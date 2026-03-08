Khám cho cụ ông, bác sĩ phát hiện ra "bí mật" bất ngờ

Theo Bệnh viện Nhân dân Khải Đông, một cụ ông 95 tuổi ở thành phố Khải Đông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi vô tình nuốt phải một chiếc nhẫn vàng. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa khoa lão khoa và khoa tiêu hóa của bệnh viện, các nhân viên y tế đã thành công lấy dị vật ra bằng kỹ thuật nội soi tiên tiến, cứu sống cụ ông.

Theo lời kể của gia đình, cụ ông đã được điều trị viêm phổi tại một bệnh viện khác. Sau hơn một tháng nằm viện, mặc dù các triệu chứng viêm phổi đã được cải thiện, nhưng ông vẫn cảm thấy không khỏe. Gia đình đã chuyển ông đến Bệnh viện Nhân dân Khải Đông.

Chiếc nhẫn được lấy ra khỏi cơ thể người đàn ông.

Trước khi đến bệnh viện này, gia đình nhận thấy chiếc nhẫn vàng của ông bị mất. Tuy nhiên, do người đàn ông tuổi cao và suy giảm nhận thức nên gia đình không tìm kiếm chiếc nhẫn.

Trong thời gian bệnh nhân nằm viện Nhân dân Khải Đông, bác sĩ điều trị, Phó Trưởng khoa Qin Minjian, đã xem xét kỹ lưỡng các phim chụp CT từ bệnh viện trước và tinh ý nhận thấy tình trạng bất thường của bệnh nhân lớn tuổi. Sau nhiều lần hỏi han và xem xét hành vi của bệnh nhân kể từ khi nhập viện, ông nghi ngờ rằng bệnh nhân lớn tuổi đã nuốt chiếc nhẫn vàng.

Gia đình lúc đó mới biết chuyện gì đã xảy ra. Để xác minh giả thuyết này, bác sĩ Qin đề nghị chụp CT bụng khẩn cấp lần nữa. Kết quả chụp lần thứ hai quả thực cho thấy "một dị vật kim loại bị mắc kẹt ở thực quản dưới".

Chiếc nhẫn vàng vốn bị mắc kẹt trong cơ thể bệnh nhân một thời gian, đã được lấy ra nguyên vẹn trong ca phẫu thuật. Các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân cao tuổi vẫn ổn định sau phẫu thuật, không có biến chứng nào và ông đã được xuất viện an toàn.