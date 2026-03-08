Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?

Rất nhiều người biết đến nước trà xanh tươi như một thức uống tốt cho sức khỏe khi được dùng ở liều lượng phù hợp, cụ thể như:

Phòng ngừa bệnh ung thư

Chất chống oxy hóa trong trà xanh giúp cơ thể có khả năng chống lại sự gây hại của gốc tự do nhờ đó mà góp phần bảo vệ tế bào khỏi sự phá huỷ của khối u ác tính.

Tốt với hệ tim mạch

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, uống trà xanh đúng cách rất tốt với những người mắc bệnh tim vì nó làm giảm lượng cholesterol xấu có trong cơ thể.

Phòng ngừa sâu răng và giảm thâm ở quầng mắt

Hoạt chất ở trong trà xanh có thể kìm hãm vi khuẩn phát triển nên thảo dược này được dùng nhiều trong thành phần của kem đánh răng. Uống trà xanh sẽ giúp phòng ngừa sâu răng và hôi miệng.

Với khả năng hạn chế sự giãn nở mạch máu ở dưới bọng mắt, trà xanh trở thành thức uống chữa thâm quầng mắt rất tốt. Không những thế, lượng cafein và tanin có trong trà xanh còn giảm lượng nước ở mô nên khiến cho vùng da quanh mắt giảm được thâm và sưng.

Dưỡng ẩm da từ bên trong

Uống trà xanh không chỉ giúp giải khát mà còn bổ sung nước cho cơ thể, hỗ trợ làn da luôn được cấp ẩm đầy đủ từ bên trong. Khi cơ thể đủ nước, da sẽ mềm mịn hơn, giảm bong tróc và trở nên săn chắc, đàn hồi.

Uống nước trà xanh tươi đúng cách rất tốt cho sức khỏe

Hỗ trợ giảm viêm da và dị ứng nhẹ

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng trà xanh có thể hỗ trợ làm dịu các phản ứng viêm nhẹ trên da nhờ đặc tính kháng viêm tự nhiên. Việc uống trà xanh thường xuyên có thể giúp giảm bớt các triệu chứng da kích ứng do thời tiết, dị ứng nhẹ hoặc stress kéo dài.

Giúp tăng cường chất chống oxy hóa

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn nguồn một báo cáo đánh giá được công bố trên Tạp chí của Trường Cao đẳng Dinh dưỡng Hoa Kỳ cho biết, là dạng trà không lên men, trà xanh cung cấp nhiều catechin có lợi hơn so với trà đen hoặc trà ô long.

Catechins là phân nhóm của flavonoid được tìm thấy ở nồng độ cao một cách tự nhiên trong lá của cây trà. Có 4 loại catechin chính trong trà: epicatechin (EC), epicatechin-3-gallate (ECG), epigallocatechin (EGC) và epigallocatechin-3-gallate (EGCG). Trong số các catechin này, EGCG và EGC được tìm thấy với hàm lượng cao nhất trong trà xanh và là chủ đề của hầu hết các nghiên cứu.

Catechin chống oxy hóa cũng có trong các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật lành mạnh khác như táo, quả mọng và cacao.

Tốt cho sức khỏe não bộ

Nếu bạn đang tìm cách giữ cho bộ não luôn nhạy bén khi về già, hãy cân nhắc việc bổ sung trà xanh vào chế độ ăn uống của mình. Trong một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi ở người được công bố trên Tạp chí Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ, những người tham gia uống trà xanh hoặc bổ sung L-theanine chiết xuất từ trà đã cải thiện được tình trạng suy giảm nhận thức nhẹ.

Trong một thử nghiệm về khả năng chú ý và mức độ tỉnh táo tự báo cáo, trí nhớ được cải thiện sau khi uống trà so với giả dược.

Theo một nghiên cứu khác, trà xanh đã được chứng minh là cải thiện trí nhớ và chức năng điều hành ở người cao tuổi và cũng được phát hiện là giúp giảm căng thẳng oxy hóa.

Trà xanh giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường type 2

Nhiều nghiên cứu tiết lộ rằng trà xanh giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói và nguy cơ phát triển bệnh đái tháo đường type 2.

Trà xanh cũng đã được chứng minh là giúp tăng độ nhạy insulin, do đó insulin mà tuyến tụy sản xuất có thể duy trì lượng đường trong máu bình thường hiệu quả hơn.

Trà xanh giúp bảo vệ các tế bào sản xuất insulin và flavonoid trong trà có thể giúp loại bỏ các gốc tự do có hại và giảm viêm.

Một số lưu ý khi uống trà xanh

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời ThS. Nguyễn Mạnh Hùng cho biết nước trà xanh tuy tốt cho sức khỏe nhưng khi uống cần lưu ý những điều sau:

- Không uống khi đói: Trà xanh có thể gây cồn cào, khó chịu nếu uống lúc bụng rỗng.

- Không nên uống quá đặc hoặc quá nhiều: Mỗi ngày nên uống từ 1–3 tách (khoảng 300–500 ml), tránh lạm dụng để không gây mất ngủ hoặc kích ứng dạ dày.

- Không uống ngay sau bữa ăn: Tannins trong trà có thể cản trở việc hấp thụ sắt từ thực phẩm.

- Chọn trà chất lượng, không chứa phụ gia: Ưu tiên trà xanh nguyên chất, đảm bảo nguồn gốc rõ ràng.

Uống trà xanh mỗi ngày là một thói quen tốt không chỉ cho sức khỏe tổng thể mà còn mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho làn da. Với hàm lượng cao chất chống oxy hóa, trà xanh giúp cải thiện làn da từ bên trong, làm chậm lão hóa, kiểm soát dầu và ngừa mụn. Tuy nhiên, việc sử dụng trà xanh cũng cần đúng liều lượng và thời điểm để phát huy tối đa hiệu quả, tránh những tác dụng không mong muốn.