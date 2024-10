Rosé (BLACKPINK) bị chỉ trích vì những lý do không tưởng

Sau 4 tháng kể từ khi chính thức ký hợp đồng solo với THE BLACK LABEL và hơn 1 tháng gia nhập hãng thu âm mỹ Atlantic Records, ngày 18/10 vừa qua Rosé (BLACKPINK) đã chính thức ra mắt sản phẩm comeback solo đầu tiên mang tên APT. Đặc biệt, đây còn là dự án hợp tác quốc tế đầu tiên của thành viên BLACKPINK với nghệ sĩ đình đám thế giới Bruno Mars. Là sản phẩm tiếng Anh nhưng lại khéo léo quảng bá văn hóa Hàn Quốc, APT. chinh phục được khán giả quốc tế và cộng đồng fan xứ sở kim chi.

Chỉ trong thời gian ngắn, nàng “bông hồng nước Úc” đã giành nhiều thành tích và kỷ lục đáng ngưỡng mộ của một nữ nghệ sĩ solo Kpop. Tuy nhiên bên cạnh sự hưởng ứng viral toàn cầu, APT. lại vướng vào một số tranh cãi. Không chỉ thế, Rosé cũng vấp phải sự chỉ trích từ một bộ phận fandom BLINK - fandom OT4 của BLACKPINK.

MV ATP. - Bruno Mars x Rosé (BLACKPINK)

APT. khiến Rosé bị chê thiếu tư duy âm nhạc

Sau khi MV APT. lên sóng, không quá nếu nói ca khúc của Rosé và Bruno Mars đã “nuốt chửng” mọi nền tảng social khi thống lĩnh 90% BXH âm nhạc Hàn Quốc, Top 1 Spotify toàn cầu, Top 1 Spotify tại Mỹ và nhiều thành tích “khủng” khác. Thế nhưng APT. vẫn khiến cho Rosé gặp tranh cãi vì thiếu tư duy âm nhạc.

Theo đó, một bộ phận cộng đồng mạng nhận xét ca khúc mang lại một cảm giác giống như bản hit huyền thoại That's Not My Name của The Ting Tings được ra mắt vào năm 2008. Sự trùng hợp của hai ca khúc được cư dân mạng chỉ ra khi giai điệu đều mang âm hưởng Pop Punk vui nhộn, sôi động. MV cũng được thực hiện ý tưởng trong studio với khung cảnh người cầm mic, người đánh trống.

Ngoài ra qua ca khúc APT., Rosé còn khiến người nghe gợi nhớ đến "nữ hoàng nhạc Pop Punk" Avril Lavigne. Chính những điểm tương đồng này khiến thành viên BLACKPINK nhận về tranh cãi khi cho rằng cô thiếu màu sắc cá nhân và thậm chí là tư duy âm nhạc.

Những hình ảnh trong MV của Rosé và Bruno Mars…

… bị cho có sự tương đồng với MV That's Not My Name của The Ting Tings

Tuy nhiên so sánh thể loại âm nhạc của hai ca khúc, dù chung dòng nhạc Pop Punk nhưng có thể thấy That’s Not My Nam có xu hướng sử dụng nhịp điệu liên tục, tiết tấu nhanh, mang tính chất của nhạc Indie Pop Punk nhằm trưng trổ sự nổi loạn cũng như phong cách nghệ sĩ. Riêng với APT. lại được hòa trộn giữa thể loại Pop Punk và Pop Rock để tạo sự kết hợp độc đáo.

Hay như dù cả hai MV đều được quay trong studio với hình ảnh ca sĩ và nghệ sĩ đánh trống nhưng sự triển khai của cả âm nhạc lẫn hình ảnh đều rất khác nhau. Rosé và Bruno Mars mang đến hình ảnh của một cặp đôi “nhí nhố” khi chơi trò chơi uống rượu của Hàn Quốc - khác với sự nổi loạn, mang hướng “phản kháng xã hội” của The Ting Tings trong That's Not My Name. Vì vậy, những nghi vấn mà cộng đồng mạng đặt ra chỉ mang tính chất một chiều và xét trên thực tế, hai ca khúc này không có điểm tương đồng nào rõ rệt.

Bị chỉ trích “bỏ quên” BLINK khi chỉ cảm ơn cộng đồng fandom Number Ones

Trước thềm công bố comeback solo, Rosé đã công bố tên fandom của cô nàng với tên gọi Number Ones. Theo “bông hồng nước Úc”, tên của fandom mang ý nghĩa người hâm mộ luôn là số 1 trong lòng cô.

Sau khi MV APT. ra mắt chỉ khoảng 5 ngày, Rosé liên tục có động thái gửi lời cảm ơn đến cộng đồng fandom Number Ones. Không chỉ đăng tải hình ảnh trên story, trong các clip Rosé cũng gửi lời chào đến fandom riêng của mình. Hay như mới đây nhất, Rosé còn gửi tin nhắn thoại trong group chat 4,7 triệu thành viên để cảm ơn Number Ones đã mang về thành tích 100 triệu view cho cô nàng.

Rosé vẽ hình fan và khẳng định “Number Ones của tôi”

Khoảnh khắc xúc động và cảm ơn Number Ones khi dành tình cảm cho APT.

Cô nàng còn gửi tin nhắn thoại để nói lời cảm ơn cộng đồng Number Ones

Cũng vì hành động này mà Rosé bị một bộ phận cộng đồng BLINK - fandom BLACKPINK chỉ trích khi cho rằng cô bỏ quên những người hâm mộ là fan của nhóm chung mà chỉ cảm ơn fandom riêng. Điều này khá trùng hợp với thời điểm Lisa bị chỉ trích nặng nề khi dành lời cảm ơn Lilies - fandom riêng của cô nàng mà không cảm ơn BLINK trong màn comeback solo.

Với cộng đồng BLINK, hành động này đã gây ra sự tổn thương khi họ cũng là những người ủng hộ sản phẩm solo của các thành viên BLACKPINK. Thế nhưng lại không được “gọi tên” khi thần tượng cảm ơn.

Tuy nhiên, với những BLINK “tỉnh táo” hơn thì cho rằng điều này là hoàn toàn bình thường bởi đây là sản phẩm solo của các thành viên BLACKPINK nên họ hoàn toàn có quyền gửi lời cảm ơn đến fandom riêng. Nhiều người cũng khẳng định, khi đã là BLINK thì chắc chắn cũng trở thành Number Ones, Lilies hay fandom của Jennie, Jisoo mà không có bất kỳ sự “tị nạnh” vô lý nào.