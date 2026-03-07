Loại rau xưa “cứu đói”, nay được ví như “nhân sâm của người nghèo” chợ Việt bán nhiều

Loại rau dân dã nhắc đến là hoa chuối (bắp chuối). Hoa chuối không chỉ được sử dụng để chế biến trong ẩm thực mà còn là vị thuốc chữa bệnh trong y học cổ truyền. ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, nguyên Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết:

Theo dược học cổ truyền, hoa chuối vị ngọt, tính lạnh, có công dụng hóa đàm nhuyễn kiên, bình can tiêu ứ, thông kinh hoạt lạc, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như ngực bụng đầy chướng, hay ợ chua, nôn nhiều đờm rãi, mắt hoa đầu choáng, đau tức vùng tim, rối loạn kinh nguyệt, chỉ khát nhuận phế, thông huyết mạch…

Hoa chuối từng là món ăn "cứu đói" quen thuộc trong bữa cơm người Việt thời khó khăn. Ít ai ngờ rằng, loại thực phẩm dân dã này lại chứa nhiều giá trị dinh dưỡng và dược tính, được y học hiện đại lẫn y học cổ truyền ghi nhận.

Ảnh minh họa

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) chia sẻ với Vietnamnet , hoa chuối là một món ăn được người dân dùng từ lâu. Trước đây, rau xanh hiếm nên hoa chuối được coi như một món rau cứu đói.

Các nghiên cứu dinh dưỡng ghi nhận hoa chuối giàu vitamin A, C, E cùng nhiều khoáng chất cần thiết cho cơ thể và đã được sử dụng trong nhiều bài thuốc dân gian để hỗ trợ điều trị các rối loạn sức khỏe khác nhau.

Một vài công dụng tuyệt vời của hoa chuối:

Giảm stress: Trong hoa chuối có nhiều magiê, loại khoáng chất giúp cơ thể thư giãn tự nhiên và thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Một giấc ngủ sâu, yên tĩnh là cách quan trọng để giảm bớt stress và sự mất cân bằng của cơ thể.

Điều hòa kinh nguyệt: Việc sử dụng hoa chuối thường xuyên có thể giúp điều hòa kinh nguyệt. Các hoạt chất trong hoa chuối được cho là có khả năng hỗ trợ cân bằng hormone, góp phần ổn định chức năng sinh sản. Bên cạnh đó, hoa chuối giàu sắt, giúp làm tăng hemoglobin trong máu, phù hợp với người thiếu máu hoặc cơ thể suy nhược.

Làm chậm lão hóa hiệu quả: Hoa chuối giàu dinh dưỡng đặc biệt chiết xuất methanol từ hoa chuối còn được chứng minh có đặc tính chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào trước quá trình lão hóa.

Có lợi cho sức khỏe đường ruột: Đây là thực phẩm ít calo, ít chất béo nhưng giàu chất xơ, trong đó có cả chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và các rối loạn tiêu hóa. Nhờ đó, hoa chuối không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả mà còn tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Lợi sữa: Món hoa chuối hầm chân giò còn được xem là bài thuốc lợi sữa cho phụ nữ sau sinh. Món ăn này kết hợp móng giò với hoa chuối và các gia vị quen thuộc như hành, tỏi, me, mẻ, ngò rí, vừa bổ dưỡng vừa giúp tăng tiết sữa tự nhiên.

Hoa chuối là thực phẩm dân dã của người xưa, từng được coi là rau cứu đói. Ảnh minh họa.

Tốt cho xương: Hoa chuối được sử dụng để làm giảm bớt sự khó chịu ở khớp, đây có thể là dấu hiệu của tình trạng loãng xương. Hoa chuối chứa đáng kể kali, canxi, cũng như vitamin A, C và E ngoài các chất flavonoid mạnh như quercetin và catechin. Chất chống oxy hóa quercetin và catechin xuất hiện tự nhiên trong hoa chuối có thể giúp ngăn ngừa loãng xương, quercetin có đặc tính bảo vệ xương nhờ lợi ích chống oxy hóa và chống viêm. Hoa chuối cũng là nguồn cung cấp kẽm giúp ngăn ngừa loãng xương.

Giảm mỡ và đường máu hiệu quả: Hoa chuối được xem như loại rau quét mỡ máu. Hoa chuối chứa nhiều hợp chất có lợi giúp hỗ trợ giảm cholesterol và kiểm soát đường huyết. Đặc biệt, sterol thực vật trong hoa chuối có khả năng ức chế sự hấp thu cholesterol tại ruột, từ đó góp phần làm giảm nồng độ cholesterol trong máu.

Bảo vệ tim mạch: Chế độ ăn giàu kali sẽ giúp bảo vệ hệ tim mạch và hoa chuối là một trong những nguồn thực phẩm cung cấp kali tuyệt vời. Kali tác động lên cơ thể làm giảm lượng muối tích lũy trong chế độ ăn uống. Ăn hoa chuối là cách tự nhiên để cân bằng huyết áp của bạn.

Mặc dù hoa chuối tốt giàu dinh dưỡng nhưng nếu ăn thường xuyên, nhất là những người có tình trạng sức khỏe kém, người có bệnh lý phải tham khảo ý kiến bác sĩ có chuyên môn. Tuyệt đối không coi hoa chuối là phương pháp chữa bệnh thay thế phương pháp điều trị đang áp dụng theo chỉ định của bác sĩ.