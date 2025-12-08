Nghiên cứu của Đại học Harvard đã chỉ ra rằng những người ngủ ít hơn 5 giờ mỗi ngày có xu hướng tăng cân cao hơn 32% so với người ngủ đủ giấc. Rõ ràng, giấc ngủ là trọng tâm của quá trình kiểm soát cân nặng. Đối với phụ nữ, nhất là khi bước vào tiền mãn kinh, tốc độ trao đổi chất chậm lại và chứng mất ngủ càng phổ biến, khiến việc giảm cân trở nên khó khăn bội phần.

Ảnh minh họa

Chuyên gia dinh dưỡng Wendy Bazilian (Hoa Kỳ) cho biết, một số thực phẩm có thể vừa giúp bạn ngủ ngon hơn, vừa hỗ trợ tăng cường trao đổi chất để cơ thể âm thầm đốt mỡ ngay trong khi ngủ. Bí quyết là phải ăn trước khi lên giường từ 2 đến 3 giờ. Bởi đây là khoảng thời gian lý tưởng để cơ thể tiêu hóa và kích hoạt hormone gây ngủ.

Dưới đây là 5 món ăn, đồ uống giúp bạn đạt được mục tiêu "gầy đi trong lúc ngủ":

1. Bánh mì nguyên cám và bơ đậu phộng

Sự kết hợp này cung cấp tryptophan (từ bơ đậu phộng) và vitamin B (từ bánh mì nguyên cám). tryptophan là axit amin giúp sản xuất các chất hóa học gây ngủ như serotonin và melatonin. Tinh bột phức hợp trong bánh mì nguyên cám còn giúp kiểm soát cơn đói và ổn định đường huyết, rất quan trọng đối với phụ nữ tiền mãn kinh có nguy cơ kháng insulin cao.

- Lưu ý về lượng ăn: Chỉ nên dùng 1-2 lát bánh mì nguyên cám phết một lớp mỏng bơ đậu phộng để vừa đủ năng lượng mà không gây nặng bụng.

2. Trà hoa cúc

Trà hoa cúc được xem là "liều thuốc ngủ tự nhiên" nhờ chứa apigenin, một chất chống oxy hóa giúp làm dịu não bộ và giảm chứng mất ngủ. Về mặt giảm cân, trà hoa cúc còn thúc đẩy quá trình trao đổi chất, hỗ trợ thải độc, và giảm phù nề do có tác dụng lợi tiểu. Điều này đặc biệt hữu ích cho phụ nữ tiền mãn kinh thường bị tích nước và đầy hơi.

Ảnh minh họa

- Lưu ý về lượng uống: Nên uống khoảng 200 - 300ml trà ấm, và ngưng uống ít nhất 2 giờ trước khi ngủ để tránh tiểu đêm làm gián đoạn giấc ngủ.

3. Sữa chua không đường

Sữa chua không đường là nguồn cung cấp protein và canxi dồi dào. protein trong sữa chua giúp điều hòa hormone đói, tăng cảm giác no, làm giảm sự thèm ăn. Nó còn chứa tryptophan giúp sản xuất hóa chất gây ngủ, mang lại giấc ngủ sâu hơn. Men vi sinh (probiotics) trong sữa chua cũng hỗ trợ tiêu hóa, giúp điều trị béo phì và ngăn ngừa chứng trào ngược axit.

- Lưu ý về lượng ăn: Chỉ nên ăn một hũ nhỏ (khoảng 100g) sữa chua không đường, không nên ăn kèm trái cây ngọt hoặc chất làm ngọt khác vào buổi tối.

4. Phô mai và hạnh nhân

Đây là sự kết hợp giúp bạn ngủ ngon và phục hồi cơ bắp khi ngủ. Phô mai chứa protein casein, một loại protein giải phóng chậm, giúp cơ bắp phục hồi trong nhiều giờ và duy trì cảm giác no lâu. Hạnh nhân giàu chất xơ và chất béo không bão hòa đơn, giúp phát triển khối lượng cơ nạc và hạn chế tích tụ mỡ thừa ở bụng. Điều này rất quan trọng với phụ nữ tiền mãn kinh vì khối lượng cơ bắp suy giảm nhanh chóng.

- Lưu ý về lượng ăn: Chỉ cần một lát phô mai nhỏ (bằng ngón tay cái) ăn kèm khoảng 10-15 hạt hạnh nhân là đủ.

Ảnh minh họa

5. Nước ép anh đào

Anh đào là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên hiếm hoi chứa melatonin, chất hóa học giúp kiểm soát nhịp độ ngủ và đồng hồ sinh học bên trong cơ thể. Uống nước ép anh đào trước khi ngủ giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cường trao đổi chất. Loại đồ uống này còn được chứng minh là giúp “đánh tan” mỡ nội tạng, giảm số đo vòng eo rất hiệu quả.

- Lưu ý về lượng uống: Chỉ nên dùng khoảng 235ml nước ép anh đào nguyên chất, và tuyệt đối không cho thêm đường để phát huy hiệu quả giảm cân và tránh làm tăng đường huyết.

Việc lựa chọn đồ ăn nhẹ thông minh trước khi ngủ là chiến lược kép: vừa khắc phục chứng mất ngủ do rối loạn nội tiết, vừa kích thích cơ thể đốt mỡ thừa trong đêm, giúp chị em tiền mãn kinh dễ dàng kiểm soát cân nặng hơn.

Nguồn và ảnh: Chosun, Good Morning Health