4 loại “trái cây vàng” giúp tiêu đờm, làm sạch phổi: Nhiều người ăn mỗi ngày mà không biết công dụng

Mùa xuân đáng lẽ là thời điểm cơ thể cảm thấy dễ chịu và tràn đầy sức sống. Thế nhưng không ít người lại gặp tình trạng khó chịu như cổ họng luôn vướng đờm, buổi sáng ngủ dậy phải liên tục khạc cổ họng, thỉnh thoảng ho nhẹ hoặc cảm giác ngực hơi nặng. Có người mô tả cảm giác như có thứ gì đó mắc trong cổ họng, nuốt không trôi mà ho cũng không ra .

Theo quan niệm Đông y, hiện tượng này thường liên quan đến đờm tích tụ trong cơ thể. Đờm không chỉ là dịch tiết của đường hô hấp mà còn được xem là sản phẩm của quá trình chuyển hóa kém. Khi ăn nhiều đồ dầu mỡ, ít vận động hoặc thời tiết thay đổi thất thường, những chất này dễ tích tụ lại trong cơ thể và gây ra cảm giác khó chịu ở cổ họng và phổi.

Ngoài việc dùng thuốc khi cần thiết, việc điều chỉnh chế độ ăn uống cũng có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn. Một số loại trái cây quen thuộc chứa nhiều nước, vitamin và hợp chất tự nhiên có thể hỗ trợ làm dịu cổ họng và giúp cơ thể đào thải chất nhầy tốt hơn. Trong số đó, 3 loại trái cây dưới đây thường được nhắc đến như những trợ thủ giúp đường hô hấp dễ chịu hơn.

1. Lê - loại trái cây quen thuộc giúp làm dịu cổ họng

Lê từ lâu đã được xem là loại trái cây giúp làm ẩm phổi và giảm khô cổ họng. Nhờ hàm lượng nước cao, lê có thể giúp giảm cảm giác khô rát và khó chịu ở cổ họng, đặc biệt trong thời tiết hanh khô.

Theo Đông y, lê có tác dụng thanh nhiệt và sinh tân dịch, vì vậy thường được dùng khi cơ thể có dấu hiệu khô cổ họng hoặc ho nhẹ. Một trong những cách sử dụng phổ biến nhất là lê chưng đường phèn, món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình khi thời tiết thay đổi.

Ngoài ra, lê cũng có thể hấp chín để giảm bớt tính lạnh, phù hợp với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Một số người còn sử dụng vỏ lê nấu nước uống vì cho rằng phần vỏ chứa nhiều dưỡng chất có lợi.

2. Cam - nguồn vitamin C quen thuộc cho cơ thể

Cam là loại trái cây phổ biến và được biết đến nhiều nhất nhờ hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Bên cạnh đó, trong cam còn chứa một số hợp chất tự nhiên có thể giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ làm loãng đờm. Một chi tiết ít người chú ý là phần xơ trắng giữa các múi cam. Phần này tuy có vị hơi đắng nhưng lại chứa nhiều chất có lợi cho sức khỏe.

Cam có thể ăn trực tiếp, ép nước hoặc hấp nhẹ với một chút muối - một cách chế biến dân gian được nhiều người áp dụng khi cổ họng khó chịu.

3. Chanh - loại quả nhỏ nhưng nhiều công dụng

Chanh là loại quả thường được dùng để pha nước uống hằng ngày. Nhờ vị chua đặc trưng và hàm lượng vitamin cao, chanh không chỉ giúp giải khát mà còn hỗ trợ làm dịu cổ họng và hỗ trợ tiêu hóa.

Một số tài liệu cho rằng tinh dầu trong vỏ chanh có thể giúp làm loãng chất nhầy trong đường hô hấp. Vì vậy khi pha nước chanh, nhiều người giữ nguyên cả vỏ để tăng hương thơm và dưỡng chất.

Những cách dùng phổ biến nhất gồm nước chanh mật ong, trà chanh hoặc chanh muối. Tuy nhiên, người có dạ dày nhạy cảm nên sử dụng với lượng vừa phải để tránh kích thích axit dạ dày.

4. Sơn trà - loại quả thường được nhắc đến khi nói về giảm ho

Sơn trà (loquat) là loại quả quen thuộc trong nhiều bài thuốc dân gian hỗ trợ giảm ho và làm dịu cổ họng. Loại quả này có hàm lượng dinh dưỡng khá cao, chứa nhiều axit amin và các hợp chất tự nhiên có lợi cho cơ thể.

Theo các tài liệu Đông y, sơn trà có tác dụng làm ẩm phổi, hỗ trợ giảm ho và giúp làm loãng đờm. Không chỉ quả, lá sơn trà cũng thường được sử dụng để chế biến các loại siro ho truyền thống.

Sơn trà có thể ăn trực tiếp khi chín hoặc kết hợp nấu với các loại trái cây khác. Nhiều người thường dùng sơn trà cùng lê để nấu thành món tráng miệng giúp cổ họng dễ chịu hơn. Tuy nhiên, vì quả sơn trà có tính mát nên những người dễ bị lạnh bụng chỉ nên ăn với lượng vừa phải.

Vì sao trái cây có thể giúp cổ họng dễ chịu hơn?

Phần lớn các loại trái cây đều chứa nhiều nước, vitamin và chất chống oxy hóa. Những thành phần này có thể giúp làm dịu niêm mạc cổ họng, hỗ trợ hệ miễn dịch và giúp cơ thể đào thải chất nhầy tốt hơn.

Dù vậy, trái cây chỉ đóng vai trò hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Nếu tình trạng ho hoặc đờm kéo dài, tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được tư vấn phù hợp.

Một vài thói quen giúp đường hô hấp khỏe hơn

Ngoài việc bổ sung trái cây, bạn cũng có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn bằng những thói quen đơn giản như uống đủ nước, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và duy trì vận động nhẹ mỗi ngày. Khi cơ thể được chăm sóc đúng cách, hệ hô hấp cũng hoạt động hiệu quả hơn.

Đôi khi, chỉ cần bổ sung những thực phẩm tự nhiên theo mùa như sơn trà, lê, cam và chanh, cơ thể đã có thể cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn trong những ngày thời tiết thay đổi.