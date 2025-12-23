Rau bina là loại rau thuộc họ Dền, có nguồn gốc từ vùng Trung Á và được du nhập vào Việt Nam. Loại rau này còn có tên gọi khác quen thuộc hơn ở Việt Nam là cải bó xôi hay rau chân vịt. Theo nghiên cứu, rau bina có ít calo nhưng chứa nguồn dinh dưỡng vượt trội so với các loại rau cùng loại.

Tiến sỹ Joseph Roberts, tại Đại học bang Arizona, Mỹ, cho biết rau bina khá độc đáo. Khi ăn rau bina, cơ thể nhận được nhiều dinh dưỡng mà không cần nạp quá nhiều calo. R au bina (hay còn gọi là cải bó xôi, rau chân vịt) nổi bật như một “ngôi sao dinh dưỡng” được nhiều chuyên gia khuyên dùng để duy trì sức khỏe, đặc biệt là với người trung niên và cao tuổi.

Giàu axit folic – nguồn năng lượng cho tế bào mới

Theo các dữ liệu dinh dưỡng, trong 100 gram rau bina có chứa khoảng 187 microgam axit folic, trong khi cùng trọng lượng, táo chỉ chứa 4,9 microgam. Điều này cho thấy rau bina có lượng axit folic cao gấp 38 lần so với táo – một con số ấn tượng cho thấy vì sao loại rau này được xem là “kho dự trữ folate tự nhiên”.

Axit folic (vitamin B9) đóng vai trò quan trọng trong việc tạo mới tế bào máu, phát triển mô, và duy trì chức năng thần kinh. Với người lớn tuổi, sự thiếu hụt axit folic dễ dẫn đến mệt mỏi, tâm trạng thất thường hoặc suy giảm trí nhớ. Vì vậy, ăn nhiều rau bina không chỉ giúp tăng năng lượng mà còn hỗ trợ hoạt động của não bộ và tim mạch hiệu quả hơn.

Khoáng chất và vitamin – bộ đôi bảo vệ sức khỏe

Ngoài axit folic, rau bina còn chứa nhiều kali, canxi, magie, sắt cùng nhóm vitamin A, C, E và K. Sự kết hợp này mang lại nhiều lợi ích:

Kali giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ đột quỵ.

Canxi và vitamin K hỗ trợ xương chắc khỏe, ngăn ngừa loãng xương.

Sắt góp phần sản xuất hồng cầu, cải thiện lưu thông oxy trong máu.

Vitamin C và E là chất chống oxy hóa, giúp trẻ hóa tế bào và bảo vệ da khỏi lão hóa sớm.

Không khó để hiểu vì sao giới y học gọi rau bina là “siêu thực phẩm mùa đông”. Chỉ cần một chén rau bina luộc hoặc xào mỗi ngày, cơ thể đã được bổ sung lượng lớn dinh dưỡng cần thiết cho hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể.

Nhiều người cao tuổi sống lâu khỏe mạnh chia sẻ rằng họ thường xuyên ăn rau bina, đặc biệt trong những tháng lạnh. Một số nghiên cứu cũng cho thấy, thói quen tiêu thụ rau bina giúp cải thiện khả năng vận động, duy trì sự linh hoạt của cơ bắp và tăng cường sức khỏe tim mạch.

Bên cạnh đó, trong rau bina có lutein và zeaxanthin, hai hợp chất chống oxy hóa tự nhiên hỗ trợ thị lực và trí não. Người trung niên bổ sung rau bina thường xuyên có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa điểm vàng – nguyên nhân phổ biến gây giảm thị lực ở tuổi già.

Dễ chế biến, dễ ăn

Rau bina có vị ngọt nhẹ, mềm và dễ phối hợp trong nhiều món ăn: từ xào tỏi, trộn salad, nấu canh tôm, súp hoặc sinh tố xanh. Với những người bận rộn, chỉ cần xào rau bina nhanh với một chút dầu ô liu là đã có món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Đặc biệt, khi chế biến, cần lưu ý không nấu quá lâu để tránh làm mất giá trị dinh dưỡng, nhất là vitamin C và axit folic – những chất rất nhạy cảm với nhiệt độ cao.

Lời khuyên cho người ăn kiêng và người mắc bệnh mãn tính

Rau bina chứa nhiều chất xơ tự nhiên, giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân an toàn và ổn định đường huyết. Với người tiểu đường hoặc mỡ máu cao, đây là lựa chọn tuyệt vời thay cho các món rau nhiều tinh bột.

Tuy nhiên, những người có tiền sử sỏi thận nên tiêu thụ ở mức vừa phải, do rau bina chứa axalat – hợp chất có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa canxi nếu ăn quá nhiều.

Ngày nay, rau bina không còn là loại rau ngoại nhập hiếm gặp. Nhiều nông trại trong nước đã trồng rau bina hữu cơ với tiêu chuẩn an toàn cao, cung cấp cho các siêu thị và chợ dân sinh trên khắp cả nước. Việc tiếp cận dễ dàng hơn giúp người Việt có cơ hội bổ sung “siêu thực phẩm” này quanh năm, đặc biệt là vào mùa lạnh – khi cơ thể cần thêm nguồn vitamin và khoáng chất để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.