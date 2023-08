Bạn trai Jisoo từng thừa nhận không biết hit của BLACKPINK, “thủ phạm lật tẩy" chính là Han So Hee!

Chỉ sau ít ngày trở về từ Hà Nội, YG Entertainment bất ngờ xác nhận Jisoo (BLACKPINK) hiện đang hẹn hò nam diễn viên Ahn Bo Hyun khiến cộng đồng mạng không khỏi bất ngờ. Trước đó cả hai chưa từng lộ khoảnh khắc tương tác nào với nhau nên người hâm mộ càng thêm phần thích thú vì chuyện tình cảm của cả hai.

Ahn Bo Hyun và Jisoo hiện đang có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp

Đặc biệt cộng đồng mạng mới đây còn "đào" lại khoảnh khắc Ahn Bo Hyun từng lắng nghe bản hit của BLACKPINK qua giọng hát của nàng "bạn gái" màn ảnh Han So Hee. Cụ thể trong một chương trình quảng bá bộ phim My Name vào cuối năm 2021, khi tham gia trò chơi, Han So Hee đã bất ngờ hát ca khúc As If It's Your Last khiến Ahn Bo Hyun ngỡ ngàng.

Ngay sau đó nàng "bạn gái" thắc mắc việc liệu anh chàng có biết hay không, nam diễn viên khẳng định: "Anh có biết chứ". Tuy nhiên khi nghe đến lần thứ hai, Ahn Bo Hyun phải thừa nhận: "Bài này thì anh không biết lắm".

Han So Hee thể hiện ca khúc As If It's Your Last của BLACKPINK

Ahn Bo Hyun khẳng định biết ca khúc này khi bị "bạn gái" nghi ngờ

Tuy nhiên khi nghe đến lần thứ 2, anh chàng phải thừa nhận không biết ca khúc hit của BLACKPINK

Ahn Bo Hyun và Han So Hee từng trở thành cặp đôi gây sốt khi tham gia bộ phim My Name. Anh hiện tại cũng gây chú ý khi trở thành nam chính của bộ phim Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19. Sau thông tin hẹn hò cùng Jisoo, hiện người hâm mộ đang vô cùng ủng hộ cũng như mong Jisoo - Ahn Bo Hyun sẽ có mối quan hệ tình cảm tốt đẹp và bền lâu.