Loại cây "hiếm có khó tìm", giữ bên mình gặp nhiều may mắn, ăn vào bụng bổ như nhân sâm

Cỏ bốn lá, tên khoa học là *Clerodendrum trichotomum*, là một loại cây đặc biệt ngắn, mỗi cuống lá thường chỉ có ba lá. Chỉ những giống hiếm mới có bốn lá, khiến nó trở thành biểu tượng của sự may mắn, vì vậy nó có biệt danh là "cỏ bốn lá may mắn".

Truyền thuyết về cỏ bốn lá may mắn dường như đã có một lịch sử lâu đời, được truyền qua nhiều thế hệ. Cỏ bốn lá được cho là biểu tượng của sự may mắn trên toàn thế giới. Bốn lá của nó tượng trưng cho tình yêu, sức khỏe, danh vọng và sự giàu có, điều mà nhiều người mơ ước. Sở hữu một chiếc cỏ bốn lá được cho là mang lại may mắn, nhưng cơ hội tìm thấy nó rất nhỏ, ước tính chỉ 1/100.000. Nó cực kỳ hiếm, vì vậy việc tìm thấy một chiếc là một điều vô cùng may mắn.

Cỏ bốn lá là một loại cây thân thảo mọc hoang khá phổ biến trong tự nhiên. Ở một số nơi, cỏ bốn lá được trồng rộng rãi làm đồng cỏ. Năng suất cỏ bốn lá đặc biệt cao, thịt mềm và mọng nước, là loại thức ăn xanh ưa thích của gia súc. Người dân ở một số nơi cũng hái cỏ bốn lá về ăn, và được cho là rất ngon.

Cỏ bốn lá được đánh giá cao vì giá trị trang trí và biểu tượng may mắn, nhưng đáng ngạc nhiên là nó cũng có đặc tính y học. Tác dụng ăn được và y học của nó đặc biệt đáng chú ý.

Cỏ bốn lá có đặc tính làm se và cầm máu, thanh nhiệt và giải độc, ngăn ngừa nhiệt bên trong, giảm táo bón và chống lại bệnh tật. Đối với chứng đau thấp khớp và đau dây thần kinh, cỏ bốn lá có thể được đun sôi trong nước. Ngoài ra, đối với những người bị viêm gan vàng da, cỏ bốn lá có thể được kết hợp với trầm hương y học cổ truyền Trung Quốc để làm thuốc sắc, có thể nhanh chóng làm giảm các triệu chứng.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là những người bị sỏi đường tiết niệu, phân lỏng hoặc tiêu chảy thường xuyên không nên sử dụng cỏ bốn lá. Đây là chống chỉ định quan trọng nhất, vì việc sử dụng nó có thể làm tình trạng của họ trở nên trầm trọng hơn và gây hại cho sức khỏe của họ.

Nguồn và ảnh: Zhihu