Đột quỵ rất “sợ” người thường uống cà phê vào giờ này: Tốt từ trong ra ngoài, còn kéo dài tuổi thọ

Một nghiên cứu mới đây cho thấy thời điểm uống cà phê trong ngày có thể thay đổi rất nhiều điều.

Thời điểm uống cà phê giúp giảm nguy cơ tử vong do đột quỵ

Theo thông tin được đăng tải trên The Mirror, các nhà khoa học phát hiện rằng thói quen uống cà phê vào buổi sáng lại mang đến lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tim mạch.

Kết quả nghiên cứu công bố trên Tạp chí Tim mạch châu Âu (European Heart Journal) nhấn mạnh vai trò của thời điểm sử dụng cà phê. Nhóm chuyên gia đã phân tích dữ liệu từ khoảng 40.000 người trưởng thành tại Mỹ, bao gồm cả những người sử dụng cà phê chứa caffeine và không chứa caffeine.

Tại thời điểm bắt đầu theo dõi, các đối tượng tham gia đều không mắc các bệnh liên quan đến tim mạch hoặc tuần hoàn. Sau thời gian theo dõi trung bình 10 năm, những người có thói quen uống cà phê chủ yếu vào buổi sáng ghi nhận nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn 31% so với nhóm không uống. Đồng thời, nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân cũng giảm khoảng 16%.

Trong khi đó, những người uống cà phê rải rác suốt cả ngày không ghi nhận sự khác biệt đáng kể về nguy cơ tử vong so với nhóm không sử dụng cà phê. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc uống cà phê vào cuối ngày có thể làm xáo trộn nhịp sinh học, từ đó làm suy giảm những lợi ích tiềm năng của thức uống này.

Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc uống cà phê trước buổi trưa có thể góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và tuần hoàn. Nguyên nhân được cho là nhờ các hợp chất trong cà phê có khả năng chống viêm, trong khi các yếu tố gây viêm trong cơ thể thường hoạt động mạnh hơn vào buổi sáng.

Nhiều lợi ích đáng kể cho tuổi thọ

Không chỉ là thức uống giúp tỉnh táo và tăng khả năng tập trung, cà phê còn được nhiều nghiên cứu ghi nhận mang lại lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng ở mức hợp lý.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Một số phân tích tổng hợp cho thấy người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc hội chứng ruột kích thích thấp hơn so với người không sử dụng. Các hợp chất trong cà phê được cho là có đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và có thể tác động tích cực đến hệ vi sinh đường ruột, từ đó hỗ trợ chức năng tiêu hóa.

Tốt cho tim mạch

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc uống khoảng 3–5 tách cà phê mỗi ngày có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Ngoài ra, thói quen này còn được ghi nhận có thể giúp giảm nguy cơ suy tim. Tuy vậy, caffeine có thể ảnh hưởng đến huyết áp, vì thế người có bệnh lý huyết áp cần cân nhắc lượng sử dụng.

Giảm nguy cơ đái tháo đường type 2

Việc tiêu thụ cà phê thường xuyên được cho là có liên quan đến nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 thấp hơn. Một số nghiên cứu ghi nhận mỗi tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nhẹ nguy cơ này. Tác dụng này có thể liên quan đến khả năng cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ chức năng tế bào tụy.

Hỗ trợ chức năng não bộ

Cà phê, nhờ chứa caffeine, có thể góp phần bảo vệ não trước một số bệnh thoái hóa thần kinh như Parkinson hay Alzheimer. Một số nghiên cứu quan sát cho thấy người uống cà phê có nguy cơ mắc các bệnh này thấp hơn, đồng thời quá trình suy giảm nhận thức cũng có thể diễn ra chậm hơn.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một số bằng chứng cho thấy cà phê có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa chất béo và hỗ trợ giảm mỡ cơ thể. Người uống cà phê cũng có xu hướng duy trì mức độ hoạt động thể chất cao hơn, từ đó góp phần kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Giảm nguy cơ trầm cảm

Nhiều nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa việc uống cà phê và nguy cơ trầm cảm thấp hơn. Một số kết quả cho thấy lượng tiêu thụ tăng lên có thể đi kèm với việc giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tâm lý.

Hỗ trợ bảo vệ gan

Cà phê được cho là có lợi cho gan, giúp giảm nguy cơ xơ gan, ung thư gan và các bệnh gan mạn tính. Một số nghiên cứu cũng cho thấy người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ tử vong do bệnh gan thấp hơn.

Có thể góp phần kéo dài tuổi thọ

Nhiều tổng hợp nghiên cứu cho thấy người uống cà phê ở mức vừa phải có nguy cơ tử vong thấp hơn so với người không uống. Lợi ích này được cho là đến từ tác động tổng thể của cà phê lên nhiều cơ quan trong cơ thể.

Uống cà phê thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dùng ở mức hợp lý: Người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 400mg caffeine mỗi ngày, tương đương khoảng 3–4 tách cà phê. Việc lạm dụng có thể gây ra các biểu hiện như bồn chồn, tim đập nhanh hoặc mất ngủ.

Hạn chế đường: Việc thêm nhiều đường vào cà phê làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể, dễ dẫn đến tăng cân và làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường hay tim mạch.

Cân nhắc khi dùng sữa: Với những người không dung nạp lactose, nên ưu tiên cà phê đen hoặc kết hợp với sữa thực vật để tránh tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Tránh dùng buổi tối: Caffeine có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ không sâu, đặc biệt với những người nhạy cảm.

(Tổng hợp)