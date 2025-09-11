4 loại đồ gia dụng giá rẻ tưởng tiết kiệm, ai ngờ lại tự “đào hố” cho chính mình

Đồ gia dụng gắn liền với đời sống hằng ngày, nhiều thứ nhìn qua tưởng chẳng đáng gì, nhưng lại có thể âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Thực tế, không ít người khi mua sắm thường bị hấp dẫn bởi mức giá “siêu hời”, nghĩ rằng “dùng tạm cũng được”, mà quên mất câu nói xưa: “Tiền nào của nấy” . Phía sau mức giá rẻ đôi khi là những chất liệu kém chất lượng, quy trình sản xuất sơ sài, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe.

1. Giấy vệ sinh, khăn giấy

Trên mạng, đặc biệt là các buổi livestream, loại giấy vệ sinh, khăn giấy siêu rẻ được rao bán nhan nhản. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều loại giấy này là “ba không”: không thương hiệu, không giấy phép vệ sinh, không thông tin nhà sản xuất.

Đáng lo ngại hơn, chúng thường được làm từ giấy tái chế như báo cũ, bìa carton. Để nhìn trắng và mềm, nhà sản xuất đã “tẩm” thêm hóa chất như chất tẩy, huỳnh quang - những thứ lâu dài sẽ gây hại cho da và sức khỏe. Một số khảo sát còn chỉ ra lượng vi khuẩn trên giấy rẻ tiền cao gấp 3 lần so với loại đạt chuẩn, thậm chí còn bẩn hơn cả… giẻ lau.

Khuyến cáo: Chỉ chọn loại ghi rõ “100% bột gỗ nguyên sinh”, đạt tiêu chuẩn chất lượng.

2. Nước giặt rẻ tiền

Nước giặt là vật dụng hằng ngày, nhưng nhiều người lại chọn loại siêu rẻ để tiết kiệm. Trên thực tế, không ít loại bán tràn lan trên mạng xuất xứ từ xưởng nhỏ lẻ, chứa đầy chất làm đặc, hương liệu, chất bảo quản, thậm chí huỳnh quang nhân tạo.

Những hóa chất này có thể gây kích ứng da, dị ứng, lâu dài còn ảnh hưởng hệ hô hấp và miễn dịch. Người tiêu dùng cần nhớ nước giặt đạt chuẩn phải có ký hiệu QB/T 1224 trên bao bì.

3. Bộ đồ ăn inox kém chất lượng

Đồ inox rẻ tiền tràn ngập chợ mạng. Nhưng đằng sau giá rẻ lại là loại inox pha tạp, dễ han gỉ, biến dạng. Nguy hiểm nhất, khi tiếp xúc với thức ăn nóng hoặc có tính axit, chúng có thể giải phóng kim loại nặng vượt chuẩn.

Nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể, những chất này âm thầm phá hủy hệ thần kinh, hệ tiêu hóa, gây gánh nặng cho gan thận - giống như “nước sôi nấu ếch”, nguy cơ bệnh tật tăng cao.

4. Bát, chén gốm rẻ tiền

Không phải bát đĩa nào cũng an toàn. Nhiều loại bát gốm giá rẻ, hoa văn sặc sỡ thực chất được sản xuất theo kỹ thuật “tráng men nổi”. Khi dùng lâu, lớp men dễ bong tróc, và khi gặp nhiệt độ cao, chì, cadimi cùng nhiều kim loại nặng có thể thôi nhiễm vào thức ăn.

Khác biệt ở chỗ, loại bát “tráng men chìm” an toàn hơn, bởi lớp men nằm dưới lớp gốm, không tiếp xúc trực tiếp với thức ăn. Giá tuy cao hơn, nhưng đảm bảo cho sức khỏe.

Một vài đồ dùng liên quan trực tiếp đến sức khỏe tuyệt đối không thể ham rẻ. Đừng để vài chục nghìn đồng tiết kiệm trước mắt biến thành chi phí thuốc men gấp trăm lần sau này. Người tiêu dùng hãy tỉnh táo, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt chuẩn chất lượng bởi đôi khi, “món hời” lại là cái bẫy sức khỏe giăng sẵn cho chính chúng ta.

