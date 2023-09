Jung Kook nhá hàng nhạc mới, dỗi fan vì tiết lộ trước màn bất ngờ trên sân khấu lễ hội âm nhạc Mỹ

Sáng 24/9 (theo giờ Việt Nam), Jung Kook đã hoàn thành sân khấu Global Citizen Festival tại New York, Mỹ với vai trò co-headliner. Đây là lần thứ 2 Jung Kook tham gia line-up lễ hội âm nhạc đình đám này nhưng là lần đầu tiên dưới danh nghĩa nghệ sĩ solo. Ngoài Jung Kook, lễ hội năm nay còn có mặt dàn sao nổi bật Anitta, Ms. Lauryn Hill, Red Hot Chili Peppers, Megan Thee Stallion, Conan Gray, D-Nice, Sofia Carson và cả nhóm nhạc nam nhà JYP vừa thắng lớn tại VMAs: Stray Kids.

Jung Kook trên thảm đỏ Global Citizen 2023

Đảm nhận vai trò co-headliner, Jung Kook chiếm trọn spotlight

Phần trình diễn của Jung Kook bùng nổ trong tiếng reo hò, cổ vũ của hàng chục nghìn fan. Tại đây, anh chàng mang đến bản hit Seven cùng nhiều điều bất ngờ tặng Army. Tham dự một music festival ngoài trời đầy quy mô, Jung Kook ngày càng thể hiện sự trưởng thành, thần thái chín muồi chuẩn ngôi sao nhạc pop thế hệ mới.

Jung Kook và Latto trình diễn bản hit toàn cầu Seven

Không có sự đồng hành của các anh, Jung Kook tự mình đốt cháy sân khấu bằng giọng live nội lực, giao lưu duyên dáng và những bước vũ đạo cá tính, đầy năng lượng. Trình diễn Seven cùng nữ rapper Latto, Jung Kook nhanh chóng leo top xu hướng MXH tại Mỹ, chuẩn sức hút idol toàn cầu.

Jung Kook lần đầu live Still with You

Ca từ ngọt ngào, giọng hát đầy cảm xúc của Jung Kook đã thu phục trái tim Army

Đây cũng là lần đầu tiên Jung Kook hát live ca khúc Still with You. Trình làng năm 2020 nhưng chưa phát hành chính thức, giai điệu da diết của Still with You vẫn đủ sức “phá đảo” MXH với hàng chục video ngắn sử dụng âm thanh. Ca từ ngọt ngào, giọng hát đầy cảm xúc của Jung Kook đã thu phục trái tim Army.

Món quà đặc biệt Jung Kook tặng fan trước khi kết thúc sân khấu Global Citizen

Jung Kook sẽ ra mắt ca khúc mới 3D - kết hợp cùng Jack Harlow vào ngày 29/9 tới đây

Đặc biệt, trước khi nói lời tạm biệt khán giả Global Citizen Festival, Jung Kook bất ngờ nhá hàng ca khúc mới mang tên 3D hợp tác với Jack Harlow sẽ chính thức ra mắt vào ngày 29/9. 3D tiếp tục là bản phối pop RnB bắt tai cùng phần nhìn ấn tượng, thôi thúc người hâm mộ chờ đến ngày được lắng nghe trọn vẹn.

Jung Kook “dỗi yêu” Army vì đã tiết lộ trước màn nhá hàng ca khúc mới 3D

Sau khi kết thúc sân khấu, Jung Kook phát sóng trực tiếp giao lưu cùng fan. Anh chàng không quên “dỗi yêu” Army vì đã tiết lộ trước màn nhá hàng ca khúc mới 3D. Chuyện là các Army đã sớm truyền tay nhau video tổng duyệt của Jung Kook, trong đó có cả phần thử âm thanh giúp fan phát hiện ra 3D . Phát hành đúng lễ Trung thu, đây được coi như món quà Jung Kook dành tặng người hâm mộ bù đắp cho sự vắng mặt của các thành viên BTS đã thực hiện nghĩa vụ quân sự.