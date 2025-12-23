Tại sao ung thư tuyến tụy được mệnh danh là "vua trong các loại ung thư"?

Ung thư tuyến tụy là nỗi khiếp sợ trong y khoa bởi tính chất âm thầm nhưng cực kỳ tàn khốc. Tuyến tụy nằm ở vị trí rất sâu trong ổ bụng, khiến việc thăm khám lâm sàng hay siêu âm thông thường rất khó phát hiện khối u từ sớm. Khi các dấu hiệu lâm sàng xuất hiện rõ rệt thì đã có khoảng 80% bệnh nhân bước vào giai đoạn muộn.

Tiên lượng của căn bệnh này vô cùng thấp so với các loại ung thư khác. Ở giai đoạn 3, khi khối u đã lan ra ngoài tuyến tụy đến các cơ quan và mạch máu lân cận, tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ còn khoảng 3% đến 15%. Đối với giai đoạn 4, khi ung thư đã di căn xa đến gan hoặc phổi, tỷ lệ này sụt giảm nghiêm trọng chỉ còn khoảng 1% đến 3%.

Ảnh minh họa

Chưa kể, tế bào ung thư tuyến tụy có khả năng kháng thuốc rất cao, khiến việc điều trị trở thành một thách thức cực lớn ngay cả khi có can thiệp phẫu thuật. Tỷ lệ tái phát của ung thư tuyến tụy cũng là vấn đề đau đầu với các chuyên gia ung bướu.

Vạch trần kiểu ăn uống hàng đầu gây ung thư tuyến tụy ít ai ngờ đến

Mối liên hệ giữa thói quen ăn uống và căn bệnh "ung thư sát thủ" này từ lâu đã được cảnh báo. Tuy nhiên, ít ai biết rằng ăn thừa đường - ăn quá ngọt lại là con đường gây ung thư tuyến tụy nhanh nhất.

Một nghiên cứu quy mô từ Viện hàn lâm khoa học Trung Quốc gần đây được công bố trên tạp chí quốc tế Cell Mmetabolism đã chỉ ra rằng chế độ ăn nhiều đường trong thời gian dài là tác nhân cốt lõi thúc đẩy sự phát triển của ung thư tuyến tụy. Các chuyên gia giải thích rằng hầu hết bệnh nhân mắc ung thư này đều có tiền sử bệnh tiểu đường, nhưng nghiên cứu mới đã xác nhận môi trường nhiều đường chính là yếu tố then chốt tạo nên đột biến gen KRAS cực kỳ nguy hiểm.

Ảnh minh họa

Theo nghiên cứu này, việc duy trì thói quen ăn đồ ngọt hoặc thực phẩm chứa nhiều tinh bột tinh luyện tạo ra môi trường đường huyết cao thường xuyên, trực tiếp hủy hoại tế bào tuyến tụy. Cụ thể, trong điều kiện đường huyết cao, quá trình sản xuất dNTPs (vốn là nguyên liệu để sao chép và sửa chữa gen) bị sụt giảm nghiêm trọng. Lượng đường dư thừa làm tăng quá trình glycation protein, gây cản trở các enzyme quan trọng và dẫn đến lỗi trong việc sửa chữa DNA. Kết quả là các đột biến gen kKRAS xuất hiện ở gần 90% mẫu bệnh phẩm, khiến tế bào tuyến tụy biến đổi thành ác tính.

Như vậy, lượng đường dư thừa làm gián đoạn quá trình sửa chữa DNA, gây ra đột biến gen. Trong khi tuyến tụy đặc biệt nhạy cảm với đường so với các cơ quan khác, do đó kiểu ăn ngọt quá mức chính là con đường ngắn nhất dẫn đến sự hình thành khối u sát thủ này. Các thí nghiệm cho thấy chỉ có tuyến tụy là chịu tổn thương gen nặng nề nhất khi cơ thể tiêu thụ quá nhiều đường và chất béo trong thời gian dài.

Cảnh giác với các triệu chứng ung thư tuyến tụy

Một trong những lý do ung thư tuyến tụy thường bị phát hiện muộn đó là dấu hiệu giai đoạn đầu không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn. Vì vậy, để bảo vệ chính mình, chúng ta càng cần cảnh giác cao độ với những tín hiệu sau đây:

- Đau âm ỉ vùng bụng trên và thường lan rộng ra phía sau lưng.

- Vàng da và vàng mắt đi kèm

Ảnh minh họa

với tình trạng ngứa ngáy khó chịu trên da.

- Sụt cân nhanh chóng không rõ nguyên nhân dù không thực hiện chế độ ăn kiêng.

- Thay đổi tính chất phân như phân có mỡ, mùi hôi nồng hoặc nước tiểu sẫm màu.

- Khởi phát bệnh tiểu đường một cách đột ngột ở người lớn tuổi mà không có yếu tố di truyền.

Để phòng bệnh, việc kiểm soát chế độ ăn là yếu tố sống còn bằng cách thay thế đường tinh luyện bằng thực phẩm tự nhiên giàu chất chống oxy hóa để bảo vệ tế bào và ngăn ngừa đột biến gen. Bên cạnh đó, bạn cần duy trì cân nặng hợp lý, từ bỏ thuốc lá và tăng cường vận động thể chất. Việc kết hợp lối sống khoa học với tầm soát sức khỏe định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các bất thường và bảo vệ tuyến tụy một cách toàn diện nhất.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Sohu