Người đàn ông 42 tuổi tử vong sau khi ăn trứng theo cách "lạ"

Từng có trường hợp đáng tiếc xảy ra khi người đàn ông ăn quá nhiều trứng. Người đàn ông tên Subhash Yadav, 42 tuổi ở Ấn Độ đã tử vong sau khi ăn quá nhiều trứng. Trước đó, anh cùng bạn tham gia cuộc thi thử thách ăn 50 quả trứng, đã nuốt chửng được 41 quả. Đến khi ăn sang quả thứ 42, bất ngờ anh lăn ra bất tỉnh. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh đã không thể qua khỏi.

Sau khi trường hợp đau lòng xảy ra, các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo, việc tham gia thi ăn là điều rất nguy hại. Ăn quá nhiều trứng cùng lúc có thể gây khó tiêu, đầy bụng, loét dạ dày, thậm chí bị nghẹn dẫn tới tử vong.

Người đàn ông 42 tuổi tử vong vì ăn quá nhiều trứng. Ảnh minh họa.

Ths. Bs Nguyễn Văn Tiến – Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho rằng, trứng là nguồn thực phẩm bổ dưỡng tốt cho cơ thể vì chứa nhiều protein, vitamin, khoáng chất, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa. Trong 100gr trứng chứa rất nhiều dinh dưỡng như: 14,8 g chất đạm, 11,6 g chất béo, 55 mg can xi, 270 mg sắt, 47 µg folat, 210 mg phospho, 1,29 µg vitamin B12, 700 µg vitaminA, acid béo nhiều nối đôi 1,36 g, cholesterol 470 mg và nhiều khoáng chất, axit béo no, không no khác.



Mặc dù tốt là vậy nhưng không phải phải trứng ăn thế nào cũng cho sức khỏe tốt. Việc ăn quá nhiều trứng một lúc, ăn nhanh gây nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Ăn trứng theo các này có ngày tử vong như trường hợp người đàn ông Ấn Độ kia.

Ăn nhiều trứng có thể gây ra các tác hại:

+ Tăng nguy cơ đột quỵ, suy tim dẫn tới tử vong

Trứng có nguồn chất béo rất quý là Lecithin giúp giảm cholesterol, tăng HDL cholesterol (cholesterol tốt) và làm giảm LDL cholesterol (cholesterol xấu) hiện hữu trong cơ thể con người. Với vai trò điều hòa cholesterol, chất này ngăn ngừa quá trình xơ vữa động mạch, đào thải cholesterol ra khỏi cơ thể.

Một quả trứng có thể cung cấp đến 200mg cholesterol nên ăn quá nhiều gây tình trạng tăng cholesterol trong máu, xơ vữa động mạch.

+ Tăng nguy cơ xơ gan: Các chất protit, lipit, gluxit, vitamin và các khoáng chất ở trong trứng kích thích tăng men gan, hormone, tích tụ trong gan gây xơ gan.

+ Nguy cơ béo phì: Có những trường hợp cha mẹ chiều theo sở thích ăn trứng của con, trẻ ăn quá nhiều phải vào viện do bị máu nhiễm mỡ, gan cũng nhiễm mỡ trong khi cân nặng rất bình thường so với trẻ khác. Ăn quá nhiều trứng lượng protein dồi dào, hấp thu vượt mức làm gia tăng lượng mỡ trong cơ thể dẫn tới tăng cân không kiểm soát, béo phì.

+ Cao huyết áp: Đặc biệt là ở độ tuổi trung niên do cholesterol tồn đọng gây tắc nghẽn mạch máu, làm tăng áp suất dòng chảy mạch máu.

Cách ăn trứng đúng cách tốt cho sức khỏe

Trứng là thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng ăn bao nhiêu trứng mỗi tuần để có lợi cho sức khỏe vẫn là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn.

- Ăn vừa phải: Một nghiên cứu quy mô lớn của Monash University (Úc, 2025) theo dõi thói quen ăn uống của người trưởng thành trong nhiều năm cho thấy những người ăn trứng 1–6 lần/tuần có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn so với nhóm hiếm khi ăn trứng. Kết quả này củng cố quan điểm rằng trứng không chỉ an toàn mà còn mang lại lợi ích nếu được dùng hợp lý.

- Cách chế biến cũng quan trọng: Ngoài số lượng, cách chế biến cũng quan trọng. Trứng luộc, trứng hấp giữ được dinh dưỡng và giảm hấp thu chất béo. Ngược lại, trứng chiên giòn, rán ngập dầu hay ăn kèm thịt xông khói có thể làm tăng mỡ máu và phá vỡ lợi ích vốn có của trứng.

- Ăn trứng đúng cách mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Với người khỏe mạnh, 1 quả/ngày là mức tiêu thụ an toàn. Người có bệnh nền nên tham khảo chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh cho phù hợp.

(Theo Gia Đình & Xã Hội, Lao Động)