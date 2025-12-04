Nguy kịch vì nửa quả nho mắc kẹt ở phế quản

Bệnh nhân N.V.V., (sinh năm 1963), nhập viện điều trị viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Trong quá trình nằm viện, bệnh nhân vô tình hóc nửa quả nho xanh, dẫn đến tắc nghẽn đường thở, khó thở dữ dội và nhanh chóng rơi vào suy hô hấp cấp.

Ekip Khoa Nội Tổng hợp do BSCKII. Triệu Anh Đệ phụ trách đã lập tức thực hiện thủ thuật Heimlich nhưng không hiệu quả do dị vật trơn và kích thước lớn. Bệnh nhân nhanh chóng tím tái và ngưng thở.

Ngay lập tức, các bác sĩ đặt nội khí quản cấp cứu, đảm bảo thông khí, duy trì oxy và ổn định tuần hoàn trước khi can thiệp chuyên sâu.

Sau hội chẩn với Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, ekip nội soi phế quản do bác sĩ Phan Thanh Thông thực hiện đã tiến hành nội soi cấp cứu. Dị vật là nửa quả nho xanh bít hoàn toàn phế quản gốc trái. Bằng thao tác chính xác, bác sĩ đã gắp thành công dị vật, giải phóng đường thở và cứu bệnh nhân khỏi tình trạng nguy hiểm.

Nhờ xử trí kịp thời và phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hô hấp ổn định trở lại.

Theo các bác sĩ, ca bệnh là lời cảnh báo về nguy cơ hóc dị vật từ trái cây trơn, tròn như nho, nhãn, cà chua bi… đặc biệt ở người lớn tuổi, người bệnh đang điều trị nội trú và trẻ nhỏ. Khi xảy ra tai nạn, cần sơ cứu đúng cách và đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế ngay lập tức để tránh nguy hiểm tính mạng.