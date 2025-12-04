Loại rau trường thọ giàu sắt gấp 4 lần thịt bò, không bao giờ bị phun thuốc trừ sâu, chợ Việt bán rất rẻ

Trong những buổi sáng đi chợ gần đây, nhiều người giật mình thấy mớ rau dền đỏ bỗng trở thành “ngôi sao mới” trên sạp rau. Màu tím đỏ nổi bật, mộc mạc nhưng bắt mắt, loại rau từng được xem là “rau nhà vườn, rau dại” giờ lại được săn tìm như một thực phẩm tăng cường sức khỏe.

Không phải ngẫu nhiên mà từ xa xưa, rau dền đỏ đã được gọi là “rau trường thọ”. Vậy bên trong loại rau dân dã này có điều gì đặc biệt?

Ba lợi ích sức khỏe khiến rau dền đỏ được chú ý trở lại

- Hàm lượng sắt gần gấp đôi rau bina, gấp 4 lần thịt bò: Trong 100g rau dền đỏ chứa khoảng 5,4mg sắt, mức đáng nể so với các loại rau lá xanh. Đáng nói hơn, rau dền đỏ giàu vitamin C tự nhiên giúp cơ thể hấp thu sắt tốt hơn, phù hợp cho phụ nữ sau kỳ kinh nguyệt, trẻ đang phát triển hoặc người ăn chay thiếu sắt.

- Canxi dễ hấp thu, có lợi cho xương: Mặc dù lượng canxi không vượt sữa, nhưng tỷ lệ canxi - phospho trong rau dền đỏ lại “đẹp” hơn, giúp cơ thể sử dụng hiệu quả. Vitamin K2 được tìm thấy trong rau còn hỗ trợ đưa canxi đến đúng nơi cần thiết như xương, thay vì lắng đọng ở mô mềm. Người trung niên và người có nguy cơ loãng xương có thể cân nhắc thêm món rau này vào bữa ăn.

- Kho tàng chất chống oxy hóa tự nhiên: Sắc tím đỏ đặc trưng đến từ nhóm hoạt chất betalain được đánh giá là chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng trung hòa gốc tự do, hỗ trợ bảo vệ tế bào. Cộng thêm lutein và zeaxanthin, những dưỡng chất liên quan đến sức khỏe võng mạc, rau dền đỏ gần như là “tấm khiên chống nắng” tự nhiên từ bên trong cơ thể.

Ăn rau dền đỏ thế nào để giữ được dưỡng chất?

- Làm nguội nhanh, trộn gỏi: Chần nhanh 8-10 giây, ngâm nước đá để giữ màu, trộn cùng tỏi, mè, giấm tạo thành món thanh mát giàu vitamin.

- Nấu canh hoặc dùng trong súp: Khi nấu với đậu phụ hoặc nấm, các khoáng chất như kali, magie tan vào nước, rất phù hợp trong ngày nóng, đổ mồ hôi nhiều.

- Làm nhân bánh, nhân trứng: Thái nhỏ, trộn cùng tôm hoặc trứng rồi rán; vừa tăng chất xơ, vừa dễ tiêu hóa.

Lưu ý khi ăn rau dền đỏ

- Loại rau này chứa oxalate, nên chần sơ trước khi xào hoặc nấu để giảm lượng axit oxalic. Người bệnh thận, sỏi canxi cần cân nhắc lượng sử dụng.

- Rau dền đỏ không để lâu, tốt nhất mua và ăn trong ngày; nếu bảo quản, quấn bằng khăn giấy hơi ẩm rồi để ngăn mát.

- Ăn kèm thực phẩm giàu vitamin C như cam, ổi, ớt chuông giúp tăng hấp thu sắt hiệu quả.

Từ mảnh vườn thôn quê đến bàn ăn gia đình hiện đại, rau dền đỏ chứng minh rằng những thực phẩm bình dân đôi khi lại chứa “giá trị vàng” cho sức khỏe. Chỉ cần chọn rau đúng mùa và chế biến đúng cách, bạn hoàn toàn có thể biến món rau quen thuộc này thành trợ thủ đắc lực cho sức khỏe xương, máu và làn da mỗi ngày.