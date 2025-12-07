Hóa ra cách ăn uống của một người có thể xác định tuổi thọ: Có 5 đặc điểm này bạn sẽ sống lâu

Ông Lưu năm nay 52 tuổi. Khoảng một tháng trở lại đây, ông bị đầy hơi, chán ăn và khó ăn. Trước đó, ông luôn khỏe mạnh, chưa bao giờ kiêng thuốc lá hay uống rượu, ăn uống ngon miệng và chưa bao giờ phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

Tuy nhiên, lần này các triệu chứng kéo dài một thời gian và ngày càng nghiêm trọng hơn, nên ông đã đến bệnh viện để kiểm tra. Thật bất ngờ, sau một loạt các xét nghiệm bao gồm nội soi dạ dày và chụp CT bụng, ông được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày di căn gan, tức là ung thư dạ dày giai đoạn cuối.

Điều này khiến ông khó chấp nhận, làm sao anh có thể đột nhiên mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối?

Một điểm chung của những người sống trăm tuổi: Sức khỏe đường ruột của họ tương đương với người trẻ tuổi

Khi nói đến rối loạn chức năng đường ruột, điều đầu tiên người ta nghĩ đến là ảnh hưởng của nó đến hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều nghiên cứu đã tìm thấy mối tương quan giữa hệ vi sinh vật đường ruột và các vấn đề sức khỏe khác nhau như béo phì, rối loạn chuyển hóa, ung thư và trầm cảm, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Vào tháng 4 năm 2023, các nhà nghiên cứu Wang Shuai, Luo Weifei và những người khác từ Viện nghiên cứu ngành công nghiệp sức khỏe lớn thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quảng Tây (Trung Quốc), đã công bố một bài báo nghiên cứu trên tạp chí Nature về đặc điểm của hệ vi khuẩn đường ruột ở những người sống trăm tuổi có thể liên quan đến tuổi thọ.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu hệ vi sinh vật đường ruột của 1.575 người tham gia, bao gồm 297 người sống thọ. Những người tham gia được chia thành năm nhóm: 20-44 tuổi, 45-65 tuổi, 66-85 tuổi, 90-99 tuổi và 100-117 tuổi. Hệ vi sinh vật đường ruột của những người sống thọ được so sánh với bốn nhóm còn lại.

Kết quả cho thấy hệ vi sinh vật đường ruột của các đối tượng biểu hiện bốn loại vi khuẩn đường ruột khác nhau. Những người sống trăm tuổi có một loại vi khuẩn đường ruột độc đáo, kết hợp giữa Bacteroides và Escherichia coli-Shigella. Trong bốn nhóm còn lại, chỉ có một loài không biểu hiện sự kết hợp này.

Hệ vi sinh vật đường ruột của người sống trăm tuổi có những đặc điểm tương đồng với người trẻ tuổi, điều này có thể góp phần vào quá trình lão hóa khỏe mạnh và tuổi thọ. Hơn nữa, sự đa dạng của các chủng vi khuẩn và sự chiếm ưu thế của các vi khuẩn có lợi trong hệ vi sinh vật đường ruột của người sống trăm tuổi giúp chống lại các bệnh tật và lão hóa liên quan đến tuổi tác, mang lại cho người cao tuổi cơ hội sống lâu hơn.

Một môi trường vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh sẽ kích thích phản ứng miễn dịch và quá trình trao đổi chất, duy trì hệ sinh thái đường ruột ở trạng thái ổn định. Khi hệ vi khuẩn đường ruột mất cân bằng, nguy cơ mắc một số bệnh thông thường sẽ tăng cao.

- Béo phì: Sự mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột có thể dẫn đến rối loạn chuyển hóa, tích tụ lipid và tăng nguy cơ béo phì.

- Bệnh đường tiêu hóa và ung thư: Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng hệ vi sinh vật đường ruột có thể làm tăng nguy cơ mắc hội chứng ruột kích thích, ung thư dạ dày và ung thư trực tràng.

- Bệnh tiểu đường: Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, so với những người khỏe mạnh, bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường loại 2 có lượng vi khuẩn đường ruột tăng đáng kể trong khi lượng vi khuẩn khác lại giảm đáng kể.

- Bệnh gan: Hệ vi sinh vật đường ruột tương tác với hệ miễn dịch và các loại tế bào khác theo nhiều cách khác nhau. Khi hệ vi sinh vật đường ruột mất cân bằng, nó dễ dàng dẫn đến thoái hóa mỡ, xơ hóa và viêm gan, làm tăng tỷ lệ mắc các bệnh về gan.

Những người thể hiện 5 đặc điểm này khi ăn uống có nhiều khả năng sống lâu hơn

Sức khỏe đường ruột liên quan đến tuổi thọ, và chế độ ăn uống có liên quan mật thiết đến sức khỏe đường ruột. Nếu bạn có những đặc điểm này khi ăn uống, bạn có nhiều khả năng sống lâu hơn.

1. Ăn uống điều độ

Tránh ăn quá nhiều và kiểm soát khẩu phần ăn là một chi tiết quan trọng để sống lâu. Ăn quá nhiều trong thời gian dài sẽ gây gánh nặng đáng kể cho đường tiêu hóa, gan và thận, và dễ dẫn đến béo phì.

Nên ăn đến khi no khoảng 70-80%. Nếu thấy đói giữa các bữa ăn, bạn có thể ăn thêm trái cây để thỏa mãn cơn đói.

2. Chế độ ăn uống cân bằng

Những người sống lâu thường có chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng, bao gồm nhiều chất dinh dưỡng, tập trung vào protein, vitamin, khoáng chất, carbohydrate và chất béo. Họ thường xuyên ăn các loại đậu, cá, thịt nạc, rau, trái cây, các loại hạt và các sản phẩm từ sữa và không kén ăn, luôn chú trọng đến sự cân bằng dinh dưỡng.

3. Ăn ba bữa đúng giờ

Dạ dày là một cơ quan có nhịp điệu, và việc ăn uống đều đặn giúp dạ dày duy trì hoạt động đều đặn, cải thiện hiệu quả tiêu hóa. Ăn uống điều độ cũng giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định, ngăn ngừa biến động quá mức.

Tóm lại, các bữa ăn đều đặn giúp duy trì quá trình trao đổi chất của cơ thể ở trạng thái ổn định, ngăn ngừa các bệnh chuyển hóa như béo phì và tiểu đường.

4. Nhai chậm và kỹ

Nhai kỹ thức ăn trước khi nuốt giúp giảm gánh nặng cho đường tiêu hóa. Nếu ăn quá nhanh, ruột không kịp tiết enzyme trước khi thức ăn đi qua, dễ dẫn đến chứng khó tiêu và các vấn đề khác. Lâu dài, điều này cũng có thể gây táo bón và béo phì.

5. Không khó chịu sau bữa ăn

Người khỏe mạnh không bị đầy hơi, đau bụng hoặc tiêu chảy sau bữa ăn. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên cảm thấy khó chịu sau khi ăn, đó có thể là dấu hiệu của vấn đề về hệ tiêu hóa. Những triệu chứng này cũng có thể xuất hiện ở giai đoạn đầu của một số bệnh nghiêm trọng.