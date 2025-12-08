Cam giàu vitamin C nhưng ăn sai cách vẫn “hại gấp đôi”: Đây là 3 loại thực phẩm đại kỵ khiến ai cũng giật mình

Gần đây, cách thưởng thức cam rang trở nên phổ biến nhờ hương thơm ấm áp và vị ngọt đậm. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo rằng ăn cam sai cách có thể gây hại. Đặc biệt, có ba loại thực phẩm đại kỵ tuyệt đối không nên kết hợp với cam.

Cam là loại quả thuộc chi Citrus, họ Rutaceae, tương tự như quýt, với màu sắc rực rỡ, vị ngọt thanh xen chút chua, giàu dinh dưỡng. Cam chứa nhiều vitamin C, canxi, phốt pho, natri, magie, cùng các dưỡng chất thiết yếu như carotene và axit citric. Thịt quả dày mọng nước, hương thơm thoang thoảng và vị thanh mát giúp cam trở thành món ăn giải khát tự nhiên, đồng thời được xem là có tác dụng thanh nhiệt phổi, long đờm, bổ tỳ, bổ huyết.

Nên dùng quả cam sau bữa ăn 1 - 2 giờ để hấp thu vitamin tốt hơn

Gần đây, một cách thưởng thức cam mới xuất hiện: rang cam trên bếp. Trong mùa đông, bạn có thể nhâm nhi vài quả cam rang, để cả ngôi nhà tràn ngập hương thơm dễ chịu. Cam rang có vị hoàn toàn khác biệt, vừa ngọt vừa thơm, tạo cảm giác ấm áp. Tuy nhiên, mặc dù cam rất bổ dưỡng, vẫn có một số điều cấm kỵ cần lưu ý khi ăn. Các bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo rằng, có ba loại thực phẩm không nên ăn chung với cam, nếu không muốn phản tác dụng.

1. Không ăn cam với sữa

Sữa là thức uống giàu protein, canxi và khoáng chất, rất bổ dưỡng. Tuy nhiên, khi kết hợp với cam, axit trong cam phản ứng với protein trong sữa, gây đông tụ và kết tủa. Điều này ảnh hưởng tới tiêu hóa, khiến dạ dày khó hấp thụ chất dinh dưỡng, đồng thời gây đầy hơi, đau bụng, tiêu chảy.

Không nên dùng cam và sữa tươi cùng lúc

Theo TS. Nguyễn Thị Hạnh, chuyên gia dinh dưỡng tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia, “Cam và sữa không tương thích về mặt hóa học trong dạ dày, vì vậy việc kết hợp trực tiếp có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng cả hai loại thực phẩm và gây khó chịu đường tiêu hóa. Tốt nhất nên chờ 1-2 giờ sau khi uống sữa mới ăn cam.”

2. Không ăn cam cùng nhãn

Trong y học cổ truyền, cam thường được xem là thực phẩm tính ấm. Một số loại trái cây cũng có tính ấm, như nhãn và kỷ tử. Ăn chung những loại thực phẩm này có thể khiến cơ thể nóng lên, đặc biệt là những người có cơ địa nóng, dễ gây đau họng, nhiệt miệng, nổi mụn.

“Cam và nhãn đều là loại thực phẩm nóng, ăn cùng nhau sẽ làm tăng tác dụng nhiệt, không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc những người mắc các bệnh về dạ dày, tim mạch,” TS. Hạnh lưu ý.

3. Không ăn cam khi đang uống thuốc

Cam chứa các enzym tự nhiên có thể ức chế hoạt động chuyển hóa một số loại thuốc trong cơ thể, làm nồng độ thuốc tăng hoặc giảm bất thường. Điều này đặc biệt nguy hiểm với các loại thuốc như thuốc hạ huyết áp, thuốc hạ lipid máu và thuốc ngủ.

Ví dụ, các thành phần trong cam có thể làm tăng tác dụng thuốc hạ huyết áp, dẫn đến tụt huyết áp đột ngột. Vì vậy, người đang dùng thuốc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn cam, để tránh ảnh hưởng tới hiệu quả điều trị và nguy cơ sức khỏe.

Lưu ý khi chọn cam

Nên chọn cam có màu sắc như thế nào?

Quan sát màu sắc: Cam tươi có màu vàng cam rực rỡ, đều màu.

Cảm nhận vỏ cam: Vỏ mịn, không tì vết, sần sùi hay đốm đen. Vỏ sần và kém mượt thường cho thấy quả chưa đủ ngọt hoặc chất lượng không cao.

Ngửi mùi cam: Cam tươi sẽ tỏa hương thơm đặc trưng. Nếu mùi hăng, ít hoặc không có mùi, cam có thể đã để lâu, mất hương vị và dinh dưỡng.

Hãy tuân thủ những lưu ý trên để thưởng thức cam an toàn và hiệu quả, đặc biệt trong mùa đông, khi cam đang vào mùa, để vừa giữ ấm cơ thể vừa tận hưởng tối đa giá trị dinh dưỡng.