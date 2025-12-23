Uống hoa đu đủ đực sai cách, coi chừng rước họa: 6 nhóm người tuyệt đối không nên dùng

Dưới đây là 6 nhóm người tuyệt đối không nên dùng hoa đu đủ đực:

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Hầu hết các tài liệu y học và khuyến cáo dinh dưỡng đều thống nhất rằng phụ nữ mang thai không nên dùng hoa đu đủ đực. Nguyên nhân là trong hoa đu đủ có chứa papain và một số hợp chất tương tự nhựa mủ (latex) – những chất có thể kích thích co bóp tử cung nếu dùng với liều lượng cao hoặc thường xuyên.

Theo Healthline và WebMD, papain từ đu đủ xanh có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thai kỳ, đặc biệt trong 3 tháng đầu. Với phụ nữ đang cho con bú, dữ liệu an toàn vẫn còn hạn chế, do đó các chuyên gia khuyến cáo nên tránh hoặc chỉ sử dụng khi có tư vấn y tế cụ thể.

Hoa đu đủ đực.

Trẻ nhỏ

Trẻ em, nhất là trẻ dưới 3 tuổi, cũng nằm trong nhóm không nên sử dụng hoa đu đủ đực. Hệ tiêu hóa của trẻ còn non nớt, trong khi hoa đu đủ đực có tính mát, vị đắng và hoạt tính sinh học tương đối mạnh, dễ gây rối loạn tiêu hóa, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, với trẻ nhỏ, việc sử dụng các loại thảo dược dân gian chưa được kiểm chứng đầy đủ liều lượng an toàn là không cần thiết và tiềm ẩn rủi ro.

Người có cơ địa dị ứng, mẫn cảm

Những người từng dị ứng với nhựa mủ (latex) hoặc có tiền sử dị ứng với đu đủ, chuối, kiwi… cần đặc biệt thận trọng. Papain trong hoa đu đủ có thể gây phản ứng dị ứng chéo, với các biểu hiện như ngứa, nổi mề đay, buồn nôn, đau bụng hoặc khó chịu đường tiêu hóa.

Nhóm người có cơ địa dị ứng được khuyến cáo không nên dùng hoa đu đủ đực, kể cả với lượng nhỏ.

Người bị huyết áp thấp

Hoa đu đủ đực được cho là có tác dụng hỗ trợ giãn mạch, giúp hạ huyết áp. Với người đang bị huyết áp thấp, việc sử dụng thường xuyên có thể khiến tình trạng tụt huyết áp nặng hơn, gây chóng mặt, mệt mỏi, hoa mắt, đặc biệt ở người cao tuổi.

Người mắc bệnh dạ dày, tiêu hóa kém

Theo y học cổ truyền, hoa đu đủ đực có vị đắng, tính mát, không phù hợp với người bị viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày – thực quản hoặc thường xuyên lạnh bụng, tiêu chảy. Dùng khi đói hoặc dùng kéo dài có thể khiến các triệu chứng tiêu hóa trầm trọng hơn.

Người đang dùng thuốc điều trị

Một số tài liệu cũng lưu ý, hoa đu đủ đực có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Vì vậy, người đang sử dụng thuốc chống đông máu, thuốc điều trị bệnh mạn tính hoặc đang theo phác đồ y tế dài ngày nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng, tránh nguy cơ tương tác thuốc không mong muốn.

Kết

Hoa đu đủ đực không phải là "thuốc bổ" dùng được cho mọi người. Nếu sử dụng, cần dùng với lượng vừa phải, nấu chín kỹ, không dùng liên tục trong thời gian dài và đặc biệt tránh dùng theo lời truyền miệng khi thuộc các nhóm nguy cơ nêu trên. Việc dùng hoa đu đủ làm thuốc nên tư vấn ý kiến của người có chuyên môn.

Các chuyên gia nhấn mạnh không nên coi hoa đu đủ đực là phương pháp điều trị thay thế, mà chỉ nên xem như một thực phẩm – dược liệu hỗ trợ khi thực sự phù hợp với thể trạng và có tư vấn chuyên môn.