Vẫn bị hôi miệng dù đánh răng bao nhiêu lần đi nữa, bác sĩ tiết lộ "thủ phạm thực sự": Nhiều người ho ra "hạt gạo" có mùi hôi

Không ít người gặp tình huống khá khó xử: đánh răng rất kỹ, súc miệng thường xuyên nhưng hơi thở vẫn có mùi khó chịu. Nhiều người cho rằng nguyên nhân nằm ở sâu răng hoặc bệnh nha chu. Thế nhưng trên thực tế, nguồn gốc của mùi hôi đôi khi lại đến từ cổ họng, cụ thể là amidan.

Một trường hợp điển hình là chị Trần, 35 tuổi, làm nghề kinh doanh. Trong khoảng nửa năm gần đây, chị thường xuyên cảm thấy cổ họng như có vật gì mắc lại, kèm theo hơi thở có mùi dù đã chăm chỉ vệ sinh răng miệng. Nghĩ rằng mình bị bệnh nha chu, chị đã nhiều lần đi khám nha sĩ nhưng tình trạng vẫn không cải thiện.

Chỉ đến khi kiểm tra tại khoa tai mũi họng, bác sĩ mới phát hiện nguyên nhân thật sự là sỏi amidan.

Vì sao sỏi amidan có thể gây hôi miệng?

Theo các bác sĩ tai mũi họng, bề mặt amidan không trơn nhẵn mà có rất nhiều hốc nhỏ li ti. Những hốc này có thể giữ lại cặn thức ăn, dịch tiết, tế bào chết và vi khuẩn trong khoang miệng.

Theo thời gian, các chất này tích tụ và bị vôi hóa thành những khối nhỏ gọi là sỏi amidan. Chúng thường có màu trắng đục hoặc vàng nhạt, kích thước từ hạt gạo đến hạt đậu, kết cấu tương đối mềm.

Điều khiến nhiều người khó chịu nhất là trong sỏi amidan có vi khuẩn kỵ khí, loại vi khuẩn có thể tạo ra hợp chất chứa lưu huỳnh với mùi hôi rất nặng. Vì vậy, dù vệ sinh răng miệng kỹ đến đâu, hơi thở vẫn có thể có mùi khó chịu.

Tình trạng này thường gặp ở người trưởng thành từ 20 đến 70 tuổi, trong khi trẻ em ít gặp hơn.

Những dấu hiệu cho thấy bạn có thể đang bị sỏi amidan

Hôi miệng kéo dài là dấu hiệu phổ biến nhất, nhưng không phải là dấu hiệu duy nhất. Người có sỏi amidan còn có thể gặp một số biểu hiện như:

Cảm giác vướng hoặc cộm ở cổ họng

Nuốt không trơn tru

Đau hoặc khó chịu vùng họng

Thay đổi vị giác

Một số người còn gặp tình huống khá đặc biệt: Khi ho mạnh hoặc hắt hơi, họ có thể khạc ra những hạt nhỏ màu trắng có mùi rất hôi. Đó chính là sỏi amidan.

Những viên sỏi nhỏ đôi khi có thể tự rơi ra khi ho hoặc nuốt, nhưng nếu sỏi lớn hoặc nằm sâu trong amidan, chúng thường không tự biến mất.

Muốn tránh tình trạng này, hãy chú ý từ những thói quen nhỏ

Các bác sĩ cho biết, việc phòng ngừa sỏi amidan chủ yếu liên quan đến thói quen vệ sinh và sinh hoạt hàng ngày.

Trước hết, cần duy trì vệ sinh răng miệng tốt, bao gồm đánh răng đều đặn, dùng chỉ nha khoa và súc miệng sau khi ăn để loại bỏ cặn thức ăn. Uống đủ nước cũng rất quan trọng vì giúp giữ khoang miệng luôn ẩm và hạn chế vi khuẩn phát triển.

Ngoài ra, trào ngược dạ dày - thực quản cũng được xem là yếu tố làm tăng nguy cơ hình thành sỏi amidan. Vì vậy, nên hạn chế đồ ăn cay nóng, kích thích và tránh ăn trong vòng 3 giờ trước khi đi ngủ.

Nếu nhận thấy hơi thở có mùi kéo dài, cổ họng thường xuyên vướng hoặc khó nuốt, tốt nhất nên đi khám chuyên khoa tai mũi họng để kiểm tra. Việc phát hiện sớm sẽ giúp bác sĩ đưa ra phương pháp xử lý phù hợp, tránh để tình trạng kéo dài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.