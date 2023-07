Sân khấu ra mắt solo của Jung Kook bị hoãn do giông bão, lần đầu hát nhạc mới trên sóng truyền hình Mỹ

Trưa 13/7, Jung Kook chính thức debut solo với MV đầu tay Seven, kết hợp rapper nữ người Mỹ Latto và diễn viên Han So Hee. Jung Kook hiện tại đang tham gia các hoạt động quảng bá ở Mỹ, sân khấu đầu tiên dưới tư cách nghệ sĩ độc lập chính là GMA Concert, diễn ra tại công viên trung tâm thành phố New York. Jung Kook đã được bắt gặp trong buổi tổng duyệt chương trình. Anh chàng hào hứng, vui vẻ chào fan và hứa hẹn mang đến sân khấu Seven đầy bùng nổ. Thế nhưng, vì tình hình thời tiết, GMA Concert đã không thể diễn ra như lịch trình.

Anh chàng vui vẻ, hào hứng chào fan

Ngay trước giờ bắt đầu, GMA Concert thông báo sẽ huỷ bỏ vì trời xuất hiện mưa giông, sấm sét. Theo đó, sân khấu Seven đầu tiên của Jung Kook sẽ hoãn lại. Tin tức khiến người hâm mộ cực kì tiếc nuối.

Jung Kook diễn Seven trên sóng Good Morning America

Niềm vui an ủi các Army hiện tại chính là sân khấu Seven của Jung Kook trên chương trình truyền hình nổi tiếng Good Morning America ghi hình từ trước đã được chiếu. Phát hành ca khúc tiếng Anh, theo lịch quảng bá quốc tế, có thể thấy định hướng rõ ràng mà Jung Kook đang theo đuổi. Ca khúc Seven vẫn đang chinh phục nhiều vị trí thành tích mới, hứa hẹn đánh dấu màn ra mắt solo ấn tượng cho em út vàng nhà BTS.

Jung Kook và vũ đạo sôi động cho bài hát solo Seven

Biểu diễn Seven trên sóng truyền hình Mỹ, Jung Kook nhận về cơn mưa lời khen nhờ giọng live nội lực, âm nhạc sôi động kết hợp cùng vũ đạo bắt mắt. Kể từ sân khấu cột mốc tại World Cup 2022, khả năng trình diễn của em út BTS được fan quốc tế đánh giá cực kì cao. Jung Kook có thần thái sân khấu tốt, năng lượng tích cực khiến khán giả phấn khích nhún nhảy theo.