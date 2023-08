BLACKPINK tự "đẩy thuyền" trong concert tại Hà Nội: Jennie - Jisoo "dính như sam", Lisa thơm má Rosé khẳng định chủ quyền

Siêu concert Born Pink tại Hà Nội đã chính thức khép lại với 2 đêm diễn thành công rực rỡ, thu hút hàng chục nghìn khán giả tham dự. Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ, thăng hoa, 4 cô nàng BLACKPINK còn khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích, đứng ngồi không yên với những khoảnh khắc “tình bể bình”, tương tác với nhau cực đáng yêu. Thậm chí, nhiều người còn đùa vui rằng fan “đu OTP” đang là những người lời nhiều nhất khi thu thập được loạt khoảnh khắc tình cảm chỉ trong 2 đêm concert.

OTP (viết tắt của One True Pairing) thường là cụm từ quen thuộc được fan Kpop sử dụng để chỉ những “chiến hạm” mà họ vô cùng yêu thích trong các nhóm nhạc. Đối với BLACKPINK, 2 “thuyền” đông dân và được “chèo” tích cực nhất là ChaeLisa (Lisa - Rosé) và JenSoo (Jennie - Jisoo) bởi những hành động, tương tác thân thiết nhìn là muốn gán ghép.

2 "chiến hạm" vững chãi của BLACKPINK

Trong concert tại Hà Nội, những khoảnh khắc của ChaeLisa và JenSoo cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Với Jennie và Jisoo, 2 nữ idol thường xuyên trêu chọc, bám lấy nhau không rời trong mọi khung hình. Thậm chí, có những khoảnh khắc Lisa và Rosé còn chấp nhận đứng ngoài “làm nền” cho 2 người chị thoải mái tình tứ.

Jisoo và Jennie đúng kiểu "chúng mình có nhau" trong đêm diễn Born Pink Hà Nội

Không hề kém cạnh, “thuyền” ChaeLisa cũng có những giây phút khẳng định chủ quyền gây náo loạn MXH. Đặc biệt, Lisa còn khiến dân tình “quắn quéo” với hành động gây sốt bất ngờ thơm má Rosé khi đang trình diễn Really. Biểu cảm ngại ngùng, e thẹn của giọng ca On The Ground cũng góp phần làm cho người hâm mộ thêm phấn khích, thích thú.

Thuyền ChaeLisa cũng đầy tình tứ, thân thiết