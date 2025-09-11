Cô gái 20 tuổi rụng sạch lông tóc chỉ trong 1 tháng sau chia tay người yêu

Ngày 10/9, Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam (Trung Quốc) đưa tin, một cô gái 20 tuổi ở thành phố Trịnh Châu rơi vào tình trạng “đứt gánh” tình cảm bất ngờ. Sau cú sốc tinh thần quá lớn, cô mất ngủ triền miên, bỏ ăn, thậm chí xuất hiện dấu hiệu chán ăn. Chỉ trong vòng một tháng, tóc, lông mày và cả lông nách của cô gái rụng sạch.

Bác sĩ chẩn đoán đây là bệnh rụng tóc từng mảng (hay còn gọi là “ma cạo”), nguyên nhân chính liên quan trực tiếp đến căng thẳng tinh thần và biến động cảm xúc. Các chuyên gia khuyến cáo: cuộc sống có lúc thăng trầm, nhưng sức khỏe vẫn là vốn liếng quý giá nhất. Biết cách điều chỉnh tâm lý chính là chìa khóa để tránh rơi vào vòng xoáy bệnh tật.

Bệnh thường khởi phát đột ngột, vùng rụng tóc trơn láng, không đỏ, không đau, nhìn như bị ai đó “cạo trọc một nhát”. Y học đến nay chưa xác định rõ nguyên nhân tuyệt đối, nhưng bốn yếu tố sau được coi là “chất xúc tác”:

- Tinh thần căng thẳng: lo âu, trầm cảm chính là “sát thủ thầm lặng” khiến nang tóc suy yếu.

- Rối loạn miễn dịch: hệ miễn dịch rối loạn có thể “tấn công nhầm” nang tóc.

- Di truyền: bố mẹ từng bị rụng tóc từng mảng, con cái có nguy cơ cao hơn.

- Thói quen sống xấu: thức khuya, ăn uống nhiều dầu mỡ, đường, hay lạm dụng hóa chất nhuộm - uốn tóc đều làm tình trạng tồi tệ hơn.

Cách đối phó rụng tóc từng mảng

- Điều trị y khoa đúng cách: Thuốc uống, thuốc bôi chứa corticoid hoặc Minoxidil, sử dụng theo chỉ định bác sĩ; Tiêm thuốc tại chỗ hoặc kết hợp quang trị liệu trong trường hợp khó điều trị.

- Chăm sóc da đầu: Dùng dầu gội dịu nhẹ, tránh sản phẩm chứa sulfat, cồn; Không gãi mạnh da đầu, không gội bằng nước quá nóng; Tránh nhuộm, uốn, hạn chế sấy tóc nhiệt cao.

- Điều chỉnh lối sống: Ăn nhiều cá, đậu, thịt nạc để bổ sung protein - nguyên liệu chính nuôi tóc; Bổ sung vitamin nhóm B từ rau xanh, gạo lứt; Hạn chế cà phê, rượu bia, đồ cay nóng; Ngủ đủ 7-8 tiếng, đi ngủ trước 23h để nang tóc phục hồi; Giữ tinh thần thoải mái bằng thiền, yoga, hoặc tìm đến chuyên gia tâm lý khi cần.

Một cú sốc tình cảm có thể không chỉ khiến trái tim đau đớn mà còn “cướp đi” mái tóc, hàng lông mày hay cả sự tự tin của một người. Đừng coi thường những tín hiệu cơ thể gửi đến sau những biến động cảm xúc - học cách cân bằng tâm lý cũng chính là bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Nguồn và ảnh: QQ