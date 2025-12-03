7 thực phẩm dễ chứa ký sinh trùng nhất

Khi mọi người nói về bệnh do thực phẩm gây ra, họ thường đề cập đến các loại vi khuẩn có hại như Listeria monocytogenes gây bệnh Listeria.

Trong khi đó, ký sinh trùng - những sinh vật sống trên hoặc bên trong cơ thể người hay động vật — ít được nhắc đến hơn, dù thực tế các ca nhiễm ký sinh trùng có thể phổ biến và nguy hiểm ngang với nhiều loại bệnh do vi khuẩn.

Theo Viện An toàn Thực phẩm Canada, con người nhiễm ký sinh trùng khi ăn thực phẩm hoặc uống nước bị ô nhiễm. Ký sinh trùng cần vật chủ sống để tồn tại và có thể sống trong hệ tiêu hóa rất lâu mà không bị phát hiện. Chúng cũng có thể khiến bạn bị bệnh nặng, và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe con người không nên bị xem nhẹ.

Những thực phẩm dễ chứa ký sinh trùng nhất

Theo Viện An toàn Thực phẩm Canada, dưới đây là những nguồn thực phẩm dễ chứa ký sinh trùng nhất:

Nhiều thực phẩm chưa nấu chín có nguy cơ chứa ký sinh trùng, sẵn sàng xâm nhập cơ thể. (Ảnh minh họa)

Triệu chứng của bệnh do ký sinh trùng gây ra

thịt heo chưa nấu chín các loại thịt sống hoặc tái khác, như thịt bò trái cây và rau sống cá nước ngọt hoặc cá biển sống hoặc tái động vật có vỏ hoặc thân mềm sống hoặc tái thực vật thủy sinh sống như cải xoong sữa chưa tiệt trùng

Nếu bạn bị nhiễm ký sinh trùng, bạn có thể không có triệu chứng hoặc chỉ có triệu chứng nhẹ. Các triệu chứng sẽ phụ thuộc vào loại ký sinh trùng gây bệnh. Một số triệu chứng bao gồm:

buồn nôn chán ăn và sụt cân tiêu chảy đau bụng và đầy hơi sụt cân mệt mỏi và suy nhược toàn thân

Trong một số trường hợp, ký sinh trùng thậm chí có thể gây tử vong cho người nhiễm.

Ký sinh trùng rất khó loại bỏ khi đã xâm nhập vào cơ thể, vì vậy phòng ngừa là điều quan trọng nhất.

Làm thế nào để phòng ngừa bệnh do ký sinh trùng trong thực phẩm?

Hầu hết ký sinh trùng có thể bị tiêu diệt bằng quá trình nấu chín kỹ — nguyên tắc chung là thực phẩm phải được nấu đến nhiệt độ 74°C. Hãy luôn tuân thủ nhiệt độ nấu an toàn đối với các thực phẩm dễ gây nguy hiểm!

Và cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa ký sinh trùng? Rửa tay, rửa tay và rửa tay! Tầm quan trọng của việc rửa tay đúng cách luôn cần được nhắc nhở. Hãy rửa tay ít nhất 20 giây bằng nước ấm và xà phòng lỏng trước khi chế biến thực phẩm và đặc biệt là sau khi sử dụng nhà vệ sinh.