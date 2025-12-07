2 vợ chồng bị "đục khoét" đầu gối, viêm chảy mủ vì ăn thịt bò

Theo tờ Chao News , anh Yu, 50 tuổi, quê đông bắc Trung Quốc, cùng vợ vào Hàng Châu sinh sống, làm nghề bán thịt bò tươi tại chợ. Từ tháng 3-4 năm nay, anh thường xuyên đau khớp ở chân phải. Anh đi khám nhiều nơi, được chẩn đoán viêm khớp, bệnh tự miễn, điều trị nhiều lần nhưng bệnh cứ tái phát liên tục.

Đến tháng 8, tình trạng sốt xuất hiện. Ban đầu anh nghĩ cảm cúm, nhưng sau đó sốt dai dẳng hàng chục ngày. Anh Yu đến Bệnh viện trực thuộc Trường Y Đại học Chiết Giang kiểm tra. Kết quả cho thấy độ nhạy protein phản ứng C (CRP) cao gấp gần 30 lần giới hạn bình thường , cùng với bạch cầu và các chỉ số viêm tăng mạnh, cho thấy cơ thể đang chịu một dạng nhiễm trùng nghiêm trọng, buộc anh phải nhập viện.

Tại đây, anh tiếp tục sốt, đau khớp nặng hơn, sưng tấy, đỏ vùng chân phải. Chụp MRI cho thấy gần đầu gối tồn tại ổ tổn thương lớn, đã hóa mủ. Nhóm bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình đã thực hiện phẫu thuật nạo vét ổ viêm.

Ca phẫu thuật kiểm soát được tạm thời diễn biến, nhưng nếu không tìm ra nguyên nhân chính, bệnh rất có thể tái phát. Đội ngũ bác sĩ khoa Truyền nhiễm hỏi kỹ về công việc và thói quen ăn uống. Anh cho biết mình và vợ tiếp xúc trực tiếp với thịt bò sống tại chợ và thường xuyên ăn thịt bò tái.

Từ dữ kiện này, bác sĩ nghi ngờ Brucella, nguyên nhân gây bệnh Brucellosis (nhiễm khuẩn Brucella) . Kết quả xét nghiệm mNGS (giải trình tự gen metagenomic) từ mẫu mô chân phải xác nhận nhiễm Brucella melitensis - Brucella Malta .

Sau điều trị tích cực, anh Yu đã xuất viện. Tuy nhiên, điều bất ngờ là xét nghiệm sau đó cho thấy vợ anh cũng nhiễm Brucella , có lẽ triệu chứng nhẹ nên không phát hiện sớm.

Brucella là bệnh gì và lây như thế nào?

Theo bác sĩ, Brucellosis là bệnh truyền nhiễm lây giữa người và động vật, Brucella có thể tồn tại trong cơ thể bò, cừu, lợn, chó. Người chủ yếu nhiễm Brucella melitensis.

Con đường lây gồm:

- Tiếp xúc trực tiếp khi mổ thịt, đỡ đẻ cho gia súc, cắt lông, vắt sữa. Vi khuẩn dễ xâm nhập qua da, niêm mạc.

- Ăn thực phẩm nhiễm Brucella nhưng chưa được diệt khuẩn hoàn toàn , như sữa tươi chưa tiệt trùng, thịt bò - thịt cừu tái, chưa chín.

- Hít phải khí dung chứa Brucella (điển hình ngành chăn nuôi, phòng thí nghiệm).

Lây từ người sang người hiếm gặp.

Vợ chồng anh Yu thuộc nhóm nguy cơ cao do vừa xử lý thịt sống, vừa thích ăn lẩu thịt nhúng tái , “vừa nhúng vừa ăn” để giữ độ ngọt tự nhiên của thịt - thói quen này làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Vợ anh Yu cũng xác định dương tính sau xét nghiệm.

Bác sĩ giải thích Brucella vào cơ thể sẽ sinh sôi trong tế bào, phá vỡ tế bào, gây nhiễm khuẩn huyết, lan truyền theo đường máu. Triệu chứng giống cảm cúm: sốt dai dẳng, mệt mỏi, ra mồ hôi dính, đau khớp, buồn ngủ. Thời gian ủ bệnh có thể vài ngày đến vài tháng . Trường hợp nặng có thể xâm nhiễm xương khớp, gan, lách, hạch, thậm chí não và tim .

Chuyên gia cảnh báo đ ể phòng tránh Brucella, người dân k hông nên uống sữa bò, sữa cừu, sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng; t hịt bò, thịt cừu phải mua từ nguồn kiểm soát, nấu chín kỹ trước khi ăn; k hi xử lý thịt sống, đặc biệt nếu có vết thương ngoài da, nên mang găng tay, khẩu trang , tránh sử dụng chung dụng cụ giữa đồ sống và đồ chín.

Nguồn và ảnh:QQ