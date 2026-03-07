Người đàn ông mắc cùng lúc 3 bệnh nghiêm trọng về mắt, bác sĩ nghiêm giọng: "Chớ quên 2 điều này!"

Tờ China Times đưa tin về một người đàn ông 62 tuổi đến bệnh viện khám vì nhìn ngày càng mờ. Ban đầu, ông cho rằng đây chỉ là dấu hiệu lão thị do tuổi tác, nên tự đi cắt kính mới. Tuy nhiên, sau 3 tháng, tình trạng không hề cải thiện. Thậm chí, đôi khi nhìn các đường thẳng, ông còn thấy chúng bị cong hoặc lệch.

Theo bác sĩ nhãn khoa Trịnh Văn Hinh (Đài Loan, Trung Quốc), người đàn ông này đã mắc tiểu đường tuýp 2 hơn 10 năm, nhưng lại kiểm soát đường huyết không tốt. Trong thời gian dài, ông gần như không cảm thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường nên cũng không quá chú ý.

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện người đàn ông mắc cùng lúc ba bệnh nghiêm trọng về mắt, đó là: võng mạc do tiểu đường, phù hoàng điểm và đục thủy tinh thể.

3 bệnh nguy hiểm về mắt xuất hiện cùng 1 lúc

Người đàn ông phát hiện 3 bệnh nguy hiểm về mắt cùng 1 lúc (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Trịnh Văn Hinh, nếu bệnh nhân đến khám muộn hơn một chút, nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn là hoàn toàn có thể xảy ra.

Vị bác sĩ giải thích rằng tiểu đường là bệnh có thể ảnh hưởng đến các vi mạch trong toàn cơ thể, trong đó mắt là cơ quan có mật độ mạch máu dày đặc. Khi đường huyết tăng cao kéo dài, các mạch máu nhỏ trong mắt có thể bị tổn thương, rò rỉ hoặc tắc nghẽn, từ đó dẫn đến hàng loạt biến chứng về thị lực.

Trong số đó, bệnh võng mạc do tiểu đường thường khiến các mạch máu trong võng mạc trở nên yếu và dễ vỡ, gây xuất huyết hoặc hình thành các mạch máu mới bất thường.

Một biến chứng khác là phù hoàng điểm do tiểu đường. Đây là tình trạng chất lỏng từ mạch máu rò rỉ và tích tụ ở hoàng điểm, khu vực chịu trách nhiệm cho thị lực trung tâm. Khi đó, người bệnh có thể nhìn mờ, nhìn vật bị biến dạng hoặc khó phân biệt màu sắc.

Ngoài ra, người mắc tiểu đường cũng dễ bị đục thủy tinh thể sớm hơn và tiến triển nhanh hơn so với người bình thường.

2 việc người bệnh tiểu đường nên chú ý

Người mắc tiểu đường nên kiểm soát tốt đường huyết (Ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Trịnh Văn Hinh, điều quan trọng nhất trong việc phòng ngừa các biến chứng về mắt do tiểu đường là kiểm soát đường huyết ổn định.

Bác sĩ cho biết chỉ số HbA1c (đường huyết trung bình trong khoảng 3 tháng) nếu giảm 1% có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ bệnh võng mạc do tiểu đường.

Bên cạnh đó, người mắc tiểu đường cũng cần soi đáy mắt ít nhất 1 lần/năm. Việc soi đáy mắt giúp bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương ở võng mạc, từ đó có hướng điều trị kịp thời.

Trong trường hợp đã xuất hiện tổn thương, người bệnh cần tái khám thường xuyên hơn theo hướng dẫn của bác sĩ.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng nhiều biến chứng mắt do tiểu đường diễn tiến âm thầm trong giai đoạn đầu, nên người bệnh dễ chủ quan. Vì vậy, việc kiểm soát tốt đường huyết và kiểm tra mắt định kỳ chính là hai bước quan trọng giúp bảo vệ thị lực lâu dài.