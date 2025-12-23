Chợ Việt có loại rau là "trùm cuối" chống ung thư, tốt cho xương khớp chẳng thua gì sữa

Súp lơ xanh (bông cải xanh) từ lâu đã được giới khoa học công nhận là một siêu thực phẩm nhờ hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Tại các chợ hay siêu thị Việt, loại rau này không chỉ rẻ, dễ tìm mà còn được coi là vũ khí hàng đầu trong việc bảo vệ sức khỏe toàn diện. Đặc biệt là khả năng chống ung thư và củng cố hệ xương khớp khi thời tiết chuyển lạnh.

Tại sao súp lơ xanh là "trùm cuối" chống ung thư?

Khả năng chống ung thư của súp lơ xanh từ lâu đã được khoa học chứng minh. Theo các nhà khoa học tại Đại học Illinois (Hoa Kỳ), súp lơ xanh là kho tàng hợp chất chống ung thư đa tầng.

Bên cạnh sulforaphane giúp bảo vệ DNA, loại rau này còn chứa indole 3 carbinol và DIM giúp cân bằng hormone, ngăn ngừa hiệu quả ung thư vú và tuyến tiền liệt. Các flavonoid và carotenoid trong rau đóng vai trò như "cảnh sát" dọn dẹp gốc tự do, ngăn chặn viêm nhiễm tiền ung thư.

Kết hợp súp lơ xanh với cà chua tăng khả năng chống ung thư

Tuy nhiên, các hoạt chất này chỉ phát huy tối đa khi có enzyme myrosinase. Chuyên gia khuyên bạn nên hấp súp lơ khoảng 5 phút đến khi xanh tươi để bảo tồn enzyme này. Kết hợp ăn cùng cà chua sẽ tạo ra "cú hích" giúp nhân đôi khả năng tiêu diệt tế bào ác tính. Nhớ là phần lá non và thân sát bông cải giàu chất chống ung thư hơn cả phần hoa. Súp lơ xanh cũng giàu chất xơ, đóng góp vào quá trình phòng các bệnh ung thư đường tiêu hóa.

Loại rau tốt cho xương khớp chẳng thua gì sữa

Khi thời tiết trở lạnh, các cơn đau và cứng khớp thường xuyên xuất hiện nhiều hơn và nặng hơn. May mắn khi súp lơ xanh cũng vào mùa trong thời điểm này.

Bác sĩ Yao Yuan Chang (Bệnh viện Đa khoa Hsinchu Tung Yuan) khẳng định súp lơ xanh là thực phẩm xây dựng nền tảng xương khớp cực tốt. Loại rau này giàu canxi, phốt pho và sắt, những khoáng chất thiết yếu cấu tạo nên xương không kém gì các loại sữa.

Ít người biết rằng ăn súp lơ xanh tốt cho xương khớp

Đặc biệt, sự kết hợp giữa vitamin c và vitamin k dồi dào trong súp lơ giúp thúc đẩy sản sinh collagen, hỗ trợ phục hồi sụn và tối ưu hóa việc hấp thụ canxi. Việc bổ sung súp lơ xanh vào mùa lạnh giúp xương khớp dẻo dai, giảm thiểu tình trạng thoái hóa và đau nhức do biến đổi thời tiết.

7 lợi ích sức khỏe vượt trội khác từ súp lơ xanh

Ngoài chống ung thư và bổ xương, súp lơ xanh còn mang lại những công dụng tuyệt vời sau:

- Củng cố thành mạch máu: Hàm lượng vitamin k giúp mạch máu bền vững, giảm nguy cơ bầm tím và xuất huyết.

- Nâng cao hệ miễn dịch: Lượng vitamin c cực cao giúp cơ thể tăng sức đề kháng, ngăn ngừa cảm lạnh mùa đông.

- Hỗ trợ giải độc gan: Các hợp chất trong súp lơ thúc đẩy enzym giải độc, loại bỏ tạp chất khỏi cơ thể.

Súp lơ xanh là loại rau đa dạng cách chế biến

- Làm ẩm phổi, giảm ho: Nước sắc từ súp lơ giúp làm dịu cổ họng, cải thiện giọng nói và giảm tình trạng phổi khô.

- Thanh nhiệt, lợi tiểu: Hỗ trợ tiêu hóa, làm mát cơ thể và cải thiện tình trạng táo bón hoặc nước tiểu sẫm màu.

- Bảo vệ thị lực: Chứa vitamin a và các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa mắt và đục thủy tinh thể.

- Tốt cho tiêu hóa: Hàm lượng chất xơ dồi dào giúp nhu động ruột hoạt động trơn tru, phù hợp cho người tỳ vị yếu.

Nguồn và ảnh: Ctinews, EDH