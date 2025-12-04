10 năm sống chung với u tuyến yên làm mờ mắt, bệnh nhân hồi sinh nhờ công nghệ mới 4K

Ngày 4-12, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết vừa phẫu thuật thành công một ca u tuyến yên khổng lồ bằng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K – ICG. Công nghệ mới này lần đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, mở ra hy vọng điều trị cho những bệnh nhân gặp các khối u não phức tạp.

BS Bệnh viện Chợ Rẫy úng dụng công nghệ cứu người bênh.

Trước đó, bệnh nhân N.T.P (57 tuổi, ngụ Khánh Hòa) đến bệnh viện khám trong tình trạng đau đầu dữ dội, suy tuyến yên và thị lực gần như mất hoàn toàn, chỉ còn phân biệt được bóng bàn tay. Bệnh nhân cho biết đã đi khám nhiều nơi suốt 10 năm vì mờ mắt kéo dài nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Tại bệnh viện, sau thăm khám cùng kết quả chụp MRI cho thấy bệnh nhân có khối u tuyến yên kích thước 56 mm, thuộc nhóm "u khổng lồ", chiếm khoảng 10% các ca u tuyến yên.

Khối u xâm lấn xoang bướm, xoang hang, chèn ép giao thoa thị giác và hai động mạch cảnh trong, một bệnh lý phức tạp với nguy cơ cao ảnh hưởng đến các cấu trúc mạch máu – thần kinh quan trọng. Theo báo cáo y văn, tỉ lệ lấy trọn u tại các trung tâm lớn trên thế giới chỉ từ 3–40%.

Trước tình hình này, ê-kíp điều trị quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi qua đường mũi, xoang bướm. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K – ICG, công nghệ hiện đại với ống soi nhỏ gọn, góc nhìn đa dạng, cho phép quan sát rõ ràng các cấu trúc quan trọng khi tiêm thuốc huỳnh quang ICG.

TS-BS Trần Thiện Khiêm (người trực tiếp phẫu thuật) cho biết hệ thống mới giúp các bác sĩ xác định ranh giới mô u – mô lành, bảo tồn tuyến yên và các mạch máu quan trọng. Nhờ đó, ê-kíp lấy gần như toàn bộ khối u, gia tăng hiệu quả phẫu thuật, nâng cao chất lượng điều trị.

Sau 5 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống và sinh hoạt bình thường, tuyến yên ổn định, thị lực cải thiện rõ rệt và đã được xuất viện. "Tôi đã sống chung với bệnh hơn 10 năm, thường xuyên đau đầu và mờ mắt. Nay sau phẫu thuật, tôi thực sự mừng và biết ơn các bác sĩ" - ông P. chia sẻ.

Theo TS-BS Trần Huy Hoàn Bảo, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh-Bệnh viện Chợ Rẫy, các u tuyến yên khổng lồ và bệnh lý sàn sọ phức tạp luôn là thách thức lớn. "Với hệ thống 4K – ICG, khả năng quan sát phẫu trường được nâng cao, giúp phân biệt rõ ràng ranh giới khối u, cuống tuyến yên và mạch máu, tăng tính an toàn và hiệu quả phẫu thuật"-BS Bảo nhấn mạnh.

Từ khi triển khai, Khoa Ngoại thần kinh điều trị thành công hơn 30 ca u tuyến yên khổng lồ và các bệnh lý sọ phức tạp, mở ra cơ hội cải thiện kết quả phục hồi cho bệnh nhân, hướng đến xu thế cá thể hóa trong phẫu thuật u não vùng chức năng.