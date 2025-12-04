Cô gái mang khối u buồng trứng gần 3 kg mà không hay biết

Sau chấn thương sọ não vì tai nạn giao thông hồi tháng 8, cô gái Đ.T.V (20 tuổi, Hưng Yên) từng được phẫu thuật lấy khối máu tụ và ghép xương sọ tại bệnh viện tuyến tỉnh. Ca mổ diễn ra thuận lợi, sức khỏe bệnh nhân ổn định, vết mổ liền tốt.

Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, V bắt đầu xuất hiện chảy dịch vàng từ vị trí mổ cũ ở vùng thái dương trái. Dù không sốt, không đau đầu hay buồn nôn, gia đình đưa em đi kiểm tra và phát hiện một lỗ rò kích thước 5 mm kèm tiêu xương vùng trán – thái dương. V được chẩn đoán nhiễm trùng vết mổ sau chấn thương sọ não. Sau 7 ngày điều trị nhưng không cải thiện, gia đình xin chuyển tuyến để mổ lại. Dù tiếp tục được ghép xương, tình trạng tiêu xương lan rộng khiến mảnh ghép không tương thích.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ.

Trong quá trình đánh giá tổng trạng, bác sĩ phát hiện thêm một khối u lớn vùng tiểu khung. Nhận thấy nguy cơ nhiễm trùng tiến triển nặng, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị chuyên sâu.

Khi nhập viện tại Khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, V bắt đầu sốt cao trên 38,5°C. Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân đồng thời mắc sốt Dengue, vẫn còn nhiễm trùng vết mổ sọ não và mang khối u vùng tiểu khung chưa được xử lý. Sau 20 ngày điều trị ưu tiên nhiễm trùng và sốt Dengue, sức khỏe V ổn định hơn và được chuyển sang Khoa Ngoại Tổng hợp - Tiết niệu và Nam học để tiếp tục hội chẩn phẫu thuật.

Khám lâm sàng ghi nhận khối bất thường lớn vùng hạ vị. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy khối u kích thước 110 x 163 x 244 mm, bờ không đều, bên trong có nốt vôi hóa và dịch tự do ổ bụng. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ.

Khối u khổng lồ 2,9 kg chiếm toàn bộ vùng bụng dưới

Khi mở ổ bụng, bác sĩ Trần Duy Hiến, khoa Ngoại Tổng hợp - Tiết niệu và Nam học ghi nhận khối u buồng trứng khổng lồ chiếm gần trọn ổ bụng dưới, căng tròn và phì đại ở hai bên vòi trứng, chèn ép tử cung. Do tổn thương lan rộng và nhằm tránh bỏ sót tế bào di căn, ê kíp buộc phải cắt toàn bộ buồng trứng, vòi trứng, tử cung và mạc nối lớn. Ca mổ kéo dài ba giờ, khối u được lấy trọn vẹn nặng gần 2,9 kg, kích thước khoảng 30 x 24 cm.

Theo bác sĩ Trần Duy Hiến, ung thư buồng trứng là một trong những bệnh lí nguy hiểm nhất ở phụ nữ vì triệu chứng giai đoạn đầu rất mơ hồ và dễ bị bỏ qua. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi khối u đã phát triển lớn, gây chèn ép cơ quan xung quanh, buộc phải can thiệp phẫu thuật rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và khả năng sinh sản.

Bác sĩ Hiến cho biết các biểu hiện thường gặp của ung thư buồng trứng như đau mơ hồ vùng bụng - chậu, rối loạn tiêu hoá, ăn nhanh no, đầy hơi, buồn nôn, thay đổi thói quen tiểu tiện, táo bón, sụt cân bất thường, tăng vòng bụng hay chảy máu âm đạo… đều không đặc hiệu và dễ nhầm lẫn với các bệnh lí tiêu hoá hoặc phụ khoa khác.

Hiện nguyên nhân gây ung thư buồng trứng chưa được xác định rõ. Tuy vậy, nguy cơ mắc bệnh tăng lên ở phụ nữ trên 50 tuổi, người có tiền sử gia đình mắc ung thư buồng trứng hoặc ung thư vú liên quan đến gen BRCA1, BRCA2, phụ nữ chưa từng mang thai hoặc mang thai muộn, người béo phì hoặc hút thuốc lá.

Không bỏ qua những dấu hiệu mơ hồ

Từ trường hợp của V, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường vùng tiểu khung, dù rất mơ hồ. Nhiều khối u phát triển âm thầm, đến khi được phát hiện đã ở kích thước lớn, gây chèn ép cơ quan và buộc phải phẫu thuật mở rộng.

Việc tầm soát định kì bằng siêu âm, khám phụ khoa và kiểm tra sức khỏe tổng quát hằng năm là biện pháp quan trọng giúp phát hiện sớm các bất thường, xử trí kịp thời và giảm biến chứng nguy hiểm. Chủ động khám ngay khi có đau bụng dưới, đầy bụng, rối loạn kinh nguyệt hoặc sờ thấy khối bất thường sẽ giúp bác sĩ chẩn đoán đúng, điều trị sớm và nâng cao cơ hội tiên lượng tốt hơn cho người bệnh.