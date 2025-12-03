Bé trai 11 tháng khó chịu trong người, bác sĩ gắp ra thứ "đáng sợ"

Ngày 2/12, Bệnh viện Nhi Thái Bình, tỉnh Hưng Yên thông tin, bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhi Đ.H.M, 11 tháng tuổi, trú tại xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình, trong tình trạng nghi ngờ nuốt dị vật là kim may.

Qua khai thác, gia đình cho biết trẻ được bế sang chơi tại nhà hàng xóm, nơi có nhiều vật dụng may mặc; trong lúc nghịch, trẻ vô tình nhặt được chiếc kim may có đầu nhựa tròn và nuốt vào bụng.

Tại Khoa Khám bệnh, bệnh nhân nhanh chóng được tiếp cận, qua thăm khám nhận định, trẻ tinh thần tỉnh táo, tự thở môi hồng, không có hội chứng xâm nhập, không khó thở, bụng mềm và không chướng và chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng.

Sau khi thăm khám, trẻ được chẩn đoán dị vật đường tiêu hóa và chỉ định nhập viện vào Khoa Tiêu hóa để theo dõi, hội chẩn và xử trí cấp cứu. Hình ảnh nội soi quan sát thấy niêm mạc thực quản và dạ dày của trẻ không viêm loét; tại hành tá tràng D1-D2 phát hiện dị vật kim may dài 4cm, một đầu nhọn cắm vào thành tá tràng, một đầu nhựa tròn hình cúc đang nằm trong lòng ruột.

Qua nội soi phát hiện cây kim dài 4cm. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Bệnh nhân được chỉ định nội soi can thiệp cấp cứu, tránh nguy cơ dị vật di chuyển sâu và gây tổn thương nghiêm trọng.

Sau can thiệp, trẻ tỉnh, ăn uống bình thường trở lại, bụng mềm, không nôn, không đau và được tiếp tục theo dõi tại Khoa Tiêu hóa. Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe trẻ ổn định.

Cách phòng ngừa và xử trí dị vật đường thở ở trẻ

Nguyên nhân gây ra dị vật đường thở ở trẻ:

Trẻ sặc sữa, cháo, cơm;

Hít vào đường thở các vật nhỏ như: hạt dưa, lạc, kẹo tròn, kẹp ghim…

Dấu hiệu nhận biết:

Trẻ đang khỏe mạnh nhưng xuất hiện hội chứng xâm nhập: ho sặc sụa, tím tái, khó thở;

Trẻ khóc yếu đến nặng hơn là không khóc được, tím tái, ý thức tụt dần đến hôn mê.

Cách sơ cứu:

Nếu trẻ còn hồng hào, khóc được, la được, nói được, không khó thở: Nên đặt ở tư thế ngồi hoặc mẹ bồng, giữ yên trẻ và đưa đến bệnh viện để khám và gắp dị vật ra. Lưu ý, không cố tình móc lấy làm dị vật vào sâu hơn.

Nếu trẻ tím tái, khó thở, không khóc hoặc khóc yếu phải nhanh chóng gọi cấp cứu và tiến hành thủ thuật.

Trẻ dưới 1 tuổi áp dụng phương pháp vỗ lưng ấn ngực

- Đặt trẻ nằm sấp, đầu thấp trên cánh tay trái, giữ chặt đầu và cổ trước bằng bàn tay trái;

- Dùng gót bàn tay phải vỗ 5 cái thật mạnh vỗ lưng trẻ ở khoảng giữa hai bả vai;

- Sau đó lật ngửa trẻ sang tay phải, nếu còn khó thở, tím tái, dùng hai ngón tay trái ấn mạnh ở vùng 1/2 dưới xương ức 5 cái.

- Nếu dị vật vẫn chưa rơi ra ngoài, hãy lật người trẻ lại tiếp tục vỗ lưng. Luân phiên vỗ lưng và ấn ngực cho tới khi dị vật rơi khỏi đường thở hoặc trẻ khóc được.

Người lớn và trẻ lớn áp dụng thủ thuật Heimlich:

Với trẻ còn tỉnh:

- Đứng sau lưng trẻ, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng trẻ. Nắm chặt bàn tay làm thành một quả đấm đặt ở vùng thượng vị, ngay dưới chóp xương ức, phía trên rốn;

- Ấn 5 cái dứt khoát theo hướng từ trước ra sau và từ dưới lên trên, mạnh và nhanh. Có thể lặp lại 6-10 lần ấn bụng cho tới khi dị vật rơi khỏi đường thở hoặc trẻ khóc la được.

Với trẻ hôn mê:

- Để trẻ nằm ngửa, quỳ xuống dạng 2 chân cạnh đùi nạn nhân;

- Đặt gót một lòng bàn tay lên vùng thượng vị, dưới chóp xương ức, đặt tiếp bàn tay thứ hai chồng lên bàn tay thứ nhất;

- Ấn 5 cái dứt khoát, mạnh và nhanh vào bụng theo hướng từ dưới lên trên;

- Có thể lặp lại 6-10 lần ấn bụng cho tới khi dị vật rơi khỏi đường thở.

Cách phòng tránh:

Hạn chế thói quen ngậm đồ chơi hoặc loại bỏ các dị vật nguy cơ con nuốt phải;

Loại bỏ kẹo ngậm khi trẻ < 3 tuổi;

Phát hiện sớm hội chứng xâm nhập.

(Theo Nhân Dân, Lao Động)