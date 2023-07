Phân cảnh Jung Kook "bật nắp quan tài nói lời yêu em" gây sốt MXH vì quá... hài hước!

Trưa 13/7, Jung Kook trình làng MV solo đầu tay Seven. Kết hợp rapper người Mỹ Latto và nữ diễn viên Han So Hee, Seven là sản phẩm ấn tượng đánh dấu màn ra mắt cá nhân của Jung Kook. MV mới của Jung Kook ngay lập tức trở thành chủ đề hot nhất MXH.

Phân cảnh gây sốt MXH của Jung Kook

Phân cảnh gây sốt nhất hiện tại chính là cảnh Jung Kook "bật nắp quan tài nói lời yêu em" với nữ chính Han So Hee vì quá hài hước. Xây dựng câu chuyện "yêu em 7 ngày 1 tuần" xuyên suốt với nhiều cung bậc yêu đương từ cãi vã, theo đuổi làm lành với người yêu, Jung Kook đã thể hiện kỹ năng diễn xuất cực kì linh hoạt trong MV đầu tay. Ở phân cảnh điểm nhấn, biểu cảm "see tình" của Jung Kook dành cho Han So Hee khiến dân tình không thể ngừng cười.

Biểu cảm của Jung Kook nhanh chóng trở thành... meme

Các Army vô cùng phấn khích trước nét diễn thú vị, hài hước duyên dáng em út BTS mang đến trong MV. Phân cảnh này của Jung Kook nhanh chóng trở thành khoảnh khắc để đời, được dân tình truyền tay nhau dùng làm meme (hình ảnh giải trí mang tính hài hước) viral MXH. Lần đầu diễn xuất cùng diễn viên hàng đầu Han So Hee, Jung Kook không hề lép vế mà còn nhận được phản ứng tích cực cùng cơn mưa lời khen đến từ cư dân mạng. Nhiều fan đùa rằng, nếu không làm idol, Jung Kook có thể cân nhắc làm... diễn viên hài.

Phản ứng netizen:

- Tôi biết thể nào cái "bật nắp quan tài nói lời iu em" của Jung Kook cũng thành meme mà. Sao anh ta đẹp trai nhưng làm cái gì cũng buồn cười.

- Teaser cãi nhau nảy lửa tưởng drama cỡ gì, ai ngờ drama... hài.

- Jung Kook hài hước quá em ơi trai đẹp xin hãy bình thường!

- Nhưng mà diễn duyên dáng ha, buồn cười không lố.

- Jung Kook duyên thật chứ, đi làm diễn viên hài trào phúng được luôn đó.

- Biết ngay cảnh buồn cười này sẽ hot mà!