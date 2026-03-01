Nữ nhân viên văn phòng 40 tuổi mắc cùng lúc 3 loại ung thư: Bác sĩ cảnh báo thói quen mỗi đêm của nhiều người có thể phá vỡ hệ miễn dịch

“Rất nhiều bệnh nhân ban đầu chỉ phát hiện u tuyến vú , vài năm sau lại xuất hiện u xơ tử cung , rồi tiếp đó là vấn đề ở tuyến giáp . Nhưng trường hợp như cô ấy, chỉ trong một lần khám đã phát hiện cùng lúc 3 loại ung thư, là tình huống khá điển hình và đáng cảnh giác”. Đó là chia sẻ của bác sĩ tại Bệnh viện Ung bướu TP. Tín Dương, Trung Quốc khi nói về trường hợp của chị Lý (40 tuổi) .

Gần đây, chị Lý đến bệnh viện sau khi phát hiện có khối u ở vùng chậu . Ban đầu, chị nghĩ chỉ có một bộ phận trong cơ thể gặp vấn đề. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyên chị nên làm một đợt kiểm tra toàn diện để đánh giá tình trạng sức khỏe tổng thể.

Kết quả kiểm tra khiến chị hoàn toàn suy sụp. Các xét nghiệm cho thấy chị có khối u buồng trứng, nốt ở tuyến vú và nốt ở tuyến giáp . Sau khi tiến hành sinh thiết chọc kim , bác sĩ xác nhận các nốt ở tuyến giáp và tuyến vú đều là khối u ác tính , còn khối u buồng trứng cũng đã có dấu hiệu ung thư hóa .

Điều này đồng nghĩa với việc trong cơ thể chị cùng lúc xuất hiện 3 loại ung thư . Cầm tờ kết quả trên tay, chị Lý bật khóc: “Vì sao mọi chuyện lại xảy ra đột ngột như vậy?”.

Thức khuya, căng thẳng kéo dài khiến cơ thể kiệt quệ

Theo tìm hiểu của bác sĩ, công việc của chị Lý thường xuyên phải trực đêm . Trung bình 3 ngày chị lại phải trực một ca kéo dài 24 giờ . Lịch làm việc đảo lộn cùng áp lực tinh thần kéo dài khiến cơ thể chị rơi vào trạng thái quá tải trong thời gian dài .

“Ấn tượng đầu tiên của tôi khi gặp chị ấy là một người luôn ở trạng thái căng thẳng và gồng mình ”, bác sĩ tiếp nhận điều trị cho biết. Trong thực tế lâm sàng hiện nay, những phụ nữ lần lượt gặp vấn đề ở tuyến giáp, tuyến vú, tử cung hoặc buồng trứng ngày càng nhiều. “Không ít bệnh nhân năm nay phát hiện nốt ở tuyến vú , hai năm sau lại có u xơ tử cung , thêm vài năm nữa thì tuyến giáp lại xuất hiện bất thường ”, bà nói.

“Tuy nhiên, trường hợp như chị Lý, chỉ trong một lần khám đã phát hiện nhiều cơ quan cùng xuất hiện ung thư , là tình huống đặc biệt cần cảnh báo”.

Vì sao nhiều khối u có thể xuất hiện cùng lúc?

Bác sĩ cho biết nguyên nhân thường liên quan đến sự rối loạn nội tiết và suy giảm hệ miễn dịch trong cơ thể.

Thứ nhất, căng thẳng tâm lý kéo dài như lo âu, bực bội, áp lực công việc hoặc thường xuyên kìm nén cảm xúc có thể khiến hệ nội tiết rối loạn nghiêm trọng .

Theo lý luận của y học cổ truyền phương Đông, đường kinh của gan đi qua các khu vực như tuyến giáp, tuyến vú và hệ sinh sản . Khi cảm xúc biến động mạnh, khí gan bị ứ trệ, những cơ quan này dễ phát sinh bệnh lý. Điều này cũng trùng khớp với nhiều quan sát lâm sàng của y học hiện đại.

