Cắt tinh bột để giảm cân, người phụ nữ "trả giá đắt" trong bệnh viện vì cùng lúc mắc 2 bệnh

Bà Jin, khoảng 40 tuổi, sống tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc) từng tự ti nhiều năm vì thân hình mũm mĩm. Sau khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì càng khó kiểm soát cân nặng. Trong khi người chồng càng thêm tuổi thì càng được khen phong độ, trẻ ra. Nghe nhiều lời nửa đùa nửa thật so sánh ngoại hình hai vợ chồng trong một bữa tiệc, bà quyết tâm giảm cân bằng được.

Trong quá trình đi tìm cách giảm cân nhanh, bà tham gia một hội nhóm làm đẹp của chị em đã sinh nở trên mạng xã hội. Tin theo bí quyết của một vài người, bà Jin cắt hoàn toàn tinh bột, thay thế cơm, bún, khoai... bằng trái cây và nước ép trong gần 1 năm.

Chỉ hơn 1 tháng đầu, bà giảm được tận hơn 5kg. Dù thường xuyên thấy mệt mỏi, khó chịu, nhưng mỗi lần đứng lên cân bà lại tràn đầy động lực. Cho rằng mình đã tìm thấy “cách giảm cân thần tốc” và phù hợp với cơ địa.

Thế nhưng từ tháng thứ 3 trở đi, cân nặng chững lại, thậm chí bụng bà Jin lại phình to. Bên cạnh đó, tóc rụng nhiều, da ngứa, cơ thể lúc nào cũng mệt lả. Sau mỗi bữa ăn, bà thường rơi vào trạng thái buồn ngủ, khát nước liên tục và nhanh đói trở lại. Ban đầu bà nghĩ cơ thể chỉ thiếu dưỡng chất tạm thời, nhưng tình trạng kéo dài khiến bà lo lắng mình có khối u trong ổ bụng. Đến khi đi khám, kết quả khiến bà bàng hoàng: bà mắc tiểu đường tuýp 2, mỡ máu cao và huyết áp thất thường.

"Bẫy giảm cân" mang tên cắt tinh bột rất nhiều người mắc phải!

Trước trường hợp của bà Jin, bác sĩ Chen Yuwei, Khoa Chuyển hóa Bệnh viện Đa khoa Dajia Lee (Đài Loan, Trung Quốc) đưa ra cảnh báo: "Giảm cân sai cách không chỉ không có kết quả lâu dài mà còn khiến bạn phải trả giá đắt bằng sức khỏe, thậm chí tính mạng của mình".

Bác sĩ Chen nhấn mạnh, ăn quá ít tinh bột hoặc cắt hoàn toàn tinh bột là cái "bẫy giảm cân" mà rất nhiều người hiện đại mắc phải. Ngay cả kiểu giảm cân bỏ tinh bột, sau đó dùng trái cây hay nước ép thay thế nó của bà Jin cũng vô cùng phổ biến.

Theo chính lời bà Jin kể, vì không ăn tinh bột nên dễ đói, lại hảo ngọt dẫn đến bà chọn toàn trái cây nhiều đường như chuối, lê, xoài chín, dưa hấu... làm thực phẩm chính. Càng về sau càng khó kiểm soát được lượng ăn do thường xuyên mệt mỏi.

"Những loại quả này chứa nhiều đường fructose và glucose. Khi ăn nhiều, đặc biệt là dùng cách ép nước thay vì ăn tười thì đường sẽ nhanh chóng được hấp thụ vào máu, khiến chỉ số đường huyết tăng vọt, rối loạn insulin và lâu ngày dẫn tới tiểu đường tuýp 2.

Gan cũng chịu áp lực lớn khi phải xử lý đường dư thừa. Khi quá tải, gan sẽ chuyển hóa lượng đường này thành chất béo, gây mỡ máu cao. Mỡ tích tụ trong mạch máu khiến chúng dần xơ vữa, gây cản trở lưu thông máu, dẫn đến huyết áp tăng và tim phải làm việc nhiều hơn. Không chỉ vậy, chế độ ăn giàu đường nhưng thiếu đạm, thiếu chất xơ và vitamin từ rau củ khiến cơ thể mất cân bằng nghiêm trọng" - bác sĩ Chen giải thích.

Cũng theo bác sĩ Chen, tinh bột là nguồn năng lượng quan trọng cho cơ thể. Cắt bỏ hoàn toàn không chỉ gây suy nhược, rối loạn chuyển hóa mà còn dễ tăng cân trở lại do thèm ăn mạnh. Ngoài ra còn kéo theo nhiều vấn đề về sức khỏe, ngoại hình khác. Để giảm cân an toàn, nên kiểm soát khẩu phần và lựa chọn nguồn tinh bột lành mạnh như gạo lứt, khoai lang, ngũ cốc nguyên hạt. Chế độ ăn uống cần cân bằng giữa tinh bột, protein, chất xơ và chất béo tốt, đồng thời kết hợp tập luyện đều đặn để tiêu hao năng lượng thừa, ổn định đường huyết và cải thiện tuần hoàn máu.

Tác hại khi ăn thiếu hoặc bỏ hẳn tinh bột Người trưởng thành cần tối thiểu khoảng 250g tinh bột mỗi ngày từ cơm, khoai, ngũ cốc... để duy trì sức khỏe. Nếu không sẽ dẫn tới các vấn đề: - Cơ thể dễ suy nhược, mệt mỏi, rối loạn chuyển hóa. - Tăng nguy cơ rối loạn đường huyết, tiểu đường, mỡ máu. - Gây rối loạn kinh nguyệt, ảnh hưởng nội tiết. - Dễ tăng cân trở lại do cảm giác thèm ăn mạnh hơn. - Một số thay đổi về ngoại hình như rụng tóc, da lão hóa nhanh, cơ bắp teo nhỏ, người xanh xao, móng yếu và dễ gãy...

