Khi muốn giảm cân, nhất là giảm "đốt mỡ" ở vùng eo, chị em phụ nữ thường nghĩ ngay tới ăn kiêng và tập luyện thể dục thể thao. Thậm chí có những người còn chấp nhận nhịn ăn để đánh đổi sức khỏe lấy vòng eo như ý.

Tuy nhiên, theo số liệu từ các khảo sát của bác sĩ người Nhật Takafumi Kudo, chỉ 0 - 5% tổng lượng calo tiêu thụ hàng ngày của cơ thể con người đến từ việc tập thể dục. Trong khi các hoạt động thể chất khác ngoài tập thể dục chiếm tới 25 - 30%. Trong khi đó, nhiều phụ nữ Nhật Bản có lượng calo được “đốt cháy” từ làm việc nhà cao hơn so với việc tập thể dục và thể hình.

Ảnh minh hoạ

Để chứng minh nhận định của bác sĩ Takafumi Kudo, chương trình truyền hình Nhật Bản “それって!?実際どうなの課” (Tạm dịch: Điều đó thực sự xảy ra, như thế nào?) đã mời nữ diễn viên hài Mokada Kona tiến hành thử nghiệm thực tế. Bởi vì bản thân nữ diễn viên cũng muốn cải thiện cân nặng của mình nhưng quá bận rộn với công việc để tập luyện và thích dành thời gian rảnh ở nhà hơn là tới phòng tập.

Cô gái giảm 7,5cm vòng eo trong 3 ngày nhờ làm việc nhà

Khi bắt đầu tham gia thử nghiệm, cân nặng của Mokada Kona là 99,1kg với vòng eo đo trực tiếp tại chương trình là 116cm. Nữ diễn viên cho biết, đó là thời điểm cô đang đói bụng. Tổ chương trình yêu cầu cô thực hiện thử nghiệm giảm cân khi làm việc nhà 3 ngày tại nhà riêng với giám sát của các máy quay và nhân viên hỗ trợ.

Trong thời gian đó, Mokada Kona có thể duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi như thường lệ, nhưng cô cần kiên trì làm các việc nhà theo hướng dẫn. Ví dụ như sắp xếp lại tủ quần áo, dọn dẹp, nấu nướng, giặt đồ, lau nhà…

Mokada Kona đang làm việc nhà để "đốt mỡ" thay vì tập thể dục

Thật bất ngờ, chỉ 3 ngày sau đó, cơ thể của cô ấy, đặc biệt là vòng eo đã có sự thay đổi. Khi thử nghiệm “72 giờ giảm eo cùng việc nhà” kết thúc, nhân viên chương trình cũng phải bàng hoàng khi kết quả Mokada Kona giảm được hơn 0,5kg một chút, nhưng vòng eo nhỏ đi tận 7,5cm. Thậm chí, tổng kích thước 2 bên đùi của cô cũng giảm đi 4,5cm, mỡ thừa ở bụng dưới. Vai và cánh tay cũng giảm đi đáng kể.

Khi được mời quay trở lại chương trình để đánh giá kết quả thử nghiệm từ Mokada Kona, bác sĩ Takafumi Kudo nhấn mạnh: tận dụng việc nhà có thể giảm cân, nhất là giảm vòng eo chẳng hề kém tập gym hay chơi thể thao. Nhất là đối với những người không muốn hoặc không thể đến phòng tập, sân tập… Đặc biệt, việc giảm cân nhờ làm việc nhà không chỉ dành riêng cho phụ nữ, nó phù hợp với cả hai giới.

Để chứng minh, ông sử dụng công thức “sự trao đổi chất tương đương x trọng lượng cơ thể x thời gian tập thể dục x 1,05” để tính lượng calo tiêu thụ của mỗi công việc nhà. Trong khi đó, tổ chương trình cũng đo lường rằng nữ diễn viên Mokada Kona vẫn tiêu thụ 2.500 calo thực phẩm mỗi ngày như bình thường.

Bác sĩ Takafumi Kudo tiến hành phân tích chi tiết ngày đầu tiên thực hiện thử nghiệm. Cụ thể, Mokada Kona dành 30 phút để dọn dẹp phòng và tủ quần áo - tiêu thụ tổng cộng 126 calo. Tuy nhiên cần lưu ý do cân nặng của cô vốn lớn nên lượng tiêu thụ sẽ cao gấp đôi so với người bình thường, lượng này tương đương với 40 phút chơi bóng rổ.

Sau đó, cô đi siêu thị mua nhu yếu phẩm và nguyên liệu nấu ăn trong 30 phút - tiêu thụ 60 calo. Tức là tương đương với việc bơi lội trong 10 phút. Tiếp theo, cô nấu ăn trong 40 phút và tiêu tốn 120 calo, tương đương với việc đi bộ trong 40 phút. Như vậy, chỉ buổi sáng đầu tiên nữ diễn viên đã “đốt cháy” được 600 calo bằng cách làm việc nhà.

Buổi chiều, Mokada Kona hút bụi sàn nhà trong 10 phút - tương đương lượng calo của 10 phút khiêu vũ. Cô dọn dẹp phòng tắm trong 25 phút và tiêu tốn khoảng 175 calo. Tổng kết lại thì chỉ trong ngày đầu tiên, cô đã làm hơn 7 loại việc nhà khác nhau và tiêu thụ gần 1.000 calo. Sang 2 ngày sau, do cơ thể đã quen vận động và tìm ra được loại việc nhà phù hợp nhất để “đốt mỡ” ở Mokada Kona nên khả năng đốt cháy calo càng cao hơn.

Mokada Kona giảm được 7,5cm vòng eo sau 3 ngày làm việc nhà theo hướng dẫn

Bác sĩ tiết lộ 5 việc nhà giúp "đốt mỡ" vòng eo nhanh nhất

Bác sĩ Takafumi Kudo cũng giải thích về kết quả cân nặng sau 3 ngày chỉ giảm khoảng 0,5kg nhưng kích thước vòng eo, vòng đùi lại giảm đi rất nhiều nhờ việc nhà của Mokada Kona.

Ông nói: đó là do mỡ nội tạng. Mỡ nội tạng dễ hình thành, dễ “đốt cháy” và mất đi do vận động nên khi làm việc nhà, vùng eo chứa nhiều mỡ nội tạng nhất sẽ giảm đi nhanh nhất. Chưa kể, trong số các việc nhà phổ biến, có rất nhiều việc buộc bạn phải đứng lên, không thể làm ở tư thế ngồi, hoặc phải cúi và gập bụng.

Đặc biệt, ông đưa ra bảng xếp hạng 5 loại việc nhà đốt cháy mỡ nội tạng - hỗ trợ giảm cân nhanh nhất nếu làm trong thời gian 30 phút:

- Dọn dẹp phòng: 126 calo.

- Treo/phơi quần áo: 105 calo.

- Quét sàn: 100 calo.

- Cọ rửa phòng tắm: 92 calo.

- Lau sàn nhà: 91 calo.

Takafumi Kudo nói thêm, giai đoạn đầu giảm cân thường giảm nhanh vì mỡ nội tạng được giảm trước. Sau đó, chúng ta sẽ có cảm giác tốc độ giảm cân bị chậm lại do các loại mỡ khác, vùng cơ thể khác ngoài eo khó giảm hơn. Nhất là ở những người thừa cân, béo phì hoặc vốn rất ít khi vận động.

Nguồn và ảnh: HK01, News Yahoo