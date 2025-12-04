Cảnh báo mạo danh bác sĩ bán sản phẩm

Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn ghi nhận nhiều phản ánh về việc người bệnh nhận cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là bác sĩ, điều dưỡng Khoa Phụ sản để tư vấn và bán thuốc, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Hành vi này gây nguy hiểm cho người tiêu dùng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín bệnh viện.

Theo ghi nhận, các đối tượng thường gọi cho người bệnh hoặc người nhà sau khi ra viện, giả danh bác sĩ của bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe rồi tư vấn "liệu trình thuốc", thực phẩm chức năng hoặc dịch vụ chăm sóc mẹ và bé. Lợi dụng sự tin tưởng và tâm lý lo lắng của người bệnh, nhóm này mời chào sản phẩm không đảm bảo chất lượng, gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn khẳng định không có chủ trương bán thuốc, thực phẩm chức năng hay giới thiệu dịch vụ qua điện thoại. Mọi cuộc gọi tư vấn bán sản phẩm đều là giả mạo, người dân cần tuyệt đối cảnh giác.

Bệnh viện cho biết chỉ có bộ phận Hỗ trợ người bệnh thuộc Phòng Công tác xã hội gọi điện khảo sát mức độ hài lòng để cải thiện chất lượng phục vụ, không thực hiện bán hàng hay tư vấn sản phẩm.

Người dân cần thận trọng, không cung cấp thông tin cá nhân và không mua bất kỳ sản phẩm nào từ các cuộc gọi đáng ngờ. Khi cần hỗ trợ, liên hệ trực tiếp Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn theo số điện thoại: 02053.898.992.