Han So Hee ra sao khi là idol: Vũ đạo cực chiến, thần thái khiến dân tình trao luôn vị trí top visual!

Sở hữu nhan sắc nữ tính, thanh thoát nhưng thần thái "chiến đét" đối lập, Han So Hee là hình mẫu có một không hai của Kbiz. Bên cạnh sự nghiệp diễn viên, nổi tiếng với danh xưng "nữ thần màn ảnh" thế hệ mới, Han So Hee cũng rất có duyên với Kpop. Han So Hee là nữ chính của MV bản hit tỷ stream Seven - Jung Kook, có nhiều tương tác gây sốt với Jennie. Trong một số khoảnh khắc, khí chất của Han So Hee còn khiến dân tình liên tưởng đến 1 idol hàng top. Tại Hàn Quốc, topic "Han So Hee sẽ ra sao khi là idol" được nhiều cư dân mạng quan tâm.

Han So Hee từng gây sốt làng nhạc khi trở thành nữ chính của Jung Kook trong MV Seven

Han So Hee đầy cá tính sau hậu trường ghi hình MV Seven

Mới đây, Han So Hee cập nhật video tập nhảy ca khúc Drama của aespa lên Instagram cá nhân. Không chỉ có thực lực diễn xuất, khả năng vũ đạo của Han So Hee cũng rất đáng gờm. Các động tác tự nhiên, khoẻ khoắn và dứt khoát. Dù chỉ là video trắng đen nhưng thần thái của nữ diễn viên vẫn đủ sức chiếm trọn spotlight. Câu hỏi "Han So Hee sẽ ra sao khi là idol" đã có câu trả lời chuẩn xác nhất!

Han So Hee nhảy nhạc aespa

Khả năng vũ đạo đáng gờm dù là diễn viên

Nhảy chơi nhưng fan muốn Han So Hee debut làm idol ngay và luôn!

Hình ảnh Han So Hee tập nhảy lại càng khiến dân tình muốn cô nàng đi làm thần tượng ngay và luôn. Nếu gia nhập nhóm nhạc, Han So Hee chắc chắn sẽ là một cá tính nổi trội, nhân tố hút fan. Nhan sắc bất bại dù là idol hay diễn viên cũng dễ dàng toả sáng.

Visual thanh thoát pha chút tinh nghịch của Han So Hee nhiều lần gây sốt

Khoảnh khắc ngậm bút ký tặng fan khí chất idol tràn màn hình

Cư dân mạng phong luôn cho Han So Hee làm top visual thế hệ. Khí chất ngôi sao có chút bất cần, lạnh lùng của Han So Hee cân bằng hoàn hảo với vẻ đẹp nhẹ nhàng như sương mai, khiến fangirl rất mê.

Phong cách cá nhân của Han So Hee hướng đến sự trẻ trung, năng động không khác gì idol gen Z

Ở đời thường, phong cách của Han So Hee hướng đến sự trẻ trung, phóng khoáng. Han So Hee đam mê nghệ thuật, feed Instagram cá nhân nhìn qua gây liên tưởng đến idol gen Z. Một số hình ảnh của Han So Hee mang đến thần thái của 1 rapper cực kỳ cá tính.

Han So Hee đu trend WOP cực mượt