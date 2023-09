Jung Kook khoe visual “bảnh” trai, lang thang khắp nơi cùng Jack Harlow vì bị Han So Hee đuổi ra khỏi nhà?

Sáng 27/9, Jung Kook đã chính thức tung teaser nhá hàng cho MV 3D sẽ lên sóng vào ngày 29/7 sắp tới. Lần trở lại này, em út nhóm nhạc toàn cầu mang đến màn kết hợp cực cuốn với cái tên đình đám Jack Harlow. Sau khi bất ngờ hé lộ giai điệu và những hình ảnh đầu tiên tại Global Citizen Festival, 3D nhanh chóng trở thành chủ đề được fan nhạc quan tâm. Giai điệu catchy, gây nghiện hứa hẹn sẽ tiếp tục là hit bự phá đảo các BXH.

Jung Kook và Jack Harlow

Jung Kook - 3D Teaser

Tiếp nối phong độ sau Seven, 3D là bản phối RnB Pop bắt tai khéo léo mô tả nỗi khát khao được gần người thương. Jung Kook tô đậm hình tượng ngôi sao nhạc Pop thế hệ mới. Trong teaser được hé lộ, Jung Kook gây chú ý bởi visual điển trai, “bảnh tỏn” một chín một mười bên cạnh Jack Harlow. Chỉ vài chục giây, dân tình đã đứng ngồi không yên với màn nhá hàng nhạc mới của em út vàng nhà BTS.

Jung Kook tô đậm hình tượng ngôi sao nhạc Pop thế hệ mới cạnh Jack Harlow

Visua bảnh trai cầm búa đi khắm nơi gây sốt MXH

Khoe nhan sắc thăng hạng, âm nhạc lôi cuốn nhưng viral nhất MXH sau teaser 3D là loạt “theory” đầy hài hước Army suy đoán. Thông qua ý nghĩa ca từ và hình ảnh đã được hé lộ, nhiều fan cho rằng 3D như phần tiếp nối của Seven. Trong MV trước, Jung Kook đã bị Han So Hee dỗi và bày đủ cách để làm lành. Phân cảnh Jung Kook ngồi đánh cờ ngoài đường cùng Jack Harlow khiến dân tình liên tưởng đến mạch chuyện anh chàng bị người yêu Han So Hee đuổi khỏi nhà nên lang thang.

Jung Kook lang thang khắp nơi trong 3D vì bị Han So Hee giận dỗi đuổi khỏi nhà?

Bên cạnh đó, hình ảnh Jung Kook vác búa đi khắp nơi cũng liên tục được fan truyền tay nhau vì biểu cảm quá đỗi khó tả. Dù hình tượng ngầu lòi đến đâu, em út BTS luôn có cách truyền tải thêm vitamin vui vẻ, giúp người hâm mộ có thêm “content” tấu hài trên MXH.