Một người đàn ông 40 tuổi, họ Hạ (Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc) đột nhiên phát hiện ung thư gan giai đoạn 3 sau một lần đi khám xương khớp. Đến khi nghe bác sĩ phân tích anh mới nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều dấu hiệu trong suốt 2 năm. Từ mắt, da đến bàn tay, cảm giác chán ăn, cơn đau dai dẳng ở vùng bụng trên anh đều tưởng là ốm vặt. Phải đến khi cơn đau tức vùng hạ sườn phải ngày càng dữ dội mới đi khám xương. Lúc này, khối u đã rất lớn, di căn và gây chèn ép.

Ảnh minh họa

Bác sĩ điều trị của anh Hạ nhắc nhở, các bệnh về gan mà đặc biệt là ung thư gan thường bị phát hiện ở giai đoạn muộn. Không chỉ bởi gan có khả năng bù trừ và tái tạo mạnh, không có dây thần kinh cảm nhận cảm giác đau trực tiếp mà còn do các dấu hiệu giai đoạn đầu không rõ ràng, dễ bị nhầm lẫn hoặc xem nhẹ.

Nếu không muốn rơi vào hoàn cảnh như anh Hạ, có "2 ngứa, 2 hôi" cảnh báo sớm ung thư gan mà bạn nhất định không được bỏ qua:

"2 ngứa" thường gặp khi ung thư gan

Cảm giác ngứa một cách khó hiểu và dai dẳng là triệu chứng đặc hiệu của các bệnh về gan, bao gồm cả ung thư gan và xơ gan. Thường gặp ở:

1. Ngứa da

Ngứa da do bệnh gan thường đi kèm vàng da, dai dẳng, dữ dội và không thuyên giảm khi dùng thuốc ngoài da. Hiện tượng này xảy ra do chức năng giải độc của gan suy giảm, khiến các axit mật tích tụ dưới da, kích thích đầu dây thần kinh và gây ngứa.

2. Mắt ngứa và khô

Ảnh minh họa

Ngứa mắt do bệnh gan thường đi kèm với khô mắt hoặc vàng mắt, khiến mắt sợ ánh nắng và dễ chảy nước mắt. Đây là dấu hiệu rối loạn cân bằng chất lỏng và độc tố trong cơ thể, ảnh hưởng đến màng nhầy và các cơ quan nhạy cảm.

"2 hôi" giúp phát hiện sớm ung thư gan

Khối u ung thư gan phát triển khiến chức năng giải độc của gan suy giảm, buộc cơ thể phải cố gắng đào thải độc tố và chất thải qua đường miệng và tuyến mồ hôi, dẫn đến "2 hôi" khó chịu:

1. Hơi thở hôi (Hôi miệng)

Nếu hơi thở của bạn rất hôi (kèm đắng miệng, khô miệng) dù đã vệ sinh kỹ, đó là biểu hiện gan đang "lưu trữ độc tố". Mùi hôi tăng dần theo thời gian là do gan không thể chuyển hóa các chất như amoniac, khiến chúng thoát ra qua hơi thở.

Ảnh minh họa

2. Mồ hôi nặng mùi

Mùi cơ thể trở nên nặng mùi, vàng hơn và dính hơn là dấu hiệu cơ thể tăng cường thải độc qua tuyến mồ hôi. Khi chức năng gan giảm, chất độc tích tụ, khiến mồ hôi lúc này chứa nhiều chất thải độc hại hơn, tạo ra mùi khó chịu bất thường.

Các dấu hiệu cảnh báo khác không thể bỏ qua

Bên cạnh "2 ngứa, 2 hôi", ung thư gan còn thể hiện qua vàng da rõ rệt, đau tức vùng hạ sườn phải, cùng với mệt mỏi kéo dài và sụt cân không rõ nguyên nhân. Sự kết hợp của những triệu chứng này thường là bằng chứng của khối u đã gây suy giảm chức năng gan nghiêm trọng.

Đối với những người có nguy cơ cao (nhiễm virus viêm gan B/C, nghiện rượu, gan nhiễm mỡ), việc tầm soát định kỳ bằng xét nghiệm máu và siêu âm là cần thiết. Đừng bỏ qua những tín hiệu cảnh báo vì phát hiện ung thư gan ở giai đoạn đầu là chìa khóa then chốt để có thể điều trị thành công.

Nguồn và ảnh: Sohu, Family Doctor