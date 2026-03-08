Các nhà khoa học phát hiện loại virus ''ẩn mình'' trong đường ruột có thể tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Một nghiên cứu mới phát hiện, một loại virus ẩn bên trong vi khuẩn đường ruột có thể liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn. Phát hiện này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về vai trò của hệ vi sinh vật trong ruột đối với sự hình thành ung thư.

Virus trong vi khuẩn đường ruột có thể liên quan đến ung thư

Việc nhận biết những dấu hiệu sớm của ung thư đại tràng có thể giúp chẩn đoán bệnh kịp thời. Tuy nhiên, những gì diễn ra trong đường ruột của chúng ta cũng có thể cung cấp nhiều manh mối quan trọng.

Đó là kết luận từ một nghiên cứu mới phân tích sâu hơn về mối liên hệ giữa hệ vi khuẩn đường ruột, đặc biệt là các virus tồn tại bên trong vi khuẩn, với nguy cơ ung thư đại tràng.

Ung thư đại trực tràng là loại ung thư phổ biến thứ ba trên thế giới và là nguyên nhân gây tử vong do ung thư đứng thứ hai toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Một trong những đặc điểm quan trọng của căn bệnh này là sự mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tức tình trạng hệ vi khuẩn và virus sống trong ruột bị rối loạn.

Tuy nhiên, hệ vi sinh vật đường ruột của con người cực kỳ phức tạp và đa dạng. Vì vậy, việc xác định chính xác thay đổi nào là nguy hiểm nhất vẫn là thách thức lớn đối với giới khoa học.

Nghiên cứu tập trung vào một loại vi khuẩn quen thuộc

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học tập trung vào một loại vi khuẩn phổ biến có tên Bacteroides fragilis. Loại vi khuẩn này tồn tại trong ruột của cả người khỏe mạnh lẫn bệnh nhân ung thư đại trực tràng.

Nhóm nghiên cứu đã thu thập vi khuẩn từ những người mắc và không mắc ung thư đại trực tràng, sau đó phân tích bộ gen của chúng để tìm ra những khác biệt đáng chú ý.

Kết quả cho thấy trong vi khuẩn Bacteroides fragilis của bệnh nhân ung thư có chứa hai loại virus chưa từng được mô tả trước đây. Sau phát hiện này, các nhà khoa học tiếp tục phân tích mẫu phân của hàng trăm người để kiểm tra xem các virus đó có xuất hiện hay không.

Kết quả cho thấy, các virus này xuất hiện thường xuyên hơn nhiều ở những người mắc ung thư đại trực tràng so với người khỏe mạnh.

Theo bác sĩ Michael Chuong, bác sĩ xạ trị ung thư tại Miami Cancer Institute (thuộc hệ thống Baptist Health South Florida), những người mắc ung thư đại trực tràng có khả năng mang loại vi khuẩn bị virus này ''nhiễm'' gần gấp đôi so với người không mắc bệnh.

Phát hiện quan trọng nhưng chưa thể khẳng định nguyên nhân

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh rằng phát hiện này không có nghĩa virus trực tiếp gây ra ung thư đại tràng.

Theo bác sĩ Chuong, các virus này có thể làm thay đổi cách vi khuẩn hoạt động trong đường ruột. Dù chưa rõ chúng có trực tiếp gây ung thư hay không, sự hiện diện của chúng có thể giúp các bác sĩ nhận diện những người có nguy cơ cao hơn.

Do đó, nghiên cứu vẫn đang ở giai đoạn đầu và cần thêm nhiều dữ liệu trước khi có thể ứng dụng rộng rãi trong điều trị hay phòng ngừa bệnh.

Làm thế nào để giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng?

Ung thư đại trực tràng có liên quan đến nhiều yếu tố lối sống mà chúng ta có thể kiểm soát. Nếu muốn giảm nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt là khi trong gia đình có tiền sử ung thư, các chuyên gia khuyến nghị:

Thực hiện tầm soát định kỳ (nội soi đại tràng hoặc xét nghiệm phân) theo độ tuổi khuyến cáo

Ăn nhiều thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt

Hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn

Tập thể dục thường xuyên

Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Không hút thuốc

Hạn chế rượu bia

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Prevention)