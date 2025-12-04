Bé 13 tháng tắc ruột vì nuốt hạt nở

Ngày 3/12/2025, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai tiếp nhận bé trai 13 tháng tuổi trong tình trạng nôn nhiều, li bì, sốt 39 độ C. Trước đó hai ngày, bé nôn liên tục, bụng chướng dần, chưa đại tiện và được chẩn đoán tắc ruột tại cơ sở y tế tuyến dưới trước khi chuyển tuyến.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định bé bị tắc ruột do dị vật và tiến hành mổ cấp cứu. Dị vật được lấy ra là một hạt nở đường kính gần 2 cm đã trương to tối đa. Rất may, dù chèn ép mạnh, đoạn ruột chưa có dấu hiệu hoại tử. Sau phẫu thuật, tình trạng bé tạm ổn và tiếp tục được theo dõi tích cực.

Hạt nở là loại đồ chơi có khả năng hút nước và phình to được cảnh báo là nguy hiểm với trẻ nhỏ. Khi vào đường tiêu hóa, hạt có thể gây tắc ruột, thủng ruột và buộc phải can thiệp phẫu thuật. Nhiều quốc gia đã xếp hạt nở vào nhóm đồ chơi không an toàn cho trẻ dưới 3 tuổi.

Bệnh viện khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tiếp xúc với hạt nở, đồ chơi li ti hoặc slime; luôn cất đồ vật nhỏ xa tầm với trẻ. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa đến cơ sở y tế ngay, không tự gây nôn hay điều trị tại nhà. Các dấu hiệu cảnh báo gồm: nôn nhiều, quấy khóc, đau bụng, bụng chướng, bỏ bú.