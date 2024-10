Jennie (BLACKPINK) vừa trở lại đường đua âm nhạc tháng 10 cùng single tiếng Anh Mantra. Jennie lần nữa khẳng định đẳng cấp “it girl số 1 Hàn Quốc” khi Mantra ngay lập tức phá đảo nhiều bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế. Khác với Lisa chỉ đánh chiếm thị trường quốc tế, Jennie vừa quảng bá tại Hàn vừa hướng ra toàn cầu.

Tại Hàn Quốc, Mantra dù là bài hát tiếng Anh, nhưng hiện chỉ xếp sau Rosé trên các BXH thuộc hệ thống iChart, giữ vững vị trí trong top #5 MelOn trong 2 tuần phát hành. Jennie còn thành công mang về cúp âm nhạc đầu tiên cho Mantra trên sóng M!Countdown. Tuy nhiên, thành tích nội địa của Mantra đang gặp phải trở ngại lớn khi bị cấm sóng trên đài KBS vì một từ không phù hợp trong lời bài hát. Ngoài ra, Jennie cũng cúp tuần do Mantra bị xếp loại 19+.

Jennie duy trì hoạt động ở cả Hàn Quốc lẫn quốc tế

Jennie quảng bá Mantra trên sóng Music Core

Ngày 21/10, cộng đồng fan Jennie bức xúc khi Music Core công bố sẽ trừ hết điểm của bài hát Mantra vì chứa từ nhạy cảm 19+. Mantra của Jennie bị loại khỏi top 3 đề cử tranh cup tuần, làm dậy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ nữ idol.

Nhiều fan cảm thấy uất ức khi đã tích vote rất nhiều nhưng vì ca khúc không có trong đề cử mà mọi thứ “đổ sông đổ bể”. Thậm chí, Jennie còn tham gia biểu diễn trên show Music Core. Fan cho rằng, việc nhà đài bỗng dưng tước quyền nhận cúp là không thoả đáng.

Fan Jennie chỉ ra sự phân biệt đối xử xung quanh việc ca khúc Mantra bị trừ hết điểm nhận cúp vì 1 từ nhạy cảm. Trong khi đó, nhóm nhạc nam AB6IX với bài hát NVKED có cả tên và phần lời đều chứa nội dung nhạy cảm thì lại không gặp vấn đề tương tự. Người hâm mộ khẳng định đây chính là sự phân biệt đối xử, khi idol nữ luôn bị đánh giá khắt khe hơn tại Hàn Quốc.

Về việc bài hát của Jennie bị cấm phát sóng trên đài KBS, lý do là vì phần lời bài hát có nhắc đến thương hiệu “In-N-Out”. Điều này vi phạm vào quy định xét duyệt, dẫn đến việc Jennie không thể quảng bá bài hát hay giành các cúp hàng tuần trên chương trình Music Bank của đài này.

Tuy nhiên, KBS cũng cho biết đây không phải là lệnh cấm vĩnh viễn. Nhà đài có thể xem xét lại việc phát sóng nếu những đoạn có vấn đề được sửa lại hoặc loại bỏ. Đây không phải là lần đầu Jennie bị cấm sóng. Khi quảng bá với BLACKPINK, loạt hit toàn cầu như Kill This Love, Pink Venom, Shut Down,... cũng bị cấm sóng vì lý do tương tự.

Fan quốc tế cho rằng lý do ca khúc của Jennie bị cấm là "ngớ ngẩn", khắt khe quá mức. Tuy nhiên, khán giả Hàn Quốc phản bác rằng tuân thủ pháp luật là nghĩa vụ cơ bản. Các đài quốc gia thường không cho phép quảng cáo thương hiệu lộ liễu trên sóng.