, nàng thơ của em út BTS lần này chính là Han So Hee - nữ minh tinh hot nhất hiện nay. Đoạn video dài 30 giây hé lộ bối cảnh MV Seven và một phần giai điệu ngay lập tức gây sốt MXH, phá kỷ lục lượt xem.

Teaser MV Seven - Jung Kook

Teaser Seven mở đầu với cảnh Jung Kook và Han So Hee trong một nhà hàng hạng sang, diễn xuất nhập tâm của hai ngôi sao hàng đầu thu hút sự chú ý. Bầu không khí của đoạn video khá căng thẳng, Jung Kook - Han So Hee cãi nhau nảy lửa mặc đèn chùm rớt, tạo nên cảnh chấn động làm dân tình không khỏi tò mò câu chuyện thật sự. Không hổ danh là nhan sắc đình đám xứ Hàn, Han So Hee xinh đẹp cuốn hút qua từng cử chỉ, kết hợp với nét điển trai đầy chất nghệ của Jung Kook khiến fan thương nhớ không yên.



Diễn xuất ăn ý giữa Jung Kook và Han So Hee

Câu chuyện gay cấn của Seven

Qua phần giai điệu ngắn được tiết lộ, Seven có thể là một ca khúc tiếng Anh, bản phối RnB hiện đại, bắt tai, dễ đánh vào thị trường quốc tế. Jung Kook còn kết hợp với Latto - nữ rapper người Mỹ nổi tiếng cho MV đầu tay của mình.

Sự kết hợp giữa 2 cái tên hàng đầu nhanh chóng phá kỷ lục lượt xem

Ngay sau khi teaser lên sóng, em út BTS đã ngay lập tức phá kỷ lục lượt xem. Cụ thể, teaser Seven đạt 1 triệu view trong 10 phút lên sóng. Và Jung Kook cũng mang về 2 triệu lượt xem sau 40 phút, trở thành idol solo Kpop đạt cột mốc này nhanh nhất lịch sử, vượt qua Lisa cùng LALISA (49 phút).

Đoạn teaser nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên MXH. Các Army không giấu được sự phấn khích với diễn xuất của Jung Kook, màn kết hợp cùng Han So Hee và giai điệu bắt tai đã được hé lộ một phần. Dù chưa ra mắt MV chính thức, diễn xuất ấn tượng của Jung Kook đã nhận về nhiều lời khen. “Chơi lớn" quay MV tại Mỹ, đầu tư chỉn chu từ âm nhạc cho đến hình ảnh, nhiều fan tin sản phẩm lần này của nam thần tượng sẽ làm nên chuyện. Là thành viên hút fan nhất nhì nhóm nhạc toàn cầu BTS cùng tên tuổi có độ phủ sóng khủng, Jung Kook được kì vọng phá đảo nhiều cột mốc mới cùng Seven.

Diễn xuất của Jung Kook được khen ngợi

Phản ứng cư dân mạng:

- Chưa biết chuyện gì đã thấy run, ánh mắt Jung Kook có sức sát thương thật chứ!

- Đây có lẽ là bài hát tiếng Anh nhỉ, danh tiếng toàn cầu của Jung Kook không phải bàn rồi.

- Kết hợp rapper Mỹ, nữ chính MV là Han So Hee, ai làm lại Jung Kook nữa?

- Tổ hợp nhan sắc đỉnh cao này, MV như phim luôn quá đã.

- Jung Kook diễn cũng ổn áp đó chứ.

- Phải làm nên chuyện nhé, tổ hợp này quá tuyệt. Nhạc nghe cũng bắt tai lắm luôn.

- Hóng full bài, hay mình ra MV giờ luôn đi chứ sao chờ được.

- Nhưng góc quay ánh sáng này làm anh chị nhìn hơi hốc hác.

- Teaser thôi đã gây bão, phá kỷ lục view thì MV cỡ nào đây anh ơi.