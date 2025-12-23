Mạng xã hội tràn ngập thông tin trong sáng sớm nay, cộng đồng thể thao và giới trẻ bàng hoàng khi hay tin anh Võ Quốc Tuân (1984), Founder của Danang Triathlon Club, đã đột ngột qua đời vì đột quỵ, dù còn rất trẻ, khỏe mạnh, vóc dáng cân đối và gắn liền với hình ảnh một người sống năng động, kỷ luật.

Trên nhiều trang mạng xã hội, các thành viên trong cộng đồng Triathlon đồng loạt chia sẻ nỗi đau xót. Một thành viên của Viet Nam Triathlon Community – #VNTC viết:

"Mới đây thôi, chúng tôi vẫn còn bàn với nhau về kế hoạch tổ chức Training Camp tại Đà Nẵng vào tháng 4, để anh em có thêm cơ hội cọ sát và chuẩn bị cho giải 140.6 năm sau".

Ảnh chụp màn hình.

Sự ra đi đột ngột của anh Tuân Võ không chỉ là mất mát lớn đối với phong trào thể thao Đà Nẵng, mà còn để lại khoảng trống sâu sắc trong cộng đồng Triathlon cả nước. Anh không chỉ là một người đồng đội, mà còn là người truyền lửa, truyền tinh thần bền bỉ và kỷ luật cho nhiều thế hệ vận động viên. Bi kịch này cũng đặt ra một câu hỏi khiến nhiều người trẻ giật mình: Vì sao đột quỵ có thể xảy ra ở người trẻ, khỏe, tập luyện thường xuyên?

Đột quỵ ở người trẻ đang xuất hiện ngày càng nhiều

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 15 triệu người trên thế giới bị đột quỵ, trong đó gần 6 triệu người tử vong và 5 triệu người sống trong tình trạng tàn phế.

Tại Việt Nam, mỗi năm ghi nhận hơn 200.000 ca đột quỵ, trung bình hơn 500 trường hợp mỗi ngày. Đáng lo ngại, trong số đó không ít là người trẻ tuổi, đang ở giai đoạn sung sức và đỉnh cao sự nghiệp.

GS.TS Lê Ngọc Thành (Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, đột quỵ hiện nay là vấn đề nóng trên toàn cầu và Việt Nam không phải ngoại lệ, với xu hướng bệnh nhân ngày càng trẻ hóa.

Ảnh minh họa: Internet

Vì sao đột quỵ ngày càng "trẻ hóa"?

Theo PGS.TS Mai Duy Tôn (Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai), sự gia tăng các ca đột quỵ và trụy tim ở người trẻ chủ yếu liên quan đến lối sống không lành mạnh. Những yếu tố nguy cơ phổ biến bao gồm:

Thói quen ăn uống thiếu khoa học

Ăn nhiều đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, đồ ngọt, nước uống có ga làm tăng nguy cơ cao huyết áp, rối loạn mỡ máu và đái tháo đường. Đây đều là những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến đột quỵ.

Ít vận động

Lối sống tĩnh tại, ngồi nhiều, ít vận động làm giảm tuần hoàn máu và tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Căng thẳng, stress kéo dài

Áp lực công việc, thức khuya thường xuyên, stress kéo dài làm rối loạn huyết áp và nhịp tim.

Sử dụng chất kích thích

Hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia là những yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ rõ rệt.

Quy tắc FAST: Nhận biết nhanh đột quỵ để cứu người kịp thời

Dù đột quỵ xảy ra khi đang ngủ hay khi tỉnh, nhận biết sớm và cấp cứu kịp thời là yếu tố sống còn. Quy tắc FAST giúp nhận diện nhanh các dấu hiệu nguy hiểm:

Ảnh minh họa: Internet

F - Face (Mặt): Mặt méo, xệ một bên khi cười

A - Arm (Tay): Không thể nâng đều hai tay

S - Speech (Lời nói): Nói ngọng, nói lắp, khó nói

T - Time (Thời gian): Gọi cấp cứu ngay, thời gian là vàng

Phòng chống đột quỵ: Người trẻ cần thay đổi những điều này

Người trẻ cần xây dựng lối sống tích cực, duy trì chế độ ăn hợp lý và tăng cường vận động mỗi ngày . Đồng thời, phải kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, tim mạch, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bỏ hút thuốc và hạn chế chất kích thích.

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò then chốt trong phòng ngừa đột quỵ. Nên ăn nhiều rau xanh, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc, tăng cường thịt trắng, hải sản, trứng, hạn chế thịt đỏ, đồ chiên xào, thức ăn nhanh và đồ ngọt. Uống đủ nước, nước trái cây, sữa đậu nành giúp hỗ trợ tim mạch.

Bên cạnh đó, tập thể dục tối thiểu 30 phút/ngày, ít nhất 4 lần/tuần giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm nguy cơ bệnh tim mạch dẫn đến đột quỵ.

Ngoài ra, cần chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt trong thời điểm giao mùa, bởi nhiễm lạnh có thể làm tăng huyết áp và áp lực lên mạch máu.

Quan trọng hơn cả, người trẻ không được chủ quan cho rằng đột quỵ chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Thăm khám sức khỏe định kỳ, nhất là với những người có bệnh nền, chính là cách chủ động phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.