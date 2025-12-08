Buổi tối thấy 5 dấu hiệu này, cẩn thận kẻo gan đang suy hỏng: Khoa học đã chứng minh

Gan là cơ quan đảm nhiệm hàng loạt chức năng quan trọng như thải độc, tiêu hoá, chuyển hoá năng lượng, điều hòa và chỉ đạo nhiều loại hormone. Thế nhưng, khi gan tổn thương, các biểu hiện ban đầu thường mờ nhạt, dễ bị bỏ qua cho tới khi bệnh tiến triển nặng, trang Times Now News thông tin. Điều đáng nói, theo các chuyên gia, nhiều dấu hiệu cảnh báo lại xuất hiện rõ nhất vào ban đêm. Đây là thời điểm cơ thể nghỉ ngơi nhưng gan thì phải hoạt động nhiều hơn.

5 dấu hiệu xuất hiện vào buổi tối cảnh báo tổn thương gan

Times Now News chỉ ra 5 dấu hiệu vào buổi tối có thể cho thấy gan đang bị tổn thương.

1. Mất cảm giác thèm ăn

Chán ăn có thể là dấu hiệu của bệnh gan (Ảnh minh họa).

Người có chức năng gan suy giảm thường tiêu hoá kém, độc tố tích tụ nhiều trong máu, khiến cảm giác buồn nôn kéo dài và dẫn tới chán ăn. Việc sản xuất hai hormone kiểm soát cơn đói là leptin và ghrelin bị rối loạn khi gan tổn thương. Ghrelin không tăng đúng thời điểm, trong khi leptin lại tăng cao, làm giảm cảm giác đói, đặc biệt rõ vào bữa tối.

2. Mất ngủ

Mất ngủ có thể là dấu hiệu cho thấy gan đang suy hỏng (Ảnh minh họa).

Theo các bác sĩ, mất ngủ là một triệu chứng phổ biến của suy gan. Các nghiên cứu cho thấy những thay đổi trong cách cơ thể xử lý các hormone melatonin và glucose có thể khiến người bệnh ngủ không ngon giấc hoặc mất ngủ.

3. Ngứa dữ dội về đêm

Ngứa (Ảnh minh họa).

Ngứa là dấu hiệu dễ thấy nhất của suy gan. Triệu chứng này thường rầm rộ hơn vào ban đêm, khi cơ thể nằm yên và nhiệt độ thay đổi. Ngứa có thể xảy ra ở lòng bàn tay, bàn chân hoặc rải rác toàn thân. Dù cơ chế chính xác chưa rõ nhưng các chuyên gia khuyến cáo nếu tình trạng ngứa kéo dài, cần kiểm tra gan sớm.

4. Bụng căng chướng, tích dịch

Bụng chướng (Ảnh minh họa).

Trước khi đi ngủ, nếu thấy bụng phình to, nặng nề, đó có thể là dấu hiệu dịch tích tụ trong khoang bụng, hay còn gọi là cổ trướng. Tình trạng này có liên quan tới xơ gan, thường gặp ở người uống nhiều rượu bia lâu năm, người mắc bệnh gan nhiễm mỡ hoặc viêm gan mạn tính. Dịch ổ bụng tăng dần khiến người bệnh khó di chuyển và đau tức.

5. Khô mắt, khô miệng bất thường

Khô mắt (Ảnh minh họa).

Một biểu hiện ít ai ngờ là cảm giác khô rát ở mắt và miệng vào buổi tối. Đây có thể là hệ quả của tình trạng tự miễn như viêm đường mật nguyên phát - bệnh gây tổn thương ống dẫn mật và tiến triển chậm khiến gan suy yếu theo thời gian. Người mắc thường gặp triệu chứng giống hội chứng Sjogren, gồm khô mắt và khô miệng nặng.

Nguyên nhân nào khiến gan suy hỏng?

Tổn thương gan có thể bắt nguồn từ nhiều bệnh lý:

Viêm gan do virus, rượu hoặc cơ chế tự miễn.

Dùng thuốc không đúng liều gây quá tải chuyển hoá tại gan.

Mắc bệnh Wilson, bệnh di truyền khiến gan tích trữ quá nhiều đồng và bị phá huỷ dần.

Ung thư gan, làm tổn thương cấu trúc và chức năng gan.

Xơ gan, khiến mô sẹo thay thế mô gan khoẻ mạnh, cản trở dòng máu và làm gan suy yếu.

Các chuyên gia nhấn mạnh, suy gan không diễn ra trong một vài ngày mà tiến triển âm thầm qua thời gian. Bởi vậy, những dấu hiệu xuất hiện vào ban đêm, dù rất nhỏ nhưng đều cần được chú ý. Thăm khám sớm không chỉ giúp giảm biến chứng mà còn bảo vệ chức năng gan lâu dài.