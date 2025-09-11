3 gợi ý bữa sáng tốt cho sức khỏe

Bữa sáng đóng vai trò quan trọng vì mang lại năng lượng để khởi đầu ngày mới. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tránh cảm giác nặng nề sau khi ăn, hãy tham khảo những gợi ý cho bữa sáng dưới đây.

Bữa sáng không chỉ cần nhanh gọn mà còn phải đầy đủ chất dinh dưỡng (Ảnh: Healthshots)

Ăn sáng với quả bơ

Tùy thuộc vào kích thước của quả bơ, mỗi quả bơ chứa khoảng 11-17 gam chất xơ. Ngoài ra, trong quả bơ còn chứa các vitamin và khoáng chất như kali, folate, vitamin K, vitamin C, vitamin E, sắt, canxi và magie.

Ăn bơ vào bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn tốt cho hệ tiêu hóa. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100 gram thịt quả bơ chứa khoảng 14,7 gram lipid, trong đó chất béo không bão hòa đơn là khoảng 9,8 gram. Chất béo không bão hòa và sterol thực vật trong quả bơ giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và tăng mức cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Món ăn sáng từ quả bơ được chế biến khá đơn giản, bạn có thể xay bơ thành sinh tố để uống hoặc cắt bơ thành lát mỏng và ăn kèm cùng bánh mì nguyên cám.

Ăn sáng với hạt chia

Món ăn sáng đơn giản nhất từ hạt chia là sữa chua mix hạt chia. Hạt chia có hương vị nhẹ và không ảnh hưởng tới hương vị của các món ăn chính hoặc bất kỳ loại đồ uống nào.

Nhờ sự kết hợp giữa chất xơ dồi dào trong hạt chia và lợi khuẩn trong sữa chua, món ăn này giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru. Ngoài ra, đây còn là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn giảm cân. Sữa chua hạt chia là nguồn cung cấp dồi dào protein, omega-3, vitamin và khoáng chất, không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn giúp tim mạch khỏe mạnh và xương chắc khỏe.

Bạn chỉ cần trộn trực tiếp hạt chia vào sữa chua và để qua đêm trong tủ lạnh. Sáng hôm sau, bạn sẽ có một món ăn sánh mịn, bổ dưỡng và tiện lợi. Để tăng thêm hương vị và dinh dưỡng, bạn có thể kết hợp thêm yến mạch, các loại trái cây như việt quất, xoài, chuối hoặc các loại ngũ cốc.

Bánh mì nguyên cám ăn kèm sữa chua và mật ong

Bánh mì nguyên cám giàu chất xơ giúp bạn no lâu. Khi bạn kết hợp bánh mì nguyên cám với sữa chua và một chút mật ong sẽ tạo thành một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dưỡng chất. Vị ngọt tự nhiên của mật ong không chỉ giúp món ăn thêm phần hấp dẫn mà còn mang lại cảm giác dễ chịu khi thưởng thức.

