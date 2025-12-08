Muốn ngăn chặn ung thư đại tràng, đây là việc cần làm đầu tiên

Chia sẻ trên Eating Well, một số chuyên gia dinh dưỡng và ung thư học đều có chung một quan điểm, đó là ăn nhiều chất xơ hơn mỗi ngày để giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Đây không phải lời khuyến cáo chung chung mà là kết luận được rút ra từ các nghiên cứu và phân tích khoa học trong nhiều năm.

Mô phỏng ung thư đại tràng (Ảnh minh họa).

Vì sao bổ sung chất xơ lại giúp ngăn ngừa ung thư đại tràng?

Chất xơ chính là “vũ khí” quan trọng nhất để bảo vệ đường ruột. Tiến sĩ, chuyên gia dinh dưỡng người Úc Shyamala Vishnumohan nhấn mạnh: “Nếu chỉ được chọn một thói quen để giảm nguy cơ ung thư đại tràng, tôi sẽ chọn ăn nhiều chất xơ mỗi ngày. Tuy nhiên, đó phải là chất xơ từ thực phẩm tự nhiên như rau củ, các loại đậu, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt, chứ không phải từ bột hay viên bổ sung”.

Bác sĩ Simran Malhotra, chuyên gia về y học lối sống người Mỹ, giải thích: “Chất xơ giúp phân di chuyển nhanh hơn qua đại tràng, nghĩa là thời gian tiếp xúc giữa niêm mạc ruột và các chất gây kích ứng sẽ giảm đáng kể”. Quan điểm này cũng được Jennifer L. Armendariz, điều dưỡng chuyên khoa ung thư (Mỹ), đồng thuận. Cô cho rằng chất xơ giúp nhu động ruột hoạt động đều đặn hơn, đồng thời hỗ trợ cơ thể loại bỏ độc chất sớm hơn.

Bổ sung chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng (Ảnh minh họa).

Ngoài tác động lên tiêu hoá, chất xơ còn nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột - yếu tố then chốt trong phòng ngừa ung thư đại tràng. Khi hệ vi sinh mất cân bằng, nguy cơ viêm và tổn thương niêm mạc ruột tăng lên. Một trong những chất gây hại được đề cập là hydro sulfide (H₂S). Đây là sản phẩm từ nhóm vi khuẩn có hại trong ruột. Nồng độ cao H₂S có thể phá vỡ cấu trúc tế bào, tạo nền cho bệnh lý mạn tính.

Theo điều dưỡng Armendariz, chế độ ăn giàu chất xơ giúp nuôi các vi khuẩn có lợi, từ đó làm giảm hoạt động của nhóm vi khuẩn tạo ra H₂S. Điều này giúp môi trường đường ruột ổn định hơn, ít viêm hơn và ít nguy cơ dẫn tới ung thư đại tràng hơn.

Không chỉ vậy, khi được chuyển hoá bởi vi khuẩn có lợi, chất xơ tạo ra các acid béo chuỗi ngắn có tính chống viêm và bảo vệ tế bào. “Chúng duy trì lớp niêm mạc khỏe mạnh, điều hòa miễn dịch và ngăn chặn sự phát triển bất thường của tế bào”, bác sĩ Malhotra cho biết.

Bổ sung chất xơ là chưa đủ

Duy trì lối sống lành mạnh là điều quan trọng (Ảnh minh họa).

Tất cả các chuyên gia đều nhận định một lối sống lành mạnh toàn diện sẽ giúp bảo vệ sức khỏe đại tràng tối ưu hơn, cụ thể:

Hạn chế thịt chế biến sẵn vì mức tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Duy trì vận động mỗi ngày để giảm viêm và giữ cân nặng hợp lý.

Hạn chế rượu bia.

Tầm soát định kỳ từ 45 tuổi hoặc sớm hơn với người có nguy cơ cao.

Ung thư đại tràng đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ tuổi, Eating Well thông tin. Tuy nhiên, việc phòng bệnh không quá phức tạp. Ngay từ hôm nay, hãy bắt đầu từ bữa cơm hằng ngày với rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Đó là một thói quen nhỏ, nhưng mang lại hiệu quả lớn cho sức khỏe lâu dài.