Thứ hai, thức khuya kéo dài và ngủ nghỉ thất thường sẽ tác động trực tiếp đến hệ miễn dịch và hệ nội tiết . Khi sức đề kháng suy giảm, cơ thể khó loại bỏ các tế bào bất thường , từ đó làm tăng nguy cơ hình thành khối u.

Bác sĩ cho rằng hiện nay nhiều người dùng sức khỏe để đổi lấy thành tích công việc , thường bỏ qua các tín hiệu cảnh báo sớm của cơ thể như mệt mỏi, căng thẳng, lo âu . Đến khi bệnh bùng phát thì tình trạng đã trở nên nghiêm trọng.

“Chúng ta cần học cách hòa giải với cảm xúc của mình và đảm bảo giấc ngủ đầy đủ . Bởi sức khỏe chính là món quà lâu dài và quý giá nhất mà mỗi người có thể dành cho chính mình”.

Thức đến mấy giờ được coi là thức khuya?

Theo lý thuyết y học cổ truyền phương Đông, kinh mạch túi mật hoạt động mạnh nhất từ 23h đến 1h sáng, đây là thời gian thích hợp để con người đi ngủ. Do đó, y học cổ truyền thường khuyên mọi người nên đi ngủ lúc 22h và ngủ trước 23h. Ngủ sau 23h sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể, vì vậy nhìn chung người ta cho rằng không ngủ sau 23h được coi là thức khuya.

Tuy nhiên, cần phải thừa nhận rằng do sự khác biệt cá nhân, việc đơn giản hóa giờ đi ngủ là không thực tế. Ví dụ, một số người quen đi ngủ lúc 2 giờ sáng và thức dậy lúc 10 giờ sáng, trong khi những người khác lại quen đi ngủ lúc 10 giờ tối và thức dậy lúc 5 giờ sáng.

Do đó, trong y học hiện đại, không có thời gian cố định cụ thể nào mà bạn phải đi ngủ; thay vào đó, các kiểu ngủ không đều và theo chu kỳ được gọi là thức khuya.

Vì cơ thể con người có khả năng thích nghi ở một mức độ nhất định, nếu một người đi ngủ và thức dậy vào một thời điểm tương đối cố định mỗi ngày và ngủ đủ giấc, thì đây là một lịch trình mà cơ thể có thể thích nghi và không được coi là thức khuya.

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn thường xuyên thiếu ngủ?

- Suy giảm trí nhớ: Chắc hẳn bạn đã từng trải qua điều này: sau một đêm thức trắng, não bộ của bạn trở nên trì trệ bất thường vào ngày hôm sau, như thể bị nhão nhoẹt, và bạn quên hết mọi thứ đã học ngày hôm qua.

- Hệ miễn dịch suy yếu: Những người thường xuyên thức khuya thường xuyên bị mệt mỏi về thể chất và tinh thần, hệ miễn dịch của họ không thể hoạt động bình thường, dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch.

- Khi bạn thiếu ngủ, nồng độ ghrelin, một loại hormone quan trọng điều chỉnh sự thèm ăn, sẽ tăng lên trong các tế bào dạ dày, khiến bạn cảm thấy đói. Vì vậy, vào những đêm thức khuya, bạn sẽ cảm thấy tội lỗi khi mở một gói đồ ăn vặt và nấu một gói mì ăn liền. Theo thời gian, béo phì sẽ tự nhiên xảy ra.

Đi ngủ sớm lúc nào cũng tốt?

Nhiều người trẻ bị thiếu ngủ trầm trọng trong tuần thường chọn cách bù lại vào cuối tuần, đôi khi ngủ cả ngày. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng, cũng giống như thiếu ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe, ngủ quá nhiều cũng có hại cho sức khỏe thể chất.

Vì việc nằm nghỉ lâu ngày làm giảm hoạt động thể chất, và việc bỏ bữa sáng cũng như thức dậy không đều đặn có thể khiến axit dạ dày tiêu hóa niêm mạc dạ dày, có khả năng gây tổn thương dạ dày. Hơn nữa, ngủ quá nhiều có thể làm chậm quá trình trao đổi chất và dẫn đến thiếu máu cung cấp, gây ra cảm giác yếu ớt và mệt mỏi thường xuyên.

Nguồn và ảnh: QQ, 163.com