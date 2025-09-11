Ăn liên tục thực phẩm này 3 tuần, nam giới có thể bị "phá hủy" khả năng sinh sản

Công trình nghiên cứu đăng trên tạp chí Cell Metabolism (Chuyển hóa Tế bào), do Đại học Copenhagen (Đan Mạch) và Đại học Côte d’Azur (Pháp) phối hợp thực hiện, đã cho thấy kết quả đáng lo ngại:

- Nhóm nam giới ăn 77% khẩu phần từ thực phẩm siêu chế biến trong vòng 3 tuần tăng trung bình 1,4kg, phần lớn là mỡ.

- Chỉ số mỡ máu xấu (LDL) tăng lên rõ rệt.

- Đặc biệt, các hormone liên quan đến chuyển hóa năng lượng và sự phát triển tinh trùng bị ảnh hưởng, khiến tổng số tinh trùng khỏe mạnh giảm sút .

Đáng chú ý, tác hại này không phụ thuộc vào lượng calo nạp vào , nghĩa là dù ăn nhiều hay ít, chỉ cần tiêu thụ siêu chế biến, nguy cơ vẫn xuất hiện.

“Kẻ tàng hình” gây bệnh từ siêu chế biến

Thực phẩm siêu chế biến thường chứa phụ gia nhân tạo, đường tinh luyện, chất béo không lành mạnh và rất ít thành phần nguyên chất. Chúng bao gồm nước ngọt có ga, bánh kẹo, kem, ngũ cốc ăn sáng nhiều đường, sữa chua hương liệu, xúc xích, lạp xưởng, thịt nguội…

Theo thống kê, tại Mỹ và Anh, loại thực phẩm này chiếm 25- 60% tổng năng lượng khẩu phần , trong khi ở các quốc gia thu nhập trung bình cũng chiếm tới 20-40%.

Một nghiên cứu lớn của Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC, Pháp) công bố trên tạp chí The Lancet (Anh) chỉ ra: ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ tử vong do nhiều bệnh . Cụ thể:

- Tử vong do bệnh tim mạch tăng 9%

- Do bệnh mạch máu não tăng 11%

- Do bệnh tim thiếu máu cục bộ tăng 10%

- Do bệnh tiêu hóa tăng 12%

- Nguy cơ tử vong do Parkinson tăng 23%

Ngược lại, tăng cường ăn thực phẩm tươi, ít qua chế biến có thể giảm nguy cơ tử vong chung tới 8%.

Làm sao để “cai nghiện” thực phẩm siêu chế biến?

Thực phẩm siêu chế biến thường ngon miệng, tiện lợi, dễ gây “nghiện”. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị nên giảm dần, thay thế từng bước thay vì bỏ hẳn một lúc:

- Dùng thực phẩm tự nhiên “chiếm chỗ” : Ăn thêm rau, củ, quả tươi để giảm khẩu phần snack, bánh kẹo.

- Nếu thèm, chọn gói nhỏ : Ăn ít, không dùng thay bữa chính, kèm tập luyện thể thao để tiêu hao năng lượng.

- Xem kỹ nhãn dinh dưỡng : Cảnh giác với đường bổ sung, dầu hydro hóa, siro ngô, dầu cọ…

- Chọn loại gần với tự nhiên hơn : Bánh mì nguyên cám thay cho bánh mì trắng; sữa tươi nguyên chất thay vì sữa hương liệu; hạt khô không tẩm gia vị thay cho hạt rang muối.

- Ăn kèm thực phẩm lành mạnh : Khi buộc phải ăn bánh ngọt, snack, có thể kết hợp cùng sữa chua Hy Lạp, rau củ để giảm bớt tác hại.

Thực phẩm siêu chế biến không chỉ gây tăng cân, rối loạn mỡ máu, mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe sinh sản của nam giới . Thay vì “đánh đổi” sự tiện lợi lấy rủi ro sức khỏe lâu dài, mỗi người nên tập dần thói quen ăn nhiều thực phẩm tươi, hạn chế tối đa đồ siêu chế biến, để bảo vệ cả trái tim lẫn khả năng sinh sản.

