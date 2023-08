Jisoo (BLACKPINK) gây sốt khi đăng loạt ảnh ở Hà Nội, còn nhắn nhủ yêu thương tới fan Việt

Sau 2 ngày trở về từ concert BORN PINK tại Hà Nội, tối 1/8, Jisoo (BLACKPINK) đã đăng tải hàng loạt hình ảnh hậu trường sân khấu và khoảnh khắc đời thường tại Việt Nam.

Trên dòng trạng thái, cô còn gây chú ý khi chia sẻ: "I had such a good time in Vietnam, where I visited for the first time! I got a lot of energy from BLINK! See you soon. I love you" (Tạm dịch: Mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam, nơi mà mình đến thăm lần đầu tiên. Mình đã nhận được rất nhiều năng lượng từ BLINK! Hẹn sớm gặp lại. Mình yêu các bạn).

Việc Jisoo hẹn sớm gặp fan Việt khiến cộng đồng BLINK không ngừng phấn khích và hy vọng BLACKPINK sẽ sớm trở lại Việt Nam vào một ngày không xa. Dòng trạng thái ngay lập tức gây sốt trên MXH, thu hút hàng trăm nghìn lượt like sau vài phút.

Jisoo chia sẻ cảm xúc tại Việt Nam và hẹn sớm gặp lại fan Việt

Khoảnh khắc hậu trường của Jisoo tại sân vận động Mỹ Đình

Hình ảnh đội nón lá được chị cả BLACKPINK đăng tải trên trang cá nhân

Khoảnh khắc đời thường của Jisoo tại khách sạn ở Hà Nội

Cô nàng không quên khoe ảnh bên Rosé

Trước đó ngay khi trở về từ Việt Nam, Rosé cũng đăng tải hình ảnh với nón lá và check-in "Hanoi"