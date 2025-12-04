Tại sao nên đặt 1 quả dứa trong tủ quần áo?

Mấy ngày trước, khi đến chơi nhà cô bạn thân, cô ấy nhờ tôi góp ý về cách phối trộn các trang phục để đi dự tiệc trong dịp cuối năm. Bỗng chốc, tôi thấy lấp ló trong tủ quần áo của gia đình cô ấy là... một quả dứa. "Tiểu Mẫn, sao cậu lại để dứa trong tủ quần áo? Hay đây là một cách bảo quản dứa mới mà tôi không biết?", tôi hỏi.

"Không phải để bảo quản dứa đâu", cô ấy đáp lại. Nghe giải thích sau đó của cô ấy, tôi mới thấy quả thực có nhiều mẹo hay trong nhà mà một nữ công gia chánh 30 năm kinh nghiệm như tôi cũng chưa biết hết.

Thực tế, mùi hôi trong tủ quần áo không phải là chuyện hiếm. Nó không chỉ gây khó chịu mà còn tiềm ẩn những rủi ro cho sức khỏe nếu kéo dài và không xử lý. Thực tế, mùi ẩm mốc xuất phát từ nấm mốc, vi khuẩn sinh sôi trong môi trường kín, độ ẩm cao. Các bào tử nấm mốc này tồn tại trên vải, bám vào da và được hít vào qua đường thở khi bạn mở tủ hoặc mặc quần áo chưa được làm sạch đúng cách.

Nguy cơ đầu tiên là đối với hệ hô hấp. Người thường xuyên tiếp xúc với môi trường có nấm mốc có thể gặp các triệu chứng như nghẹt mũi, ho khan, kích ứng mũi - họng, khó thở. Với người có bệnh nền như hen suyễn, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, mùi mốc trong tủ quần áo có thể làm nặng hơn tình trạng, gây tái phát liên tục.

Vấn đề thứ hai là da liễu. Mồ hôi kết hợp với bào tử nấm mốc từ quần áo có thể kích ứng da, khiến bạn bị ngứa, rôm sảy, mẩn đỏ, thậm chí nhiễm nấm da ở vùng nách, bẹn hoặc lưng - những nơi thường ẩm và bí.

Bên cạnh đó, một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc tiếp xúc lâu dài với nấm mốc trong môi trường kín có thể gây đau đầu, mệt mỏi, giảm tập trung và rối loạn giấc ngủ do hệ miễn dịch phải phản ứng liên tục trước các tác nhân kích ứng.

Việc để một quả dứa trong tủ quần áo là giải pháp trong tình huống này.

Thực tế, nhiều loại trái cây tỏa ra mùi hương tươi mát dễ chịu, có thể sử dụng để khử mùi. Dứa là một trong số đó. Bạn có thể mua vài quả dứa và đặt một hoặc hai quả trong mỗi tủ quần áo, với những tủ quần áo lớn có thể đặt nhiều hơn.

Vì dứa là loại quả nhiều xơ, nó có thể hấp thụ mùi tốt, đặc biệt là khi mua tủ mới, nhiều mùi sơn, đồng thời tỏa ra mùi thơm dễ chịu, từ đó đẩy nhanh quá trình khử mùi - một công đôi việc. Chanh cũng có thể có tác dụng tương tự.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là dứa có thời hạn sử dụng hạn chế, hãy chú ý đến thời gian bạn để chúng trong tủ quần áo để tránh thối rữa và gây ra các mùi khó chịu khác.

Từ giờ, khi tủ quần áo có mùi, bạn hãy thử đặt một quả dứa vào để tự cảm nhận hiệu quả mà nó mang lại nhé!

Nguồn và ảnh: Baidu, Sohu